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Взяла за одяг і поволокла по сходах на перший поверх, – Jerry Heil розповіла про булінг у школі

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Jerry Heil / Instagram / @thejerryheil

Популярна українська виконавиця, фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2020 Jerry Heil зізналася, що переживала булінг у школі та постійно боролася із зайвою вагою.

У багатьох в дитинстві траплялися ситуації, про які не хочеться згадувати зайвий раз. Улюблениця мільйонів Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) на собі відчула, що таке цькування з боку однолітків та не раз страждала через це. У відвертому інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" вона розповіла через що їй довелося пройти.

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Яна ходила на гурток з танців із однією дівчинкою. У шостому класі, під час шкільного чергування, дівчина безпідставно звинуватила Яну у порушенні дисципліни і вирішила покарати її.

Взяла за одяг і поволокла на перших поверх по сходах. Було дуже страшно. Це справді був шок. Я не знала, що відповісти, бо нічого поганого не зробила,
– зізналася Jerry Heil.

Також дівчина завжди комплексувала через зайву вагу. 

Мені постійно здається, що я недостатньо струнка і завжди хочеться підкорегувати фігуру,
– розповіла Яна.

У підлітковому віці бажання схуднути перетворилося на одержимість. Через це дівчина ледь не довела себе до анорексії. Та, на щастя, до цього не дійшло.

Яна вже два роки не їсть м'яса і таке рішення шокувало її батьків. Вони працюють м'ясникам, то ж важко зрозуміти доньку. Це питання є болючим для обговорення у сім'ї. 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle
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