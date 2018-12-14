Взялася за дітей: Анджеліна Джолі сказала своєму сину, що Бред Пітт був проти його всиновлення

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / www.gettyimages.com

Боротьба екс-подружжя, Анджеліни Джолі та Бреда Пітта стала чи не головною темою для обговорення в Голлівуді. Для того щоб вирішити усі юридичні питання, які стосуються опіки над дітьми, колишні коханці витратили понад 2 років і лише днями стало відомо, що екс-подружжя нарешті підписало угоду. Однак нові подробиці шлюборозлучного процесу продовжують ставати темами для обговорення громадськості.

Анджеліна Джолі заявила одному з прийомних дітей, 15-річному Паксу, те, що Бред Пітт був проти його всиновлення. Про це повідомляє видання US Weekly з посиланням на власні анонімні джерела.

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Відомо, що Пакс був усиновлений у 2007 році у В'єтнамі. Як йдеться у джерелі, Бред розлютився, коли Джолі хотіла зробити трирічного хлопчика членом їхньої сім'ї. Анонім зазначає, що Пітту ця ідея не сподобалася, адже це був "непростий період" у подружжя (рік до того у них народилася дочка Шайло) і хлопчик не розмовляв англійською мовою.

Джерело з оточення пари наголосило, що ці слова, які сказала акторка, негативно вплинули на відносини Бреда і Пакса.

анджеліна джолі і син Пакс
Анджеліна Джолі і син Пакс / Getty Images

Нагадаємо, зіркове подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішили розлучитись ще в 2016 році. Близько двох років пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя ділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 9-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Старший син Меддокс уже раніше заявив, що хоче жити з батьком. Згодом Джолі зобов'язана дозволити Пітту бачитися з нащадками через день. Крім того Бред побоюється, що від цієї боротьби діти можуть отримати психологічну травму.

Теги: LifeStyle Анджеліна Джолі Бред Пітт Зіркові розлучення Діти і неповнолітні Скандал
Джерело: Lifestyle
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