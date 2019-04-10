Взяли та втекли: Кім Кардашян і Хлої зізналися у крадіжці окулярів

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Хлої і Кім Кардашян
Хлої і Кім Кардашян / www.gettyimages.com

Популярні сестри Кардашян – Кім і Хлої – є зірками реаліті-шоу та світськими левицями, яких одягають відомі дизайнери. Кожного дня селебріті хизуються вартісним вбранням та розкішним відпочинком. Але одного разу задля розваги сестри у підлітковому віці вкрали окуляри Christian Dior з магазину.

Кім Кардашян, яка запускає власну колекцію сонцезахисних окулярів, розповіла про інцидент виданню Bustler.

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Як зізналася дружина Каньє Веста, вони з сестрою зайшли у магазин і захотіли модний аксесуар. У той момент продавця не було в бутику і сестри просто вкрали окуляри та втекли.

Ми були на Гаваях, зайшли в бутик і зрозуміли, що продавця немає на місці. Хлої просто закохалася в ці окуляри, і ми вирішили взяти їх з собою. Це було так весело!
– сказала Кім.

За її словами, така "пригода" була справді дикою і сестрам Кардашян досі смішно, згадуючи це.

Хлої і Кім Кардашян
Кім і Хлої Кардашян / Getty Images

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Теги: LifeStyle Хлої Кардашян Кім Кардашян Скандал
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