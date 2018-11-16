Walt Disney покаже нову екранізацію улюбленого мультфільму століття "Дамбо": трейлер

Компанія Walt Disney запрошує у магію! Офіційний трейлер нової екранізації відомого мультфільму "Дамбо" з’явився на сторінці студії Disney в YouTube.

Не порушуючи традицій, Walt Disney робить щось унікальне та казкове. Спільно з режисером Тімом Бертоном компанія Disney створила особливу та зворушливу картину. "Дамбо" 2019 року відрізняється від усіх попередніх екранізацій тим, що він перший і єдиний фільм із самостійним сюжетом. Основа кінокартини взята з мультфільму, який вперше вийшов у 1941 році. Історію до нього написав Ерен Крюгер.

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Римейк до мультфільму "Дамбо" ще раз показує, наскільки важливу роль в житті кожного відіграє добро в серці та віра в себе.

Дивитись трейлер до фільму "Дамбо" (відео):

В сюжеті фільму – події, які відбуваються на території цирку. Нещодавно на світ з’явилось слоненя, яке володіє унікальною здібністю – завдяки своїм великим вухам він вміє літати. За ним наглядає колишній артист цирку, ветеран війни, якого зіграє Колін Фаррелл. Йому допомагають у цьому його діти. Циркове майбутнє тварині забезпечене, адже його здібність складно повторити. Але не все буде так гладко: нещадний та підлий підприємець пригляне слоненя для себе та придумає план, як його привласнити. І в нього буде непогана група підтримки.

Прем’єра фільму запланована на кінець березня 2019 року.