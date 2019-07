Warner Bros. планує зняти серіал-приквел до фільму "Гаррі Поттер", – ЗМІ

Історія про чарівний світ Гаррі Поттера настільки цікава та різноманітна, що кінокомпанія Warner Bros. Pictures і не збирається відмовлятися від її продовження. За даними видання We Got This Covered, проект перебуває на початковій стадії створення.

Вісім років тому світ востаннє міг насолодитися новою історією про легендарного хлопчика-чарівника з Гоґвортсу. Саме тоді, у 2011-му році, відбулася прем'єра фільму "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 2". Втім, завдяки серії фільмів "Фантастичні звірі", перший з яких презентували у 2016-му, світ магії до сьогодні не втрачає своєї актуальності в кінокультурі. Читайте також: Деніел Редкліфф розповів невідомий раніше факт про зйомки "Гаррі Поттера": подробиці Згідно з інформацією сайту We Got This Covered, компанія перебуває на ранніх стадіях розробки приквелу, який ще раз змусить глядачів поринути у світ магії та чарів. Телешоу призначене для показу на майбутньому стрімінговому сервісі WarnerMedia. З приводу сюжету: відомо лише, що це будуть абсолютно нові історії з іншими героями, але в тому ж всесвіті. Події приквелу розвиватимуться переважно у межах Гоґвортсу, а також ще в деяких частинах Європи.

Гоґвортська школа чарів і чаклунства / Кадр з фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" Ані Джоан Роулінг, ані сама кінокомпанія жодних коментарів з цього приводу не дають, тому поки що ця інформація залишається на рівні чуток. Але судячи з виходу нових книг про Гаррі Поттера, а також мобільної AR-гри Harry Potter: Wizards Unite, Warner Bros. не збираються прощатися зі світом магії. Автор: Роксолана Гошовська