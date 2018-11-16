Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени

Попри те, що багато людей скептично ставляться до зими, вона має ряд суттєвих переваг. Окрім, атмосферних та сімейних свят, взимку можна донесхочу кататись на лижах та сноуборді. І щоб зимовий відпочинок минув для вас із максимальним комфортом, ми створили ряд практичних порад, як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени і зекономити свій час та гроші.

1. Оберіть гірськолижний курорт

Розпочніть планування свого зимового відпочинку із вибору країни. Україні пощастило мати мальовничі гори серед своїх географічних багатств. Втім зимовий відпочинок в Україні не є суттєво дешевшим за європейський і, на жаль, на разі поступається сервісом. 7 з 20 найкращих світових гірськолижних курортів світу за версією The Telegraph розташовані в Італії та Австрії. Якщо ви мрієте про казковий відпочинок, то можете зупинити свій вибір на одній із цих країн.

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Ви можете або самостійно спланувати мандрівку: знайти та забронювати житло, орендувати спорядження та організувати добирання або ж звернутись до туристичної компанії, яка зробить це за вас. З переваг: вони врахують ваші побажання, бюджет і зекономлять трохи часу. Як правило, компанії передбачають прямий трансфер з України до обраного курорту.

Не варто зволікати із бронюванням, чим раніше ви оберете курорт, тим дешевше обійдеться мандрівка.

Найкраще бронювати відпочинок восени, хоча ціни на курорти відомі уже влітку, тож можна і раніше. Це дає можливість зекономити 10-20% від усієї суми. І якщо в Європі – це норма, то в Україні лише вчаться планувати подорожі не в останній момент.



Наприклад, в Австрії на початку осені 80% найкращих курортів уже заброньовані, тож люди не відкладають вибір місця відпочинку на останній момент, адже це їхній комфорт та гроші,

– розповіла директорка Trident Ірина Мала, яка вже 20 років займається подорожами, зокрема, і зимовим туризмом.

Також по дорозі до гірськолижних курортів є цілі містечка, облаштовані для шопінгу, де продаються речі найвідоміших брендів світу за зниженими цінами. Попередьте агенцію, якщо вам важлива така опція, як "шопінг". Більше того, туристичні агенції можуть мати домовленості із відомими мережами, на кшталт, McArthur Glen. Тож, якщо ви любитель шопінгу, обов’язково уточніть у своєї туристичної агенції за сертифікат на знижку. Або обирайте ті компанії, які гарантовано надають його.



Готуйтесь до зимового сезону правильно / Google

2. Підготуйте спорядження

Чим раніше ви розпочнете підготовку до зимового сезону, тим дешевше це обійдеться. Якщо розпочати ще влітку, то можна зекономити до 30-40% і чим ближче до зимового сезону, тим вищі ціни.

Найважливіше це підібрати спорядження по розміру – з цим вам допоможуть у будь-якому магазині спорядження. І якщо з вибором зимового одягу все доволі просто та очевидно, то з вибором взуття для сноуборду чи лижів (ботів) виникає найбільше труднощів. Не знехтуйте допомогою консультанта у магазині і не кваптесь з вибором. Приміряйте їх кілька разів і переконайтесь, що вам максимально комфортно. Є ризик того, що якщо ви виберете погане спорядження, то невдалий досвід катання відіб’є бажання кататись впринципі. Те ж саме стосується вибору самого спорядження – сноуборду чи лиж. Попросіть, нехай у магазині вам пояснять принцип за яким їх варто обрати – співвідношення вашої ваги та росту до розміру спорядження.

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Якщо ви початківець, то придбайте захисти. Ключова різниця між сноубордистами та лижниками – це точки, які травмуються. Якщо у вас перший сезон на сноуборді, то придбайте захисти на зап'ястя, коліна та куприкову кістку – найбільше навантаження при падіннях випадає саме на них. І, звичайно, не забудьте про шолом.



Якщо у вас вже другий сезон, то варто подбати і про захист для спини. Лижникам дещо простіше, адже при падінні лижі відщіпаються, на сноуборді такого нема. Тож головне на лижах – це захистити голову. Втім, головний захист – це хороша фізична форма. Якщо ви займайтесь спортом – ходите в зал чи катаєтесь на велосипеді, то почати кататись на лижах чи сноуборді буде в рази простіше,

– розповів Дмитро Романів, власник магазину спорядження Boomerang.

Весною, після завершення сезону, головне "законсервувати" своє спорядження – заплавити пошкоджений тефлон, підрихтувати пошкоджений кант і нанести спеціальну захисну плівку, щоб не розпочалась корозія металевого канта, що може призвести до руйнування спорядження. Це можна зробити, як у домашніх умовах, якщо є необхідна техніка, так і у магазині спорядження на професійній машині.

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3. Придбайте Ski pass у період знижок

Під час відкриття сезону (Ski-opening) у середині грудня готелі пропонують знижку на "скі паси". Тобто, якщо на європейському курорті Ski pass за звичайною ціною коштує 200 євро, то у період знижок його можна придбати за 130 євро/тиждень (4160 гривень). Наприклад, на українському курорті Буковель ціна в рази вища і варіюватиметься від 5800 грн до 7540 грн за тиждень. Щоб не прогавити розпродажі чи знижки на "скі паси" – підпишіться на E-mail-розсилки курортів, які вам цікаві, або проконсультуйтесь із особистим тревел-менеджером.

В честь відкриття сезону часто організовують концерти із зірками або масштабні і видовищні події, тому можна поєднати активний відпочинок та розваги. В одному з найвідоміших курортів світу Ischgl в Австрії на закритті сезону виступатиме Lenny Kravitz.

І якщо у грудні у місті може не бути снігу, то у горах він точно буде "настріляний". В Європі Різдво святкують 25 грудня, а це означає що період Ski-opening завжди супроводжується різдвяною атмосферою та святковим настроєм. Отже, на українське Різдво ви повернетесь, заряджені класними емоціями.



Зима на курорті St Anton, Австрія / The Telegraph

4. Підготуйте своє тіло

Перед поїздкою дуже важливо відвідати зал чи хоча б в домашніх умовах підготувати тіло до фізичних навантажень. Тоді наступного дня після катання ви продовжите насолоджуватись відпочинком, а не будете боротись з кріпатурою. Те ж стосується першого дня катання. Зимовий відпочинок є травматичним. Втім, легка зарядка перед самим катанням зменшує ризики травмувати себе. Достатньо розігріти м’язи та порозтягуватись за 30 хвилин до катання. Якщо ви досвідчений лижник/сноубордист, то у гімнастичних залах з батутами можна тренуватись виконувати складні трюки та фігури. У деяких залах дозволяють тренуватись зі спорядженням.

5. Придбайте страхівку

Це ваша гарантія, що вам нададуть екстрену медичну допомогу, полікують і повернуть у рідні краї. Але обов'язково переконайтесь, що придбана страхівка покриває гірськолижний відпочинок, адже травми від екстремальних видів спорту часто не входять у базовий перелік послуг. Також переконайтесь, що вона діятиме не лише у тій країні, де ви будете відпочивати, але й у країнах, які будете проїжджати. Можна бути максимально обачним, втім зі страхівкою вам буде спокійніше.

Автор: Орися Хім'як, журналіст, спеціаліст з питань комунікації та піару