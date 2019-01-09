Winter Romantik Fest 2019: як українські зірки готували кутю з різних регіонів – фотоогляд

У Яремче вже вшосте пройшов фестиваль Winter Romantik Fest, на який приїжджають українські знаменитості, щоб відсвяткувати Святвечір і Різдво за справжніми українськими традиціями.

Так, на різдвяні свята у готелі Romantik Spa Hotel приїхали акторка Ольга Сумська з чоловіком, актором Віталієм Борисюком, співачка Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян, телеведучі Руслан Сенічкін і Людмила Барбір та інші знаменитості, які готували кутю за рецептами різних регіонів України, співали колядки та розповідали власні сімейні традиції під час святкування Різдва.

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Популярна акторка Ольга Сумська відповідала за кутю Центральної України (Наддніпрянщини). До слова, раніше зірка розповіла журналістам LifeStyle 24 усі свої секрети приготування цієї страви. Відтак, її кутя, яку Олю навчила готувати ще бабуся у дитинстві, вийшла найбагатшою, смачною та різнокольоровою.

У кожному регіоні країни рецепти приготування куті відрізняються. Ба більше, кожна родина має свій рецепт! Всі ми різні, але маємо одні традиції, бо всі ми українці. Безліч людей, які приїжджають до нас на фестиваль, не готували вдома кутю, а зараз готують, потім розказують про це друзям. Таким чином наші культурні надбання популяризуються, їхня географія росте,

– розповів засновник фестивалю Іван Гаврон.



Віталій Борисюк і Ольга Сумська / Фото: Ростислав Рипка

Кутю за рецептами Карпатського регіону готувала ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір. ЇЇ страва окрім базових інгридієнтів містила багато лісових ягід – суниці, чорниці, ожину та малину, відтак головний атрибут Різдва був з характерною кислинкою. Колега Людмили по "Сніданку з 1+1" Руслан Сенічкін з Дніпра готував кутю за рецептами Півдня України. Його кутя традиційно базувалася на пшениці, меді та маку, але містила ще мигдаль та шоколад.

Співачка Наталія Бучинська, яка народилася у Тернополі, готувала кутю за рецептами Поділля. Так, її кутя містила багато меду, маку та халви. Вона зазначає, що одним з її секретів є гарно перетертий мак.

"Перетирати мак потрібно обов’язково у макогоні. Терти з додаванням меду доки не з’явиться молочко", – поділилася Наталія.



Людмила Барбір, Наталія Бучинська і Руслан Сенічкін / Фото: Ростислав Рипка

За Слобожанщину відповідала телеведуча Таня Гончарова. Жінка є родом з Луганська та добре знається на кухні східного регіону. ЇЇ кутя була на пшоні та містила лише мак та горіхи.



Тетяна Гончарова / Фото: Ростислав Рипка

Кутя з Полісся, яку разом з командою гостей фестивалю готував засновник заходу Іван Гаврон, була багатою на горіхи – лісові та волоські.



Зірки приготували кутю різних регіонів / Фото: Ростислав Рипка

Крім того, на фестивалі організували аукціон "Врятуймо скарби разом" задля збереження скарбів Івано-Франківського музею. Відтак, продано чотири копії ікон XVIII століття, кошти з яких підуть на реставрацію інших пам'яток.



Аукціон "Врятуймо скарби разом" / Фото: Ростислав Рипка

Святкування Різдва запам'яталося виступами українських співаків – Наталії Бучинської, Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна, танцями аркану і конкурсом на найкращу вишиванку.



Виступ Наталії Бучинської / Фото: Ростислав Рипка



Танець аркан / Фото: Ростислав Рипка