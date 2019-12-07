Х-фактор 10 сезон 13 випуск: чим вражали учасники у другому прямому ефірі

У суботу, 7 грудня, відбувся другий прямий ефір масштабного шоу "Х-фактор". Вісім найталановитіших учасників доводили суддям та глядачам, що вони гідні перемоги у 10 сезоні.

У 10 сезоні "Х-фактора" зірковими тренерами стали: відома співачка Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк, епатажна артистка Оля Полякова та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко.

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Тема другого прямого ефіру – музика 1990-х та 2000-х років, тому виступи були неймовірні та яскраві.

Також на сцену 10 сезону "Х-фактора" вийшли: відомий український гурт "Неангелы" та переможець 6 сезону "Х-фактора" співак Melovin.

Відкривали другий прямий ефір 10 сезону "Х-фактору" категорія "Гурти" Андрія Данилка. "Furman trash polka band" виконали пісню Bee Gees "Stayin Alive".

Андрій Данилко заявив, що досі не може повністю запам'ятати назву гурту й навіть пропонував скоротити назву на "Furman band".

Х-фактор 10 сезон 13 випуск дивитись онлайн: "Furman trash polka band"

Далі підкорювала категорія "Дівчата" Ігоря Кондратюка. Він також запропонував організувати флешмоб із тегом "дівчата перемагають". Еліна Іващенко виконала пісню Beyoncé "Single Ladies".

Під час репетицій Еліна отримала травму коліна, тому наставник Кондратюк дуже переживав за виступ учасниці.

Х-фактор 10 сезон 13 випуск дивитись онлайн: Еліни Іващенко

Третім на сцені 10 сезону "Х-фактора" була категорія Насті Каменських – "Хлопці". Антон Вельбой заспівів Веселые Ребята "Розовые Розы". Судді не змогли всидіти на своїх місцях й танцювали під час виступу хлопця.

Учасник зізнався, що мама знайшла його записничок зі школи, де були написи про "Х-фактор". Адже він ще з дитинства захоплювався цим шоу.

Х-фактор 10 сезон 13 випуск дивитись онлайн: Антона Вельбоя

Гурт "Romax" наступними доводив, що гідний того, аби потрапити до фіналу 10 сезону "Х-фактору". Підопічні Андрія Данилка виконали українську версію пісні Ricky Martin "Livin La Vida Loca".

Ігор Кондратюк розповів, що вважає цей гурт одними з найцікавіших. А Насті Каменських було цікаво, як вони зможуть танцювати.

Оля Полякова після виступу гурту одразу запропонувала саксофоністці "Romax" роботу зі співачкою, адже їй дуже сподобалися її ноги.

Х-фактор 10 сезон 13 випуск дивитись онлайн: "Romax"

Наставниця Оля Полякова представила наступного учасника своєї команди "Старші за 30", який заспівав для суддів та глядачів. Георгій Колдун Bon Jovi "It's My Life".

Учасник поділився, що в нього є багато страхів, зокрема з вірою у власні сили. А також, що його брат відомий співак Дмитро Колдун.

Х-фактор 10 сезон 13 випуск дивитись онлайн: Георгія Колдуна

Співати у другому прямому ефірі наступною вийшла Марія Стопник, яка з команди Ігоря Кондратюка "Дівчата". Вона виконала пісню Ёлка "Мальчик-красавчик".

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Ігор Кондратюк заявив, що пісня неоднозначна щодо демонстрації вокалу, проте підходить, щоб показати таланти артистизму.

Х-фактор 10 сезон 13 випуск дивитись онлайн: Марії Стопник

Анна Іваніца, яка з команди Олі Полякової "Старші за 30" заспівала для глядачів та суддів 10 сезону "Х-фактора" пісню Madonna "La Isla Bonita" зі вставкою української пісні "Ой чорна я си, чорна".

Вона розповіла, що хлопець не підтримує її, а також ставить умови: або вона полишає проект, або вони розтаються.

Після виступу Оля Полякова заявила, що цю пісню нав'язав канал, хоча наставниця була проти. Єдина частина виступу, яка задовільнила співачку, це виконання української композиції.

Х-фактор 10 сезон 13 випуск дивитись онлайн: Анни Іваніці

Завершував прямий ефір 10 сезону "Х-фактора" підопічний Насті Каменських – Артем Забелін. Він виконав пісню Earth, Wind & Fire "September"

Учасник поділився, що його виростила мама, а тато покинув їх сім'ю. Він неодноразово відчував, що йому дуже бракує батька в житті.

Х-фактор 10 сезон 13 випуск дивитись онлайн: Артема Забеліна

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".