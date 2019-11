Х-фактор 10 сезон 10 випуск: хто з учасників витримав випробування у таборі та потрапив до шоу

Зіркові тренери популярного співочого проєкту "Х-фактор" вже знайшли найталановитіших учасників та учасниць зі всієї України. У 10 випуску грандіозного шоу відбувся другий день тренувального табору, де судді відібрали кращих з кращих. Як учасники намагалися потрапити до наступного туру та кому вдалося підкорити суддів – дивіться у матеріалі LifeStyle24.

Під час шоу "Х-Фактор" 10 сезон у суботу, 16 листопада, учасники продовжували спроби переконати суддів у своєму співочому таланті й заполонити їхні серця своїми голосами.

Деякі учасники, на думку суддів, не мали потрібних вокальних даних для участі в "Х-факторі", тому з ними прощалися, інші навпаки – підкорили суддів.

Цього сезону зірковими тренерами стали: відома співачка Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк, епатажна артистка Оля Полякова та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко.

Учасники отримали складне завдання – підготуватися до виступу за одну ніч та вже на сцені виконати свою пісню під супровід піаніста-віртуоза Євгенія Хмари. Потрібно не просто добре заспівати, а й виконати відому композицію по-своєму. Та найгірше для конкурсантів те, що своє рішення судді мали оголосити тільки після всіх прослуховувань.

Співаки мали довести, що вони гідні боротьби за місце у прямих ефірах. Натомість члени журі мали відібрати 24 кращих учасників.

Другий етап

Першою на сцену "Х-фактора" вийшла учасниця Поліна, яка намагалася не потрапляти під об'єктиви камер. Їй минулого тижня відмовили, але вона потайки лишилася ночувати на знімальному майданчику, аби спробувати себе ще раз.

Судді дали їй другий шанс. Поліна К’юзі заспівала під акомпонемент роялю пісню популярного гурту Imagine Dragons – "Beliver". Члени журі подякували їй і вирішили подумати певний час.

Наступним виступив харизматичний гурт "Степ". Вони виконали пісню співака Остапа Бендери "Белеет мой парус". Судді вислухали їх і попросили почекати до вечора.

Після цього виступив ексцентричний хлопець Антон Вельбой. Учаснику на відборі попалася пісня Би-2 – "Мой рок-н-рол". Його вирішив заспокоїти відомий співак Melovin. Хлопець красиво заспівав, тому йому залишилося лише чекати вироку суддів.

Далі на сцену шоу "Х-фактор" вийшов Георгій Колдун, який розповів, що звик до такого ритму життя, без сну. Він отримав пісню "Крилаті качелі" із фільму "Пригоди електроніка" та дуже незвично її заспівав.

Наступним виступив неординарний учасник Роман Зануда, який вразив всіх на кастингу. Хлопець оригінально виконав пісню гурту "Скрябін" – "Старі фотографії", проте він забував слова, що не сподобалося суддям. Тому Романові одразу сказали "до побачення", він не пройшов далі.

Після цього вийшла на сцену шоу Ася Ярмолюк. Дівчина дуже сильно та зворушливо заспівала пісню Софії Ротару – "Чекай".

Далі заспівала мужня дівчина, захисниця України Юлія Бордунова. Вона отримала пісню The Hardkiss – "Журавлі" і учасниці вдалося виконати її бездоганно. Проте висновок судді скажуть пізніше.

Після цього вийшли на сцену чоловіки з хору "Каменярі". Вони оригінально виконали пісню Івана Поповича – "Більше між нами розлук не буде". Суддям сподобався один учасник – наймолодший серед всіх.

Наступною члени журі слухали Марину Одольську, яка була популярною в 90-х роках. Жінка дуже чарівно заспівала пісню Віктора Павліка – "Ти подобаєшся мені".

Далі виступили екстравагантні хлопці з гурту "Romax". Вони дуже оригінально під власну мелодію заспівали пісню популярного співака Олега Винника – "Ніно". Судді шоу були приємно вражені, тому вони одразу пропустили їх до наступного етапу.

Після цього вийшла на сцену Вікторія Кондуракій. Дівчині випала пісня зіркової судді Насті Каменських – "Обіцяю". Учасниця не змогла заспівати цю композицію через хвилювання, тому судді відправили дівчину додому.

А учасниця Ірина Кульшенко оригінально заспівала пісню Леоніда Агутіна – "На сереневой луне". Оскільки дівчина не вивчила пісню, вона придумала власні слова та просто співала від душі. Суддям це сподобалося, проте висновок вона дізнається пізніше.

Наступною вийшла на сцену шоу "Х-фактор" неймовірна Еліна Іващенко. Дівчина отримала пісню співачки Mariah Carey – "Without You" та ідеально її виконала. Члени журі сказали, що дівчина може не чекати вечора, вона вже проходить далі.

Після цього виступила няня дітей Олі Полякової – Людмила Базелюк. Учасниця щиро заспівала відому всім пісню "Ой, смереко". Їй сказали чекати вироку до вечора.

Далі заспівав неординарний конкурсант шоу Артем Завєлін. Хлопець емоційно та дуже круто виконав пісню співака Monatika – "Сильно". Учасник сподобався Насті Каменських і вона пообіцяла за нього боротися до оголошення результатів.

Наступною виступила спокійна та незвична дівчина Анастасія Марків. Вона отримала українську народну пісню "Цвіте терен" та заспівала її дуже щиро та незабутньо.

Після цього на сцену вийшов Богдан Травінський. Він дуже вільно, без страху, та чарівно виконав пісню відомого гурту The Beatles – "Let It Be". Судді заявили, що виступ був класним.

Далі виступила красива, але зухвала дівчина Аеліта-Вікторія Аверман. Учасниця емоційно заспівала пісню співачки Adele – "Someone Like You".

Їм двом – Богдану Травінському та Аеліті-Вікторії Аверман судді запропонували об’єднатися, аби продовжити участь у проєкті.

Всі учасники виступили. Члени журі шоу "Х-фактор" порадилися та обрали 24 найкращих співаків. Тоді вони розділили всіх конкурсантів у два автобуси і один з них відправили додому, а інший – до наступного етапу.

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".