Х-фактор 10 сезон 11 випуск: як судді обирали найталановитіших на останньому етапі відбору

Триває 10 сезон популярного співочого проєкту "Х-фактор", зіркові судді вже знайшли найталановитіших учасників та учасниць зі всієї України. В 11 випуску шоу пройшов останній, третій, день тренувального табору, де судді відібрали кращих з кращих. Кому вдалося зачарувати суддів та потрапити на прямі ефіри – дивіться у матеріалі LifeStyle24.

Під час шоу "Х-Фактор" у суботу, 23 листопада, учасники продовжували спроби переконати суддів у своєму співочому таланті й заполонити їхні серця своїми голосами.

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Зі всіх учасників кожен з членів журі повинен був обрати по 3 учасники, які змагатимуться у відповідних категоріях. Гідного учасника, якого зірковий суддя хотів бачити у прямих ефірах шоу "Х-фактор", він саджав на стілець на сцені.

Ігор Кондратюк – "Дівчата"

Зірковий та суровий суддя Ігор Кондратюк отримав категорію "дівчат". На цьому етапі він намагався вибрати з усіх присутніх представниць слабкої статі найсильніших.

Першою на сцену вийшла Марія Москвітіна. Дівчина ефектно заспівала пісню, проте судді сказали їй "до побачення", бо не були вражені її виступом.

Після цього виступила зачарована Анастасія Марків, яка забувала слова через хвилювання. Проте її спів був не таким, як попередні. Члени журі підтримали Настю, але помітили, що у неї вийшов дуже сирий номер, вона ще не готова. Ігор Кондратюк посадив дівчину на стілець.

Х-фактор 10 сезон 11 випуск дивитись онлайн: виступ Анастасії Марків

Наступною вийшла вражати епатажна дівчина Катерина Данийленко, яка виконала пісню співачки Lady Gaga, яка вразила Кондратюка. За його словами, технічно Катя – №1. Він теж посадив дівчину на стілець.

Далі виступила Марія Стопник, яка заспівала пісню Бьянки – "Несчастливая любовь". Кондратюк посадив Машу на стілець на сцені, таким чином даючи їй шанс.

Х-фактор 10 сезон 11 випуск дивитись онлайн: виступ Марії Стопник

Після цього вийшла на сцену військова, захисниця Юлія Бордунова. Дівчина заспівала пісню відомого гурту "Антитіла", – "Вірила". Судді відзначили, що вона справжня і Кондратюк посадив її на місце Анастасії Марків.

Х-фактор 10 сезон 11 випуск дивитись онлайн: виступ Юлії Бордунової

Наступною заспівала наймолодша учасниця Марія Сур, яка здивувала глядачів своїм крутим голосом. Дівчина феєрично виконала пісню Ariana Grande, Nicki Minaj – "Bang Bang". Кондратюк посадив дівчину на місце Катерини Данийленко.

Останньою виступила неймовірна Еліна Іващенко. 17-річна дівчина заспівала пісню Макса Фадєєва – "Танцы на стёклах", якою змусила весь зал аплодувати стоячи. Тому Ігор Кондратюк посадив дівчину на стілець замість Марія Стопник.

Х-фактор 10 сезон 11 випуск дивитись онлайн: виступ Еліни Іващенко

Отже, до категорії "Дівчата" Ігоря Кондратюка увійшли Юлія Бордунова, Марія Стопник та Еліна Іващенко.



Учасники, які пройшли в категорію "Дівчата"

Оля Полякова – "старші за 30"

Зіркова суддя отримала учасників, які "старші за 30". Тепер її черга обрати з усіх учасників цієї категорії найсильніших.

Першою вийшла на сцену Анна Іваниця, яка сподобалася членам журі. Тому Оля Полякова посадила дівчину на стілець. Наступною виступила Поліна К’юзі, яку теж посадили на стілець, але її виступ залишився за кадром.

Х-фактор 10 сезон 11 випуск дивитись онлайн: виступ Анни Іваниці

Після цього на сцену вийшла няня Полякової Людмила Базилюк, яка заспівала зворушливу українську пісню "Ніби вчора, рідна мамо". Глядачі кричали "молодець" та аплодувати стоячи, а Полякова посадила учасницю теж за стілець.

Х-фактор 10 сезон 11 випуск дивитись онлайн: виступ Людмили Базилюк

Наступним вийшов на сцену Ігор Грохоцький, який вразив глядачів та "запалив" зал своєю драйвовою піснею. Полякова посадила хлопця на місце Поліни К’юзі.

Далі виступила неординарна дівчина Аріна Гужва, яка була рішуче налаштована. Дівчина дуже ефектно виконала запальну пісню, якою вразила глядачів, проте суддя відправила дівчину додому. Потім вийшла на сцену Марина, яку теж не взяли в шоу.

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Потім виступив Георгій Колдун, який дуже подобається глядачам, бо є відомим телеведучим. Учасник красиво заспівав пісню, яка сподобалася глядачам. Наставниця "старших за 30" сказала Георгію зайняти місце замість Ігоря Грохоцького.

Х-фактор 10 сезон 11 випуск дивитись онлайн: виступ Георгія Колдуна

Останньою вийшла на сцену мила та сором’язлива дівчина Ірина Кульшенко, яка енергійно виконала пісню в своєму стилі – "Маменькин синочек". Натомість Оля Полякова відправила дівичну додому.

Отже, до категорії "старші за 30" Олі Полякової проходять такі учасники – Георгій Колдун, Людмила Базилюк та Анна Іваниця.



Учасники, які пройшли в категорію "Старші за 30"

Настя Каменських – "Хлопці"

Красива суддя Настя Каменських у шоу "Х-фактор" стала наставницею категорії "Хлопців". Їй теж було не легко обирати трьох найкращих зі всіх представників чоловічої статі.

Першим вийшов на сцену учасник Юрій Каналош, якого запам’ятали судді та глядачі, адже він брав участь у першому сезоні "Х-фактору". Хлопець ефектно виступив, тому Каменських посадила учасника на стілець.

Х-фактор 10 сезон 11 випуск дивитись онлайн: виступ Юрія Каналоша

Після цього спробував потрапити в прямі ефіри Іван Філіпенко. Щодо участі в шоу якого судді довго сперечалися. Хлопець дуже незвично заспівав пісню "Ария" – "Улица роз", проте суддя навіть не посадила Івана на стілець. Наступним вийшов студент Олександр, його виступ залишився за кадром, проте на стілець його таки посадили.

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Потім виступив тихий та милий учасник Денис Мельник з піснею Макса Фадєєва – "Орли і Ворони". Хлопець заспівав гарно і хоч Каменських сказала, що він холодний, але таки посадила на стілець.

Далі вийшов на сцену Артем Забєлін. Учасник зворушливо заспівав романтичну пісню Арсена Мірзояна – "Ніч". Каменських сказала, що Артем її не розчарував виступом і посадила його на місце Олександра.

Х-фактор 10 сезон 11 випуск дивитись онлайн: виступ Артема Забєліна

Наступним виступав чарівний хлопець Антон Гвоздік, який заспівав пісню Монатіка – "Лови ритм", проте він не зміг здивувати членів журі. Але Настя Каменських таки посадила його замість Дениса Мельника.

Останнім виступив цікавий учасник Антон Вельбой, який запалив піснею Леоніда Агутіна – "Парень чернокожий". Тому Каменських зробила відповідальний крок і обрала Антона Вельбоя, натомість попрощалася з Гвоздіком.

Х-фактор 10 сезон 11 випуск дивитись онлайн: виступ Антона Вельбоя

Отже, категорія "Хлопці" на чолі з Настею Каменських набрала таких учасників: Антона Вельбоя, Артема Забєліна та Юрія Каналоша.



Учасники категорії "Хлопці", які пройшли в прямі ефіри

Андрій Данилко

Зірковий суддя Андрій Данилко, якому дісталася категорія "Гурти" в "Х-факторі" 10 сезон, вирішив не продовжувати участь в шоу та попрощався з учасниками та колегами.

Чи побачимо ми Андрія Михайловича в прямих ефірах проєкту, або ж в суддівській четвірці "Х-фактора" з’явиться новий тренер – наразі не відомо. А доля учасників з категорії "Гурти" буде обрана наступного тижня в прямих ефірах.

Х-фактор 10 сезон 11 випуск дивитись онлайн: неочікуване рішення Андрія Данилка

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".