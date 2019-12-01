Х-фактор 10 сезон 12 випуск: хто покинув шоу на першому прямому ефірі

У 12 випуску десятого сезону "Х-фактору", який вийшов 30 листопада 2019 року на телеканалі СТБ, шоу покинули одразу 4 учасники.

У 12 випуску шоу "Х-фактор" одразу четверо учасників покинули шоу. Таке відбулося вперше за всю історію проекту.

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У 10 сезоні за результатами глядацького голосування, яке відкрилося після виступу всіх учасників, до номінації потрапили по 2 учасники з кожної з категорій, а це "Дівчата", "Старші за 30", "Хлопці" та "Гурти".

Завдяки глядацьким голосам до наступного прямого ефіру потрапили: Еліна Іващенко, "Romax", Георгій Колдун, Антон Вельбой.

Андрій Данилко залишив у шоу "Х-фактор" "Furman trash polka band", а покидає 10 сезон "Чудові".



Гурт "Чудові"

Ігор Кондратюк обрав учасницю Марія Стопник, а покинула "Х-фактор" Юлія Бордунова.



Юлія Бордунова

Настя Каменських вирішила залишити Артема Забеліна, а залишив 10 сезон Юрій Каналош.



Юрій Каналош

Оля Полякова обрала Анну Іваницю, а покинула "Х-фактор" Людмила Базелюк. Проте Оля Полякова одразу запропонувала підписати з нею контракт.



Людмила Базелюк

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань.