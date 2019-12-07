Х-фактор 10 сезон 13 випуск: які учасники покинули шоу в другому прямому ефірі
Після 13 випуску десятого сезону "Х-фактору", що вийшов на телеканалі СТБ 7 грудня 2019 року, шоу покинули "Furman trash polka band" та Артем Забелін.
У 13 випуску шоу "Х-фактор" 10 сезон двоє учасників не змогли потрапити до наступного прямого ефіру й покинули шоу.
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У 10 сезоні за результатами глядацького голосування, яке відкрилося після виступу всіх учасників, до наступного прямого ефіру потрапили: Еліна Іващенко, Георгій Колдун, Антон Вельбой, Марія Стопник, Анна Іваниця.
За правилами, той, хто отримав найменшу кількість голосів, назавжди покидає 10 сезон "Х-фактору" без права заспівати пісню за життя. Цим учасником став – "Furman trash polka band".
Дивіться результати голосування:
За право залишитися в проєкті змагалися: гурт "Romax" та Артем Забелін.
Першим виборювати своє місце у наступному прямому ефірі вийшов підопічний Насті Каменських Артем Забелін з піснею Lil Nas X "Old Town Road".
Х-фактор 10 сезон 13 випуск дивитись онлайн: пісня за життя Артема Забеліна
Наступним виступив гурт "Romax", який виконав пісню "Бачили ніч, гуляли всю ніч до рання". Їх наставником є Андрій Данилко.
Х-фактор 10 сезон 13 випуск дивитись онлайн: пісня за життя гурт "Romax"
Настя Каменських віддала свій голос за учасника – Артема Забеліна.
Андрій Данилко проголосував за свій гурт "Romax".
Оля Полякова віддала свій голос гурту "Romax".
Ігор Кондратюк вирішив проголосувати за "Romax".
Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".