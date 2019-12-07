Х-фактор 10 сезон 13 випуск: які учасники покинули шоу в другому прямому ефірі

Після 13 випуску десятого сезону "Х-фактору", що вийшов на телеканалі СТБ 7 грудня 2019 року, шоу покинули "Furman trash polka band" та Артем Забелін.

У 13 випуску шоу "Х-фактор" 10 сезон двоє учасників не змогли потрапити до наступного прямого ефіру й покинули шоу.

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У 10 сезоні за результатами глядацького голосування, яке відкрилося після виступу всіх учасників, до наступного прямого ефіру потрапили: Еліна Іващенко, Георгій Колдун, Антон Вельбой, Марія Стопник, Анна Іваниця.

За правилами, той, хто отримав найменшу кількість голосів, назавжди покидає 10 сезон "Х-фактору" без права заспівати пісню за життя. Цим учасником став – "Furman trash polka band".

Дивіться результати голосування:

За право залишитися в проєкті змагалися: гурт "Romax" та Артем Забелін.

Першим виборювати своє місце у наступному прямому ефірі вийшов підопічний Насті Каменських Артем Забелін з піснею Lil Nas X "Old Town Road".

Х-фактор 10 сезон 13 випуск дивитись онлайн: пісня за життя Артема Забеліна

Наступним виступив гурт "Romax", який виконав пісню "Бачили ніч, гуляли всю ніч до рання". Їх наставником є Андрій Данилко.

Х-фактор 10 сезон 13 випуск дивитись онлайн: пісня за життя гурт "Romax"

Настя Каменських віддала свій голос за учасника – Артема Забеліна.

Андрій Данилко проголосував за свій гурт "Romax".

Оля Полякова віддала свій голос гурту "Romax".

Ігор Кондратюк вирішив проголосувати за "Romax".

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".