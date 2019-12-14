Х-фактор 10 сезон 14 випуск: хто з учасників покинув шоу за крок до фіналу

14 випуск шоу "Х-фактор" завершився черговими номінаціями. Так, чотирнадцятий ефір десятого сезону співочого проєкту, що вийшов на телеканалі СТБ 14 грудня 2019 року, покинули учасники з категорії "Старші за 30" – Анна Іваніца та гурт ROMAX.

14 випуску шоу "Х-фактор" 10 сезон талановиті учасники заспівали по дві пісні: одна з них – знаменитий кінохіт, а друга – та, з якою конкурсант, на думку наставника, буде виглядати найбільш виграшно, щоб потрапити в фінал.

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У цьому випуску в 10 сезоні за результатами глядацького голосування, яке відкрилося після виступу всіх учасників, до наступного прямого ефіру потрапили: Георгій Колдун, Антон Вельбой, Еліна Іващенко.

За правилами, той, хто отримав найменшу кількість голосів, назавжди покидає 10 сезон шоу "Х-фактору" без права заспівати пісню за життя. На жаль, цим учасником стала дівчина з категорії "Старші за 30" Олі Полякової – Анна Іваніця.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: результати голосування

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За право залишитися в проєкті змагалися: гурт "Romax" та Марія Стопник.

Першою виборювати своє місце у наступному прямому ефірі вийшла підопічна Ігоря Кондратюка Марія Стопник. Дівчина щиро заспівала "пісню за життя", якою намагалася показати свій внутрішній світ.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: пісня за життя Марії Стопник

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Наступними виступили учасники категорії Андрія Данилка – гурт "Romax" з піснею "Ти признайся мені", якою змусили танцювати весь зал.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: пісня за життя гурту ROMAX

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Судді почали голосувати за учасника, який має залишитися в шоу "Х-фактор":

Настя Каменських віддала свій голос за учасницю Марію Стопник .

. Андрій Данилко проголосував за свій гурт ROMAX .

Оля Полякова віддала свій голос за Марію Стопник .

Ігор Кондратюк вирішив проголосувати за свою учасницю Марію Стопник.

Так, шоу за крок до фіналу покинули хлопці з гурту ROMAX (категорія Андрія Данилка).

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".