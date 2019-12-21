Х-фактор 10 сезон 15 випуск: які учасники залишили шоу у фіналі

15 випуск шоу "Х-фактор" вразив неймовірним фіналом. Боротьба учасників була феєричною, а конкуренція зашкалювала. Проте саме в цю суботу стали відомі суперфіналістів проєкту. На жаль, дехто з учасників вибув просто за крок до перемоги. Так, на 15 прямому ефірі шоу залишили два учасники – Антон Вельбой та Марія Стопник.

У 15 випуску шоу "Х-фактор" 10 сезон талановиті учасники виступили разом з відомими зірками шоу-бізнесу: популярним артистом Олегом Винником, віртуозним музикантом Сергієм Бабкіним та секс-символом поп-сцени Максом Барських та суддя "Х-фактор" Оля Полякова. Цікаво: Х-фактор 10 сезон 15 випуск: з якими відомими зірками виступали учасники Цього разу учасники не мали можливості заспівати пісню за життя. Ведуча у довільному порядку назвала імена двох конкурсантів, які отримали можливість позмагатися за перемогу в 10 сезоні проєкту "Х-фактор". Першою до суперфіналу потрапила підопічна Ігоря Кондратюка – Еліна Іващенко. Другим потрапив – Георгій Колдун. Шоу покинув підопічний Насті Каменських – Антон Вельбой.

Антон Вельбой​ Та підопічна Ігоря Кондратюка – Марія Стопник.

Марія Стопник Що таке Х-фактор?

Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".