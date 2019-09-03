X-фактор 10 сезон: дата виходу випуску пісенного шоу

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X-фактор 10 сезон – дата виходу нового сезону у 2019 році
Дата виходу пісенного шоу X-фактор / glavred.info

1 випуск популярного вокального шоу Х-фактор відбудеться у суботу, 14 вересня о 19:00 годині. У 2019 році пісенне шоу стане ювілейним, а організатори уже повідомили про те, хто займе суддівські крісла.

У шоу Х-фактор 10 сезон за суддівське крісло знову сяде співачка Настя Каменських, до неї приєднається Андрій Данилко,  а також Оля Полякова та популярний італійський співак Алессандро Сафіна.  Ведучою шоу стала акторка Даша Трегубова. 

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На шоу буде всього 8 епізодів кастингу, 3 епізоди тренувального табору і 5 прямих ефірів. Відомо, що на телеглядачів чекає незабутній виступ від іменитих зірок українського шоу-бізнесу. На святкування дня народження шоу X-фактор завітають ONUKA та The Maneken, Сергій Бабкін, Олег Винник, Дмитро Шуров, MELOVIN, Наталія Могилевська та інші.

Щодо суддів, то поява Насті Каменських в шоу не є дебютною. Співачка уже брала участь у вокальному проєкті у 2018 році. Андрій Данилко бере участь у зйомках вокального проєкту з 2016 року, відтак його участь була прогнозованою. Одна з найепатажніших артисток українського шоу-бізнесу Оля Полякова вперше долучилася до суддівства, тож буде ділитися своїми знаннями із учасниками шоу. 

Італійський співак Алессандро Сафіна завоював українську відзнаку під час виступу на "Людина року-2010", де йому вручили статуетку в номінації Solo Star. Тож його суддівство матиме великий вплив на шоу та, зокрема, на учасників, адже його наставництво цілком може привести аматорів до перемоги. 

Про що шоу Х-Фактор Це музичне талант-шоу, яке вже 10 рік поспіль виходить на українському телебаченні. Основним його завданням є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Відбір на шоу відбувається на основі публічних прослуховувань. 

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Теги: LifeStyle Музика Оля Полякова Настя Каменських
Джерело: LifeStyle 24
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