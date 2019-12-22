Х-фактор 10 сезон: хто потрапив у суперфінал

Грандіозне співоче шоу "Х-фактор" 10 сезон, яке відоме на всю Україну, рухається до суперфіналу. Під час п'ятого прямого ефіру шоу "Х-фактор" 21 грудня судді та глядачі визначили двійку суперфіналістів цього сезону – Еліна Іващенко та Георгій Колдун.

У шоу "Х-Фактор" 10 сезон суддями проєкту стали – відома співачка Настя Каменських (категорія "Хлопці"), продюсер Ігор Кондратюк (категорія "Дівчата"), епатажна артистка Оля Полякова (Категорія "Старші за 30") та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко (категорія "Гурти"). Саме вони разом з глядачами обрали кращих з кращих, які боротимуться за перемогу у популярному шоу.

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До суперфіналу 10 сезону проєкту "Х-фактор" потрапила Еліна Іващенко з категорії "Дівчата" Ігоря Кондратюка та учасник категорії "Старші за 30" Олі Полякової – Георгій Колдун.

Еліна Іващенко



Еліна Іващенко

Вік: 17 років

Звідки: Бровари

Знак зодіаку: Козеріг

Освіта: Студентка КІМ ім Р. М. Глієра

Про себе: Співаю, викладаю вокал в Pavlik famiglia kid’s pr, радіоведуча.

Навіщо прийшли на "Х-фактор": "Х-фактор" для мене – це крайня сходинка перед злетом у вільне плавання. Перемога мені дуже важлива, адже музика — це сенс життя!

Мрія: У майбутньому заспівати разом із Бейонсе.

Кумир: Бейонсе.

Улюблені виконавці: "Te molla", "Ice3peak", "Djara", "Каспийский груз", "Міягі та Ендшпіль".

Георгій Колдун



Георгій Колдун​

Вік: 42 роки

Звідки: Мінськ Знак зодіаку: Стрілець Освіта: Вища, географічний факультет Про себе: Гарний, розумний, в міру вгодований чоловік, але в повному розквіті сил! Навіщо прийшли на "Х-фактор": Отримати порцію адреналіну від здорової творчої конкуренції та популяризувати себе як виконавця. Мрія: Щоб усі були щасливі і ніхто не йшов ображеним. Читайте також: Х-фактор 10 сезон 15 випуск: які учасники залишили шоу у фіналі Кумир: У різних галузях – різні. У гуморі – Жванецький, у вокалі, наприклад, Девід Ковердейл, в чоловічому типажі – Джордж Клуні. Улюблені пісні: Їх багато, від Beatles до Aerosmith, від Roxette до Whitesnake, від Adele до Onerepublic.

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".