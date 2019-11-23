Х-фактор 10 сезон: категорії суддів та список учасників, які потрапили в прямі ефіри

Музичне талант-шоу "Х-фактор" 10 сезон завершило пошуки найкращих голосів країни на кастингах. За три дні у тренувальному таборі учасники зі всіх сил намагалися довести, що вони гідні виступати в прямих ефірах в команді одного з зіркових суддів. Кому вдалося це зробити та як судді визначили свої категорії – читайте в матеріалі LifeStyle24.

Суддівська четвірка, яка оцінювала учасників, – відома співачка Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк, епатажна артистка Оля Полякова та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко, відібрали найкращих учасників у тренувальному таборі шоу.

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Члени журі залишили в проєкті лише 12 учасників, які через тиждень виступатимуть у першому прямому ефірі. Кожен з членів журі повинен був обрати трьох учасникиків, які змагатимуться у відповідних категоріях. Отож, кого з учасників обрав у свою категорію кожен з суддів:

Ігор Кондратюк – "Дівчата"

Зірковий та суровий суддя Ігор Кондратюк отримав категорію "дівчат". До цієї групи учасників увійшли захисниця України на Донбасі Юлія Бордунова, красива та талановита Марія Стопник та 17-річна неймовірна Еліна Іващенко.



Учасники, які пройшли в категорію "Дівчата"

Оля Полякова – "Старші за 30"

Епатажна суддя Оля Полякова отримала учасників, які "старші за 30". Вона прослухала всіх учасників та обрала трійку лідерів. Так, до цієї категорії пройшли такі учасники – Георгій Колдун, Людмила Базилюк та Анна Іваниця.



Учасники, які пройшли в категорію "Старші за 30"

Насті Каменських – "Хлопці"

Красива суддя Настя Каменських у шоу "Х-фактор" стала наставницею категорії "Хлопців". Їй було не легко обирати трьох найкращих, але вона таки це зробила і до шоу у її групі пройшли такі учасники Юрій Каналош, Артем Забєлін та Антон Вельбой.



Учасники категорії "Хлопці", які пройшли в прямі ефіри

Андрій Данилко

Зірковий суддя Андрій Данилко, якому дісталася категорія "Гурти" в "Х-факторі" 10 сезон, вирішив не продовжувати участь в шоу та попрощався з учасниками та колегами.

Чи побачимо ми Андрія Михайловича в прямих ефірах проєкту, або ж в суддівській четвірці "Х-фактора" з’явиться новий тренер – наразі не відомо. А доля учасників з категорії "Гурти" буде обрана наступного тижня в прямих ефірах.

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Що таке Х-фактор? Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".