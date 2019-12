Х-фактор 10 сезон 14 випуск: якими виступами учасники запалювали на третьому прямому ефірі

Цієї суботи, 14 грудня, пройшов третій прямий ефір унікального співочого шоу "Х-фактор", де найталановитіші учасники доводили суддям та глядачам, що вони гідні перемоги у музичному проєкті. Чим учасники вражали цього тижня – дивіться у матеріалі LifeStyle24.

У 10 сезоні шоу "Х-фактор" зірковими тренерами стали: відома співачка Настя Каменських (категорія "Хлопці"), продюсер Ігор Кондратюк (категорія "Дівчата"), епатажна артистка Оля Полякова (Категорія "Старші за 30") та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко (категорія "Гурти").

За глядацькі симпатії продовжують боротися Еліна Іващенко, Георгій Колдун, Антон Вельбой, Маша Стопнік, Анна Іваниця і гурт ROMAX. Шестеро учасників "Х-фактора" в третьому прямому ефірі заспівають по дві пісні: одна з них – знаменитий кінохіт, а друга – та, з якою конкурсант, на його думку, буде виглядати найбільш виграшно, щоб потрапити в фінал.

Спочатку учасники разом із ведучою шоу Дарією Трегубовою красиво розпочали цей випуск проєкту – вони заспівали пісню "Million dreams" з фільму "The Greatest Showman", яка викликала шалене захоплення в глядачів.

Після цього на сцену вийшов Антон Вельбой, який представляє категорію "Хлопці" Насті Каменських. Учасник влаштував цікаву постанову, під час якої незабутньо виконав всім відому пісню "Уно моменто" з фільму "Формула кохання".

Судді сказали, що Антон дуже "вжився в роль" та був крутим на сцені, він здивував навіть Олю Полякову, яка минулого ефіру його розкритикувала.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: виступ Антона Вельбоя

Наступною виступила красива Марія Стопник з категорії "Дівчата" Ігоря Кондратюка. Дівчина вразила дуже чарівним виступом, адже вона зіграла "зіркову гостю" на сцені "Х-фактору".

Учасниця виконала пісню гурту ABBA – "Mamma mia", якою заполонила серця глядачів. Члени журі відзначили, що виступ був хорошим та цікавим, але їм не вистачило жару.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: виступ Марії Стопник

Далі на сцену вийшов харизматичний гурт ROMAX. Хлопці неймовірно виконали пісню Скрябіна "Мовчати", якою додали чарівності в шоу "Х-фактор".

Глядачі аплодували стоячи та кричали їм "молодці", а судді сказали, що гурт виступив атмосферно та в них пробігли мурашки по шкірі.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: виступ гурту ROMAX

Четвертою заспівала мила дівчина Анна Іваниця з категорії "Старші за 30" Олі Полякової, яка в цьому випуску бла феєричною. Вона виконала пісню "Помоги мне" з фільму "Брильянтова рука", яку всі глядачі дивилися з захопленням.

Члени журі наголосили, що вона виступила дуже круто, а Анна запалила весь зал в шоу "Х-фактор".

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: виступ Анни Іваниці

Після цього виступила елегантна Еліна Іващенко з категорії "Дівчата". Учасниця шоу зворушливо заспівала пісню "I Will Always Love You", яка стала саундтреком до фільму "Лучший бордель в Техасе".

ЇЇ виступ дуже вразив глядачів та суддів. Тому члени журі відзначили, що дівчина виступила професійно та неймовірно.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: виступ Еліни Іващенко

Шостим на сцену "Х-фактору" вийшов мужній Георгій Колдун з категорії "Старші за 30". Чоловік дуже щиро та драйвово виконав пісню гурту Queen – "Don't Stop Me Now", якою зачарував глядачів.

Члени журі відповіли, що виступ в нього вийшов неймовірним, а Георгій має чудовий тембр і йому вдалося вразити всіх.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: виступ Георгія Колдуна

Після цього учасники заспівали пісні, які, на думку їх наставників, допоможуть талановитим співакам пройти до фіналу.

Так, на сцену вийшла красива Марія Стопник з категорії "Дівчата". Учасниця просто неймовірно заспівала пісню гурту The Hardkiss – "Коханці", якою "дала драйву".

Судді розповіли, що дівчина дуже талановита та має крутий голос, проте вона закрита. Каменських додала, що Марія ще не розкрила свій "Х-фактор", але це вже пора зробити.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: другий виступ Марії Стопник

Наступним заспівав цікавий гурт ROMAX, які вирішили здивувати всіх присутніх своїм виступом. Хлопці оригінально виконали пісню "Буду-вуду" гурту "Антитіла", яка запалила зал.

Членам журі сподобалося таке виконання гурту і вони запевнили, що хлопці вміють "кайфонути" та вразити всіх.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: другий виступ гурту ROMAX

Після цього на сцену вийшла учасниця з категорії Олі Полякової Анна Іваніца. Дівчина щиро та весело виконала пісню співачки Софії Ротару – "Одна калина".

Судді відмітили, що її виступ "влучив у серця" всіх українців, а Анна показала себе з іншої сторони, не такою, як була в попередніх виступах.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: другий виступ Анни Іваніци

Далі виступила чарівна дівчина Еліна Іващенко з категорії "Дівчата". Дівчина щиро та емоційно виконала пісню "Выше облаков" співачки Тіни Кароль.

Члени журі наголосили, що учасниця дійсно виступила неймовірно та їй варто дійти до фіналу шоу "Х-фактор".

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: другий виступ Еліни Іващенко

Після цього вражати та захоплювати глядачів вийшов запальний хлопець Антон Вельбой з категорії Насті Каменських. Зауважимо, що учасника протягом цього тижня готував суддя-конкурент Андрій Данилко.

На сцені "Х-фактору" хлопець дуже ефектно заспівав пісню Івана Дорна – "Ненавижу", якою заполонив всіх у залі. Судді сказали, що хлопець розвинувся у вокалі і тепер співає краще.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: другий виступ Антона Вельбоя

Останнім виступив учасник Олі Полякової Георгій Колдун. Чоловік здивував весь зал ліричною піснею "All of me" Джона Ледженда. Цікаво, що він співав під акомпанемент піаніно, на якому зіграла його наставниця Полякова.

Члени журі запевнили, що ця пісня йому чудово підійшла, а сам Георгій був неперевершеним на сцені.

Х-фактор 10 сезон 14 випуск дивитись онлайн: другий виступ Георгія Колдуна

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".