У суботу, 1 грудня, пройшов другий прямий ефір 14 випуску унікального співочого шоу "Х-фактор" 9 сезон. Вже 11 найталановитіших учасників ведуть боротьбу за головний приз – мільйон гривень, який піде на розкрутку артиста: запис пісні, кліпи та ротацію на радіо. Відтак шоу обіцяє бути видовищним, а боротьба – запеклою.

Шоу "Х-Фактор" 9 сезон повинен бути надзвичайно цікавим. За вимогою суддів, тема першого ефіру – пісні 90-х. Весь тиждень артисти сезону готували постановки під керівництвом режисера Юрія Прістаецкого, щоб підкорити глядачів і членів журі.

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Суддівська четвірка, яка оцінювала учасників, – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко вже розділили учасників на категорії. Члени журі оцінювали виступ кожного учасника шоу.

На жаль, на 14 випуску не була присутня на початку другого прямого ефіру тренерка категорії "Команди" Настя Каменських, співачка взяла участь у церемонії нагородження M1 Music Awards. Пізніше Каменських знову долучилася до ефіру.

Першим на сцену вийшов учасник з категорії "Хлопці" Андрія Данилка – Дмитро Волканов. Хлопець виконав популярну пісню гурту "Іванушки International" – "Тополиний пух". Судді відзначили його виступ позитивно та сказали, що пісня викликала в них ностальгію.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Дмитра Волканова

Наступною виступила учасниця з команди Олега Винника – PALINA. Мила дівчина неймовірно виконала пісню Земфіри – "Арівідерчі". Дмитро Шуров зазначив, що творчість Земфіри дуже зворушлива, але Поліні не вистачило сильних емоцій для цієї пісні. Проте її зірковий тренер сказав, що це був чудовий виступ.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ PALINA

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Далі вийшли на сцепу чудові хлопці з гурту "Duke Time". Вони оригінально заспівали пісню Валерія Меладзе – "Самба белого мотылька". Винник і Шуров зазначили, що виступ був крутим і професійним, а Данилко відповів, що гурт кардинально змінився з попереднього випуску.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "DUKE TIME"

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Четвертим виступив неймовірний Іван Іщенко з категорії "Хлопці" Андрія Данилка. Хлопець харизматично заспівав пісню George Michael – "І'm Never Gonna Dance Again". Шуров сказав, що його переповнювали емоції від виступу Івана, а Данилко запевнив, що саме виконання було дуже органічним.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Івана Іщенко

Після цього на сцену вийшла учасниця категорії Дмитра Шурова "Старші за 30" – Ольга Цепкало, яка була на межі вибування минулого ефіру. Дівчина виконала пісню "Vaya Con Dios" – "Nah neh nah". Члени журі наголосили, що виступ був запальним.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Цепкало

Далі на сцену вийшов гурт тренера Насті Каменської "Jazzforacat". Хлопці емоційно заспівали пісню гурту "Би-2" – "Полковнику никто не пишет". Винник відзначив їхній професіоналізм, але сказав, що йому не вистачило вокалу від гурту, а Шуров прокоментував, що виступ був фантастичний.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Jazzforacat"

Сьомим вийшов на сцену крутий гурт "ZBSband". Щирі хлопці заспівали пысню гурту "Руки Вверх" – "Он тебя целует". Судді заявили, що це був неймовірний і класний номер. А їх тренер Настя Каменських підтвердила, що вони особливі.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "ZBSband"

Наступною вийшла на сцену запальна дівчина з команди Олега Винника – Ольга Жмуріна. Чарівна дівчина виконала пісню енергійну La Bouche – "Be My Lover". Саме сьогодні в Ольги День народження. Тому всі учасники вийшли на сцену, щоб її привітати, а члени журі заспівали дівчині "Happy birthday". Щодо виступу, то судді сказали їй багато приємних слів.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Жмуріної

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Далі виступив учасник з категорії "Старші за 30" Дмитра Шурова – Марк Савін. Хлопець зворушливо заспівав пісню Леоніда Агутіна – "Февраль". Судді відповіли, що виступ Марка був дуже теплим і справжнім, а його щирі емоції підкорили їх.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Марка Савіна

Десятою на сцену вийшла мила Маргарита Двойненко з категорії Олега Винника, яка напередодні потрапила у жахливу аварію. Дівчина заспівала веселу пісню Софії Ротару – "Ночной мотилек". Члени журі розповіли, що виступ був чудовим.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Маргарити Двойненко (відео завантажиться пізніше)

Останнім на сцену вийшов мужні учасник наставника Андрія Данилка – Петро Гарасимів. Хлопець неймовірно виконав ліричну пісню Андрія Миколайчука – "Піду втоплюся". Настя Каменьких та Олег Винник підтанцьовували і сказали, що виступ був дуже веселим і крутим.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Петра Гарасимова (відео завантажиться пізніше)

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".