Українське шоу "Х-фактор" 9 сезон вже завершило пошуки унікальних голосів країни. 10 листопада на 11 випуску "Х-фактора" відбувся перший день тренувального табору, що змусить учасників, які отримали "так" на кастингах, діяти на межі своїх можливостей, щоб довести, що вони гідні виступати в прямих ефірах в команді одного з зоряний суддів.

Під час шоу "Х-Фактор" 9 сезон на сценах з’являлися учасники, які всіма силами намагалися здивувати суддів і підкорити їх своїми голосами. Деякі учасники, на думку суддів, не мали хороших вокальних даних для участі в проекті. Інші, навпаки, змусили журі захоплено спостерігати за виступом і слухати чарівні голоси.

Читайте також: Х-фактор 9 сезон 10 випуск: чим здивували учасники на останньому кастингу

Суддівська четвірка, яка оцінювала учасників, – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко, тепер відбиратимуть "кращих серед кращих" у тренувальному таборі шоу.

Свої заповітні "так" отримали 250 співаків на кастингах 9 сезону шоу "Х-фактора", проте половина з них відправиться додому. Сьогодні члени журі залишать в проекті лише 28 учасників.

Перший конкурс, який належить пройти учасникам "Х-фактору", називається "30 секунд". Саме за півхвилини виконавці повинні заспівати уривок з пісні, в якому показати себе з найкращої сторони. На підготовку їм дали лише 15 хвилин, тому охоплені панікою учасники швидко почали готуватися. На сцену виходили по 5 учасників, кожен по черзі виконував якусь пісню. Один за одним судді виявляли найслабших та прощалися з ними.

Х-фактор 9 сезон 11 випуск дивитись онлайн:

Читайте також: Х-фактор 9 сезон 9 випуск: якими неймовірними голосами зачарували суддів учасники 9 кастингу

Для другого етапу всіх учасників, що залишилися після першого конкурсу, поставили по двох. На цьому етапі розпочалася битва, після якої кожен другий співак повинен покинути проект. Окрім того, учасники самі обирали пісні своїм суперникам, тому це було пекельне випробування для всіх учасників.



Учасники готуються до вокального протистояння

За 2 доби змучені та знервовані учасники вже втрачали всі надії, проте були готові на все, аби знищити своїх суперників на сцені.

Першими у протистоянні вийшли на сцену EL Кравчук, який виконав пісню Sia – "Unstoppable", та його суперник – Юрій Васильцев, що заспівав пісню гурту "Eagles" – "Hotel California".

Х-фактор 9 сезон 11 випуск: протистояння EL Кравчука та Юрія Васильцева



Колектив "Пасть Крокодила" хотіли по-авторському виконати відому пісню Світлани Лободи "Твої очі", проте вони не змогли цього зробити, бо не зібралися. Їх же суперниця Поліна Полонейчик заполонила суддів піснею та пройшла далі.

Далі учасниця Ольга Цепкало виконала пісню LP – "Lost on you", а її конкурент Олексій Дерибас заспівав Ed Sheeran – "Shape Of You".

Після цього гурт "ZBSband" неочікувано заспівав пісню "5'nizza" – "Нева".

Х-фактор 9 сезон 11 випуск: виступ гурту "ZBSband"



Наступними були Наталія Шевченко (Абие), що заспівала пісню Христини Соловій "Тримай", та її суперник Іван Іщенко, який виконав пісню групи "П’ятниця" – "Я солдат".

Х-фактор 9 сезон 11 випуск: протистояння Івана Іщенко та Наталії Шевченко



Наступними виступили у конкурсі співаки-суперники Марк Савін та Маргарита Двойненко. Дівчина виконала пісню Тіни Кароль "Намалюю тобі зорі", а хлопець заспівав пісню "Sorry Seems to Be".

Гурт "Мотор’рола" оригінально заспівав пісню Філіпа Кіркорова "Колір настрою синій", а його суперник – гурт "Фіолет" виконав пісню диско-гурту "Modern Talking" – "Cheri, Cheri Lady".

Х-фактор 9 сезон 11 випуск: протистояння гуртів "Мотор'рола" та "Фіолет"



Після цього виступила ще одна пара суперників – француз Поль Манондіз та Ольга Гокова. Чоловік мав виконати пісню "Постой, паравоз", проте помінявся з іншим учасником і заспівав пісню Bryan Adams – "Everything I Do". Його конкурентка виконала пісню Тіни Кароль – "Ніжно".

Читайте також: Х-фактор 9 сезон 9 випуск: якими неймовірними голосами зачарували суддів учасники 9 кастингу

Наступні суперники: гурт "Square Universe" та гурт "Cherry Mary". Перші оригінально виконали пісню – "Если у вас нету тети", проте до проекту взяли лише солістку. Після них виступив Петро Герасимів, якому не дісталося пари. Хлопець заспівав пісню "Смуглянка".

100 учасників боролися за свої мрію. Рішення суддів має бути одностайним, тому вони почали сумніватися.

Судді поділили всіх учасників в різні автобуси і один із них відправся додому. Члени журі оголосили імена 28 щасливчиків, які продовжать боротьбу за перемогу. Тепер зраділі учасники за ніч мають підготуватися до наступного етапу в тренувальному таборі. Дивіться вже наступної суботи.

Х-фактор 9 сезон 11 випуск дивитись онлайн: повний випуск батлів тренувального табору

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".