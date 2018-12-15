Х-фактор 2018 - 9 сезон 15.12.2018 - 16 випуск дивитися онлайн

У суботу, 15 грудня, на телеканалі СТБ вийшов четвертий прямий ефір 9 сезону унікального співочого шоу "Х-фактор". Залишилося лише 6 талановитих учасників, які продовжують боротися за головний приз – мільйон гривень, який піде на розкрутку артиста: запис пісні, кліпи та ротацію на радіо. Чим здивували учасники цього разу – дивіться нижче.

У шоу "Х-Фактор" 9 сезон повинен бути надзвичайно видовищним. На глядачів чекають неймовірні виступи талановитих учасників, які зможуть вразити вас своїми голосами.

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Суддівська четвірка, яка оцінювала учасників, – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро PIANOБОЙ Шуров і Андрій Данилко – вже розділила учасників на категорії, тож судді справедливо оцінювали виступ кожного учасника шоу.

Першим на сцену вийшов харизматичний гурт "Duke Time" тренера Насті Каменських з гучним хітом "Цвет настроения синий". Зазначимо, за умовами цього ефіру композицію їм обрав тренер конкурентів Андрій Данилко. Хлопці не тільки оригінально виконали композицію, а й зуміли неабияк запалити публіку та задати тон усього вечора. Це визнали і судді, наголосивши, що хоч настрій у них і не "синій", та цілком бадьорий.

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Після виступу гурту Андрій Данилко зв'язався скайпом з виконавцем оригіналу Філіпом Кіркоровим. Той похвалив соліста "Duke Time" та пообіцяв суддям подарувати за оказії рожевих поросят.

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ "Duke Time"

Наступним на сцену вийшов представник категорії "Хлопці" тренера Андрія Данилка – юний Дмитро Волканов.

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Він виконав пісню, яку обрала для нього сама Настя Каменських. Надзвичайно ніжний та проникливий спів Дмитра зафарбував новими яскравими барвами "Білу голубку" Олега Винника. До слова, саме Винник зазначив, що пісня надто доросла для Дмитра Волканова, адже у голосі співака відчувалося сильне хвилювання.

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ Дмитра Волканова

Після цього на сцену вийшов другий гурт тренера Насті Каменських "ZBSband".

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Обирати для нього пісню мав Андрій Данилко, але, за його ж словами, він не хотів створювати незручності і питав у виконавців, що б ті хотіли заспівати. ZBSband" дуже хотів заспівати власну пісню, і Данилко погодився. Мовляв, саме це дозволить гурту максимально яскраво показати свій талант. Скажемо відверто – їм це цілком вдалося!

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ "ZBSband"

Четвертою виступати запросили підопічну Олега Винника "вогняну" Ольгу Жмуріну. Напередодні прямого ефіру дівчина захворіла, але це не завадило їй сильно та проникливо виконати легендарний хіт No Doubt "Don't speak". Оля довела, що вона – справжній боєць, та її виступ оцінили судді критично. Андрій Данилко відверто зізнався, що йому не сподобалося виконання, і навіть постановка не врятувала ситуацію. А Настя Каменських сказала, що у співі Ольги не вистачало чуттєвості.

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Жмуріної

Наступним виконав пісню вихованець Андрія Данилка Петро Герасимів, якого вже встигли звинуватити у наявності "зіркової хвороби". Навіть на репетиції Петру вдалося засмутити тренера, не вивчивши слова пісні. Власне, на сцені "А липи цвітуть" Лілії Сандулеси підопічний Данилка заспівав не надто вдало.І хоч він намагався "підкупити" суддів, наливаючи їм "чаю з власного саду" – вердикти професіоналів були одностайними: постановка затьмарила вокал.

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ Петра Герасиміва

Крайнім у першій половині випуску став виступ підопічного Дмитра Шурова з категорії "Старші за 30" Марка Савіна, який заспівав композицію "Квіти у волоссі" гурту "Бумбокс". Андрій Данилко після закінчення виступу зазначив, що Марк не міняється: з ефіру в ефір у нього однаковий настрій на сцені. Хоча має усі можливості "бути різним". Олег Винник також не виявив вдоволеності виконанням Савіна та висловив сподівання, що друга пісня Марка розкриє його на повну. Утім, Дмитро Шуров заявив, що пишається своїм вихованцем.

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: виступ Марка Савіна

Другу частину 16 випуску шоу Х-фактор дивовижним виступом відкрив Петро Герасимів з піснею, яку обрала для нього тренер-конкурент Настя Каменських.

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Мова йде про композицію Миколи Мозгового "Любов останньою ніколи не буває". Саме її обрала Настя для того, щоб Петро проявив свої справжні емоції на сцені, а не тільки вокальний талант. "Молодець" – скандувала публіка. "Невдала міміка. Егоїзм. Порожній вокал" – сказали судді. Олег Винник взагалі доволі різко зазначив, що не зрозумів, для кого співав цю пісню Петро і чому він почав сам себе жаліти.

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: другий виступ Петра Герасиміва

Після цього на сцену вийшла Ольга Жмуріна. Красуня виконала пісню, яку обирав для неї Дмитро Шуров: Tito & Tarantula "After Dark". Усі судді одностайно погодилися, що другий номер Олі вдався значно краще. Дівчина змогла показати не лише сексуальність, а й не перейти межу вульгарності. До вокалу ж – жодних претензій.

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: другий виступ Ольги Жмуріної

А наступним виступив колектив "Duke Time" із категорії "Гурти". Хлопці виконали пісню Валерія Меладзе "Осколки лета". Після виступу Олег Винник зазначив, що ця композиція не є складною вокально, але дуже складна душевно. Утім, тренеру не вистачило "пострілу драйвом". Андрій Данилко у звичній манері назвав виконання "нуднуватим", а от Каменських зауважила, що їй дуже подобаються хлопці у білому. Власне, виступ гурту його тренерка вирішила не коментувати акцентовано.

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: другий виступ "Duke Time"

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Далі настала черга продемонструвати свій Х-фактор Дмитра Волканова. Він заспівав пісню Рікі Мартіна "Livin' la Vida Loca" і, до слова, зробив це у напрочуд запальній манері.

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Настя Каменських захоплено наголосила, що Дмитро передав атмосферу на усі 100%, а от Дмитро Шуров не відчув атмосфери свята. Олег Винник геть загубився у своїх коментарях, та все ж відзначив: "захекався, але – витримав". Андрій Данилко чесно зізнався, що не зрозумів, про що говорили його колеги-тренери, і замість виступу Дмитра головну увагу у своїх коментарях присвятив вигукам фанаток юного співака.

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: другий виступ Дмитра Волканова

(відео завантажиться пізніше)

Перед фінальним дванадцятим виступом 16 випуску четвертого прямого ефіру Х-фактора на сцені з'явився Марк Савін, якого вважають одним з головних фаворитів сезону. Пісню йому вибирав Олег Винник і нею стала композиція Миколи Носкова "Я тебя люблю". "Крутецько" – просто схарактеризувала виступ Настя, "кайф на сцені" – зазначив Дмитро Шуров. А Данилко був ще більш категоричний: "Це реально твій найкращий виступ на сцені".

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: другий виступ Марка Савіна

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Закривали основну змагальну частину четвертого прямого ефіру незвичною піснею гурт тренера Насті Каменських "ZBSband". Виконали вони варіацію на пісню Мурата Насирова "Мальчик хочет в Тамбов" під гучною назвою "Пацик хоче у Львов". Неординарність, гумор та драйв виступу гідно завершив бурхливий вечір. Усі судді в один голос твердили: "МОЛОДЦІ!"

Х-фактор 9 сезон 16 випуск дивитись онлайн: другий виступ "ZBSband"

(відео завантажиться пізніше)

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".