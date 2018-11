Українське шоу "Х-фактор" 9 сезон вже завершило пошуки унікальних голосів країни. 10 листопада відбувся перший день тренувального табору, а 17 листопада – останній день у таборі. Учасники намагалися діяти на межі своїх можливостей, щоб довести, що вони гідні виступати в прямих ефірах в команді одного з зоряний суддів.

Під час шоу "Х-Фактор" 9 сезон на сценах з’являлися учасники, які всіма силами намагалися здивувати суддів і підкорити їх своїми голосами. Деякі учасники, на думку суддів, не мали хороших вокальних даних для участі в проекті. Інші, навпаки, змусили журі захоплено спостерігати за виступом і слухати чарівні голоси.

Суддівська четвірка, яка оцінювала учасників, – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко, відбирають "кращих серед кращих" у тренувальному таборі шоу.

Свої заповітні "так" отримали 250 співаків на кастингах 9 сезону шоу "Х-фактора", проте сьогодні члени журі залишать в проекті лише 12 учасників, які через тиждень виступатимуть у першому прямому ефірі.

Зі всіх учасників кожен з членів журі повинен був обрати по 3 учасники, які змагатимуться у відповідних категоріях. Кожен суддя буде тренувати окрему категорію учасників:

категорія "Гурти" – Настя Каменських категорія "Хлопці" – Андрій Данилко категорія "Дівчата" – Олег Винник категорія "Старші за 30" – Дмитро Шуров

Член журі, з категорії якого обирали учасників до прямого ефіру, сиділи окремо від інших суддів. Кожного гідного учасника, якого зірковий суддя хотів бачити у прямих ефірах шоу "Х-фактор" – саджав на стілець на сцені.

Першою спробувала себе Катерина Романчук на сцені у тренувальному таборі. Дівчина заспівала пісню Earth, Wind & Fire – "September". Суддя Олег Винник посадив її за стілець. Пізніше Олег Винник підняв Катерину, а на її місце посадив Юлію Гавриленко, яка співала пісню гурту "The Hardkiss" – "Журавлі".

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Катерини Романчук

Другою підкорити Олега Винника вийшла Ліора Котляр. Вона виконала пісню "Gnarls Barkley" – "Crazy". Тренер категорії "Дівчата" Ліору також посадив на стілець.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Ліори Котляр

Після цього на сцену піднялася Palina (Поліна Полонейчик). Дівчина заспівала авторську пісню "Я зрозумію". Олег Винник учасницю Поліну посадив на стілець.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Поліни Полонейчик

Потім вийшла Ольга Жмурина, яка до того виступала у складі гурту "Square Universe". Вона заспівала пісню Тіни Кароль – "Ніченька". Тоді Олег Винник підняв Юлію та посадив на її місце Ольгу Жмурину.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Жмурини

Наступною на сцену вийшла Ірина Гриців. Вона виконала пісню Земфіри – "Лондон", але дівчина не змогла пройти далі.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Ірини Гриців

Після цього на сцену вийшла остання з цієї категорії дівчина Маргарита Двойненко. Вона заспівала пісню Beyonce – "Listen". ЇЇ Олег Винник посадив на стілець замість Ліори.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Маргарити Двойненко

Отже, остаточна команда з категорії "Дівчата" Олега Винника – Поліна Полонейчик, Ольга Жмурина та Маргарита Двойненко. Проте до прямих ефірів не потрапили – Катерина Романчук, Юлія Гавриленко, Ірина Гриців та Ліора Котляр.

Наступним обирав учасників зі своєї категорії "Старші за 30" Дмитро Шуров.

Першим вийшов на сцену Поль Манондіз. Чоловік виконав французьку пісню "Mozart Opera Rock" – "L'Assasymphonie". Тренер дозволив співаку сісти на стілець.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Поля Манондіза

Після нього виступила Катерина Кернога, яка виконала пісню Джамали – "Мамин синочок". ЇЇ виступ не дуже сподобався Дмитрові Шурову, та все ж він посадив її на вільний стілець.

Наступним вийшов Юрій Селін. Чоловік заспівав пісню Іво Бобула – "А вже осінь прийшла у мій сад". І цього виконавця PIANOБОЙ посадив на стілець.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Юрія Селіна

Потім на сцену вийшов відомий EL Кравчук. Співак виконав пісню "Літо-2018". Проте Дмитрові Шурову сподобався його виступ, тому він підняв Поля Манондіза та посадив на його місце EL Кравчука.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ EL Кравчука

Далі вийшла на сцену Ольга Цепкало. Жінка заспівала пісню "Dido" – "White flag". Дмитро Шуров підняв Юрія та посадив на його місце Ольгу Цепкало.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Цепкало

Наступним виступив Олександр Рябенко, що виконав пісню Макса Барських – "Тумани". Олександра тренер посадив на місце Катерини Керноги.

Останнім з категорії "Старші за 30" вийшов на сцену Марк Савін. Чоловік заспівав пісню гурту "The Weeknd" – "Can't Feel My Face". Зірковий тренер Дмитро Шуров вирішив залишити Марка в проекті, тому посадив його на місце EL Кравчука.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Марка Савіна

Отже, остаточна команда Дмитра Шурова – Марк Савін, Ольга Цепкало та Олександр Рябченко. Проте до прямих ефірів не потрапили EL Кравчук, Юрій Селін, Катерина Кернога та Поль Манондіз.

Наступною обирала найкращих зі своєї категорії "Гурти" зіркова тренерка Настя Каменських.

Першими на сцену вийшов гурт "Мотор’рола". Чоловіки виконали авторську пісню "Я піду в далекі гори". Настя Каменських сказала гурту "так", тому вони сіли на стілець.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Мотор'рола"

Після цього на сцену вийшов колектив "Пасть Крокодила". Хлопці заспівали пісню "Скрябіна" – "Спи собі сама". Проте Настю не вразив їх виступ, тому вона відправила їх додому.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Пасть Крокодила"

Потім вийшли на сцену хлопці з гурту "Duke Time". Вони заспівали пісню гурту "Maroon 5" – "This Love". Настя Каменських посадила гурт на стілець.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Duke Time"

Наступними на сцену вишов гурт "Vabi Sabi". Вони виконали пісню гурту "Отпетые мошенники" – "Люби меня, люби". Їхній виступ судді розкритикували, проте все ж посадили на стілець.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Vabi Sabi"

Далі виступив гурт "Jazzforacat". Хлопці заспівали авторську пісню "Розкидані речі". Насті Каменських сподобався їх виступ, тому вона посадила гурт на місце "Vabi Sabi".

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ "Jazzforacat"

Після цього вийшов на сцену гурт "Lucky4". Вони виконали власну пісню "Mamma mia". Їх дивний виступ вразив суддів, тому Настя Каменських посадила їх на місце гурту "Мотор’рола".

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ "Lucky4"

Останніми вийшли на сцену хлопці з гурту "ZBSband". Вони виконали зворушливу пісню Сергія Бабкіна "Не уходи". Настя Каменських довго не могла вирішити. Проте все-таки дала хлопцям шанс та посадила їх на місце гурту "Lucky4".

Отже, остаточна команда з категорії "Гурти" Насті Каменської – "Duke Time", "Jazzforacat" і "ZBSband". Проте до прямих ефірів не потраплять – "Vabi Sabi", "Пасть Крокодила", "Мотор’рола" та "Lucky4".

Останнім обирав найкращих зі своєї категорії "Хлопці" зірковий тренер Андрій Данилко.

Першим на сцену вийшов гурт "Magna". Але на "Х-факторі" отримав шанс співати далі лише вокаліст Олександр Ілюха. Гурт виконав пісню "Scorpions" – "Holiday". Андрій Данилко посадив хлопця першим на стілець.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Олександра Ілюхи

Наступним вийшов Тарас Соколюк. Хлопець заспівав пісню Гайтани та "С.К.А.Й" – "Не йди". Тренер цієї категорії не дав Тарасові шанс пройти далі.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Тараса Соколюка

Після цього виступив Владислав Семенов. Він виконав пісню John Newman – "Love Me Again". Андрій Данилко безперечно посадив хлопця на стілець.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Владислава Семенова

Далі вийшов на сцену шоу Іван Іщенко, який у минулому випуску не зміг виправдати себе. Цього разу хлопець жваво заспівав авторську пісню "Альпініст", тому також зайняв місце на стільці.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Івана Іщенко

Наступним виступив Максим Свіренко з піснею Joe Cocker – "My father's son". Андрій Данилко посадив хлопця на місце Владислава Семенова.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Максима Свіренка

Потім вийшов на сцену Петро Герасимів. Хлопець заспівав пісню Юрія Богатикова – "Кохана". Андрій Данилко дуже не хотів приймати рішення, тому поставив Петра стояти біля вже обраних учасників.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Петра Герасимова

Останнім вийшов на сцену 16-річний Дмитро Волканов. Хлопець запалив зал піснею Юрія Шатунова – "Седая ночь", чим ще більше заплутав Андрія Данилка. В результаті Андрій Данилко залишив чотирьох учасників.

Х-фактор 9 сезон 12 випуск дивитись онлайн: виступ Дмитра Волканова

Отже, остаточна команда з категорії "Хлопці" Андрія Данилка – Олександр Ілюха, Іван Іщенко, Дмитро Волканов та Петро Герасимів. Проте не потраплять до прямих ефірів – Владислав Семенов, Тарас Соколюк та Максим Свіренко.

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".