Х-фактор 9 сезон 17 випуск: чим вразили учасники у грандіозному фіналі

Грандіозне українське співоче шоу "Х-фактор" 9 сезон вже завершило пошуки унікальних голосів країни. 22 грудня на телеканалі СТБ відбувся п'ятий прямий ефір – фінал, у якому 4 учасників боротиметься за шанс вийти в суперфінал, де головний приз – мільйон гривень, який піде на розкрутку артиста: запис пісні, кліпи та ротацію на радіо. Чим вразили талановиті учасники у фіналі – дивіться нижче.

У шоу "Х-Фактор" 9 сезон повинен бути надзвичайно видовищним. На глядачів чекають неймовірні виступи талановитих учасників, які зможуть вразити вас своїми голосами.

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Суддівська четвірка, яка оцінювала учасників, – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро PIANOБОЙ Шуров і Андрій Данилко – вже розділила учасників на категорії, тож судді справедливо оцінювали виступ кожного учасника шоу.

Учасники "Х-фактора" мали виступити на цій сцені щонайменше тричі – з піснею, яку співали на кастингу, дуетом із яскравими зірковими гостями та нову пісню – "остання ставка продюсера".

Першим вийшов на сцену учасник наставника Андрія Данилка – Дмитро Волканов. Хлопець надзвичайно емоційно заспівав ту ж пісню іспанською мовою, з якою прийшов на кастинг – "Historia de un amor". Винник зазначив, що йому дуже пасує такий стиль, а Каменських додала, що Дмитро "співає душею". Загалом, його виступ дуже сподобався членам журі.

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: виступ Дмитра Волканова

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Наступними вийшли на сцену неймовірні хлопці з гурту ZBSband, тренером якого є Настя Каменських. Вони дуже гумористично виконали також власну пісню, через яку і потрапили у шоу – "На морозі". Члени журі сказали, що виступ був дуже веселим, цікавим та класним.

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: виступ гурту ZBSband

Після цього заспівала учасниця з категорії "Дівчата" Олега Винника – Ольга Жмуріна. Зазначимо, що до того дівчина виступала в складі гурта "Square Unіverse", які на кастинг прийшли з піснею Led Zeppelin – "Whole Lotta Love". Ольга запалила весь зал цією піснею. Судді сказали, що виступ був крутим та гарячим.

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Жмуріною

Після цього на сцену вийшов четвертий учасник – Марк Савін, тренером якого є Дмитро Шуров. Хлопець душевно заспівав свою першу пісню на шоу "Х-фактор" артиста Paolo Nutini – "Iron Sky". Настя Каменських сказала, що виступ був дуже серйозним, а Марк має неймовірний голос. Андрій Данилко додав, що Марк має правильну тактику на проекті.

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: виступ Марка Савіна

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Далі відомий український співак MONATIK виступив у дуеті разом із музичний гуртом ZBSband. Нагадаємо, 8 років тому Монатік також брав участь у шоу "Х-фактор". Цікавий дует дуже чуттєво виконав пісню Дмитра Монатіка – "Важно". Члені журі розповіли, що були раді зустріти на шоу такого співака, а виступ дуету був дуже гідним суперфіналу та вразив глядачів.

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: виступ дуету Монатіка та гурту ZBSband

Наступний учасник Дмитро Волканов виступив з таємною зіркою шоу. Виявилося, що ще одним гостем стала неймовірна та яскрава Вєрка Сердючка. Дует виконав запальну пісню "Зибен-Зибен, Ай-лю-лю", під яку танцював весь зал.

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: виступ дуету Вєркі Сердючки та Дмитра Волканова

Третьою на сцену вийшла вогняна Ольга Жмуріна, яка заспівала у дуеті з кумиром свого дитинства – солісткою відомого гурту Spice Girls Мелані Сі. Приголомшливі учасниці виконали пісню солістки гурту – "Viva forever".

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: виступ дуету Ольги Жмуріної та Мелані Сі

Далі неймовірний Марк Савін заспівав у дуеті з британським хітмейкером Alex Clare. Співаки дуже щиро виконали відому пісню зірки – "Too close". Їхній неймовірний виступ заполонив серця глядачів та суддів.

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: виступ дуету Марка Савіна та Алекса Клера

Учасникам залишилося заспівати ще одну пісню. Це остання можливість, щоб переконати глядачів та пройти до суперфіналу.

Першим виступив Дмитро Волканов з категорії "Хлопці" Андрія Данилка. Хлопець емоційно заспівав пісню Сергія Трофімова – "Дитинство босоноге".

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: виступ Дмитра Волканова

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Наступними вийшли на сцену гурт Насті Каменських – ZBSband. Чарівні хлопці заспівали чуттєву пісню Макса Коржа – "Траліки".

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: виступ гурту ZBSband (відео завантажиться пізніше)

Після цього виступила учасниця з категорії "Дівчата" Олега Винника – Ольга Жмуріна. Тендітна дівчина заспівала щиру пісню про кохання Ірини Дубцової – "Про нього".

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Жмуріною (відео завантажиться пізніше)

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Останнім вийшов на сцену учасник наставника Дмитра Шурова – Марк Савін. Харизматичний хлопець зворушливо заспівав пісню Макса Фадєєва – "Біжи по небу".

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: виступ Марка Савіна (відео завантажиться пізніше)

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".