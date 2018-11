В Україні пройшов 13 випуск унікального співочого шоу "Х-фактор" 9 сезону. 24 листопада у прямих ефірах 13 неймовірних учасників розпочали боротьбу після кастингів і тренувального табору за головний приз – мільйон гривень, який піде на розкрутку артиста: запис пісні, кліпи та ротацію на радіо. Відтак, як і обіцяли організатори, шоу буде видовищним, а боротьба – запеклою.

Під час шоу "Х-Фактор" 9 сезон обіцяє бути надзвичайно цікавим. За вимогою суддів, тема першого ефіру – кохання. Весь тиждень артисти сезону готували постановки під керівництвом режисера Юрія Прістаецкого, щоб підкорити глядачів і членів журі.

Суддівська четвірка, яка оцінювала учасників, – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко оцінювали виступи найталановитіших учасників шоу.

Шоу розпочалося зі спільної пісні. Андрій Данилко акомпонував на фортепіано, а учасники разом із суддями проекту заспівали пісню Queen – "We are the champions".

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: спільна пісня

Першими прямі ефіри відкрили талановиті учасники з категорії "Дівчата" зіркового тренера Олега Винника. Першою у 9 сезоні "Х-фактора" в прямому ефірі заспівала харизматична Ольга Жмуріна. Вона емоційно виконала пісню Tayanna – "Шкода". Судді оцінили її виступ позитивно.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Жмуріної

Наступним на сцені з'явився представник команди Андрія Данилко. Щирий Петро Герасимів виконав пісню зворушливу пісню "Очі на піску". Членам журі дуже сподобався його виступ.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Петра Герасимова

Після цього на сцену вийшла учасниця команди Дмитра Шурова – неординарна Ольга Цепкало. Жінка заспівала пісню "Журавлі" гурту "The Hardkiss". Судді були здивовані таким виконанням, але Данилко сказав, що Ольга "не відчула" пісню. Натомість Каменських відповіла, що виступ був фантастичним.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Ольги Цепкало

Далі виступили учасники Насті Каменських – гурт "Jazzforаcat". Хлопці чуттєво виконали пісню гурту Бумбокс – "Вахтерам". Суддів захопив їхній виступ і вони запевнили, що учасники "повністю занурені в світ музики".

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Jazzforаcat"

Потім вийшов на сцену ще один підопічний Дмитра Шурова – Марк Савін. Хлопець виконав пісню гурту "Imagine Dragons" – "Whatever it takes". Проте судді сказали, що Марку не вистачило запалу у виступі.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Марка Савіна

Наступний виступив учасник Андрія Данилка – милий хлопець Іван Іщенко. Ваня зворушливо заспівав пісню Сергія Бабкіна – "Де би я". Члени журі були не дуже вражені його виступом, Pianoboy дещо розкритикував учасника.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Івана Іщенка

Потім на сцену вийшов наймолодший учасник шоу з категорії "Хлопці" Андрія Данилка – Дмитро Волканов. Хлопець заворожив весь зал піснею "Une Vie D'Amour" (укр. Життя любові або "Вічна любов") Шарля Азнавура. Судді шоу зауважили, що виступ був дуже крутим.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Дмитра Волканова

Далі виступила учасниця категорії "Дівчата" – Маргарита Двойненко. За декілька днів до ефіру дівчина потрапила у страшну аварію, вона отримала близько 20 переломів. Проте Маргарита все ж вирішила продовжити боротьбу на "Х-факторі". Дівчина заспівала пісню KAZKA – "Плакала". Членам журі сподобався її виступ, але критика також звучала.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Маргарити Двойненко

Дев’ятим виступив учасник з категорії "Старші за 30" Дмитра Шурова – Олександр Рябенко. Чоловік душевно виконав пісню Сергія Пєнкіна – "Дощ осінній". Суддів виступ не дуже вразив, вони трохи розкритикували Олександра.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Олександра Рябенко

Потім вийшов на сцену гурт, наставником якого є Настя Каменських – "ZBDband". Вони дуже оригінально виконали пісню Братів Грімм – "Хлопай ресницами". Судді були вражені їхнім виступом, тому похвалили гурт за це виконання.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "ZBDband"

Наступним виступив Олександр Ілюха – підопічний Андрія Данилка. Однак, хлопцеві змінили пісню за один день до ефіру, тому він не встиг підготуватися. Хлопець щиро виконав пісню "Secret" гурту "Maroon 5".Судді не були захоплені його виступом, тому почали критикувати.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ Олександра Ілюхи (відео завантажиться пізніше)

Після цього вийшов на сцену учасниця з категорії "Дівчата" Олега Винника – PALINA. Дівчина-загадка, як називає її зірковий наставник, виконала пісню Христини Соловій – "Тримай". Члени журі були заворожені її оригінальним виступом, тому сказали їй багато приємних слів.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ PALINA (відео завантажиться пізніше)

Останнім виступив гурт "Duke Time", наставником якого є Настя Каменських. Неймовірний акапельний гурт заспівав пісню "OneRepublic" – "Apologize". Судді були задоволені їхнім виступом, тому похвалили їхній унікальний голос.

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Duke Time" (відео завантажиться пізніше)

Всі учасники виконали свої композиції в рамках першого прямого ефіру. Їхня доля – в руках глядачів. У них є 15 хвилин, щоб проголосувати за своїх фаворитів. Ті, хто отримають найменше глядацьких голосів, назавжди залишать шоу.

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".