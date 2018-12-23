Х-фактор 9 сезон: хто потрапив у суперфінал

Грандіозне українське шоу "Х-фактор" 9 сезон рухається до суперфіналу. Під час п'ятого прямого ефіру шоу "Х-фактор" 22 грудня судді та глядачі визначили двійку фіналістів цього сезону – Дмитро Волканов та гурт ZBSband.

Під час шоу "Х-Фактор" 9 сезон 17 випуск судді проекту – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко – обрали кращих з кращих, які боротимуться за перемогу у популярному проекті.

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До суперфіналу потрапили двоє найкращих учасників із різних категорій, лише з категорії "Дівчата" Олега Винника та "Старші за 30" Дмитра Шурова ніхто не дійшов до фіналу.

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: хто потрапив у суперфінал шоу

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Хто потрапив у фінал шоу "Х-фактор" 9 сезон:

– категорія "Гурти" – Настя Каменських (ZBSband)

– категорія "Хлопці" – Андрій Данилко (Дмитро Волканов)

Фіналісти шоу "Х-фактор" 9 сезон – гурт ZBSband



Х-фактор 9 сезон: гурт ZBSband

Учасник: Владислав Оніщенко

Вік: 24 роки (Терези)

Місто: Київ

Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (актор театру і кіно)

Про себе: Актор театру "Золоті Ворота", знімається в кіно і серіалах, захоплюється музикою, пише пісні і вірші. Раніше займався футболом, зараз грає в команді "Вільні актори". Мріє знайти і виконати своє призначення.

Навіщо прийшов на "Х-фактор": Прийшов, аби перевірити себе, випробувати. Навчитися багато чому і відкрити в собі нові творчі грані, поділитися з людьми своїми почуттями і переживаннями через музику.

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Учасник: Богдан Буйлук

Вік: 24 роки (Телець)

Місто: Київ

Освіта: Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (актор театру і кіно)

Про себе: Працює актором в театрі "Золоті Ворота". Любить кіно і музику. Мріє відвідати Лондон.

Навіщо прийшов на "Х-фактор": Хоче відкрити в собі нові грані, реалізувати себе в музиці.

Фіналіст шоу "Х-фактор" 9 сезон – Дмитро Волканов



Х-фактор 9 сезон: Дмитро Волканов

Вік: 17 років (Рак)

Місто: Бердянськ

Освіта: Студент Київського Університету Культури

Про себе: Позитивний, життєрадісний хлопець з невеликого міста. Сповнений ентузіазму, сил і творчого потенціалу. Дуже любить футбол. Не злопам’ятний, вразливий і сентиментальний. Мріє стати популярнішим за Олега Винника і надалі зайняти його місце в квартеті суддів "Х-фактор".

Навіщо прийшов на "Х-фактор": Отримати поштовх в світ шоу-бізнесу, і перетворитися із звичайного хлопця в СУПЕРЗІРКУ.

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".