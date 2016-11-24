У 13 випуску дев'ятого сезону "Х-фактору", що вийшов 24 листопада 2018 року на телеканалі СТБ, шоу покинули. Таким чином боротьбу за звання Х-фактора України продовжують 11 учасників.

У 13 випуску шоу "Х-фактор" 9 сезон два учасника не змогли справитися з темою першого ефіру – показати почуття кохання в музиці.

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У дев'ятому сезоні змінилися правила вибування в прямих ефірах. За результатами глядацького голосування, яке відкриється після виступу всіх учасників, в номінації потраплять відразу три артиста. Вони виконають пісню "за життя", після чого судді шоу зможуть врятувати від вибування лише одного. У глядачів на голосування буде не одну годину, як раніше, а звичайний рекламний блок.

Зі всіх учасників кожен з членів журі повинен був обрати по 3 учасники (лише в Андрія Данилка – 4), які змагатимуться у відповідних категоріях. Кожен суддя буде тренувати окрему категорію учасників:

категорія "Гурти" – Настя Каменських ("ZBSband", "Duke Time","Jazzforacat"). категорія "Хлопці" – Андрій Данилко (Олександр Ілюха, Іван Іщенко, Петро Герасимів, Дмитро Волканов). категорія "Дівчата" – Олег Винник (PALIN A, Ольга Жмурина, Маргарита Двойненко). категорія "Старші за 30" – Дмитро Шуров (Ольга Цепкало, Олександр Рябенко, Марк Савін).

За результатами глядацького голосування, в номінацію на виліт потрапили відразу три артиста – Олександр Ілюха (наставник – Андрій Данилко), Ольга Цепкало та Олександр Рябенко (наставник обох – Дмитро Шуров).

Х-фактор 9 сезон 13 випуск дивитись онлайн: результати глядацького голосування (відео завантажиться пізніше)

Вони виконали пісні "за життя", після чого судді шоу врятували від вибування лише одного.

Олександр Рябенко виконав пісню Мусліма Магомаєва – "Что так сердце растревожено". Наступним виступив Олександр Ілюха, який заспівав рок-пісню. Останньою виступила Ольга Цепкало з піснею Bonnie Tyler – "Total Eclipse Of The Heart".

У результаті голосування суддів, в грандіозному шоу продовжить свою участь – Ольга Цепкало (команда Дмитра Шурова).

Натомість два учасника покинули проект – Олександр Рябенко (команда Дмитра Шурова) та Олександр Ілюха (команда Андрія Данилка).

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".