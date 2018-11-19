Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
Музичне талант-шоу "Х-фактор" 9 сезон завершило пошуки найкращих голосів країни. 10 листопада відбувся перший день тренувального табору, а 17 листопада – останній день у таборі. Учасники зі всіх сил старалися довести, що вони гідні виступати в прямих ефірах в команді одного з зіркових суддів.
Суддівська четвірка, яка оцінювала учасників, – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (PIANOБОЙ) і Андрій Данилко, відібрали найкращих учасників у тренувальному таборі шоу.
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Члени журі залишили в проекті лише 13 учасників, які через тиждень виступатимуть у першому прямому ефірі. Кожен з членів журі повинен був обрати трьох учасникиків, які змагатимуться у відповідних категоріях. Категорія учасників поділяється на такі групи:
– "Гурти" – Настя Каменських
– "Хлопці" – Андрій Данилко
– "Дівчата" – Олег Винник
– "Старші за 30" – Дмитро Шуров
Суддя шоу "Х-фактор" Настя Каменських
Настя Каменських у категорію "Гурти" обрала хлопців з гурту "ZBSband". Вони виконали зворушливу пісню Сергія Бабкіна "Не уходи". Потім вийшли на сцену хлопці з гурту "Duke Time". Вони заспівали пісню гурту "Maroon 5" – "This Love". І останніх співачка обрала гурт "Jazzforacat". Хлопці заспівали авторську пісню "Розкидані речі".
Суддя шоу "Х-фактор" Андрій Данилко
Андрій Данилко у категорію "Хлопці" ушоу "Х-фактор" обрав Олександра Ілюху. Учасник гурту "Magna" виконав пісню "Scorpions" – "Holiday". Після цьго Данилко обрав Івана Іщенка. Хлопець жваво заспівав авторську пісню "Альпініст". Потім вийшов на сцену Петро Герасимів. Учасник заспівав пісню Юрія Богатикова – "Кохана". Останнім вийшов на сцену 16-річний Дмитро Волканов. Хлопець запалив зал піснею Юрія Шатунова – "Седая ночь".
Суддя шоу "Х-фактор" Олег Винник
Олег Винник у категорію "Дівчата" обрав Поліну Полінейчик. Дівчина заспівала авторську пісню "Я зрозумію". Потім вийшла Ольга Жмурина, яка до того виступала у складі гурту "Square Universe". Вона заспівала пісню Тіни Кароль – "Ніченька". Після цього на сцену вийшла остання з цієї категорії дівчина Маргарита Двойненко. Вона заспівала пісню Beyonce – "Listen".
Суддя шоу "Х-фактор" Дмитро Шуров
Дмитро Шуров у категорію "Старші за 30" обрав Ольгу Цепкало. Жінка заспівала пісню "Dido" – "White flag". Наступним Шуров обрав Олександра Рябенка, який виконав пісню Макса Барських – "Тумани". Останнім з категорії "Старші за 30" вийшов на сцену Марк Савін. Чоловік заспівав пісню гурту "The Weeknd" – "Can't Feel My Face".
Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".
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