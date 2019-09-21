Х-фактор 10 сезон 2 випуск: чим здивували та зачарували учасники на другому кастингу

Вже вдесяте в Україні стартувало грандіозне співоче шоу "Х-фактор". Це вже 10 сезон популярного проєкту, який допоможе суддям знайти унікальні голоси. Як підкорювали членів журі на другому кастингу – дивіться нижче.

21 вересня на телеканалі СТБ стартував 2 випуск популярного шоу "Х-фактор". Цього сезону зірковими тренерами стали відома співачка Настя Каменських, телеведучий Ігор Кондратюк та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко. Натомість замість епатажної артистки Олі Полякової вперше крісло судді в українському шоу займе знаменитий італійський співак Алессандро Сафіна.

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Першою на сцену вийшла красива Гужва Аріна. Дівчина вже приходила в третьому сезоні, але тоді вона не пройшла далеко. Учасниця показала себе в ролі яскравої рок-дівчини та виконала відому пісню гурту AC/DC – "T.N.T".

Члени журі підірвалися зі стільців до кінця виступу та назвали її "богинею року". В результаті Аріна отримала чотири "так" від суддів та пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Аліни Гужви

Наступним виступив Василь Кухарський, який є актором, але своє життя хоче присвятити музиці. Хлопець зворушливо заспівав пісню з французької рок-опери – "Le temps des cathedrales".

Заворожені судді позитивно оцінили його виступ та відповіли, що це було неймовірно. Проте думки члени журі розділилися: троє суддів віддали Василю "так" і лише Ігор Кондратюк сказав "ні". Але Василь таки пройшов до наступного туру.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Василя Кухарського

Після цього спробувати себе в музиці та потрапити на "Х-фактор" вирішила відома українська чемпіонка Ірина Мерлені. Вона виконала популярну пісню – "You’ll see".

Судді сказали, що її виступ не вразив їх та порадили займатися тим, що вона робить краще за всіх. Тому Ірина Мерлені отримала три "ні" та одне "так" від Ігоря Кондратюк.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Ірини Мерлені

Далі заворожити суддів прийшла екстравагантна сім’я – гурт "Ярра". Вони весело та оригінально виконали українську пісню "Несе Галя воду".

Члени журі відповіли, що вони "кайфонули" від цього виступу, їм дуже сподобалося. Тому вони сказали учасникам чотири "так", ми побачимо їх у наступному турі.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Ярра"

П’ятою виступила 14-річна Марія Сур із Запоріжжя, яка вважає себе крутішою за Бейонсе. Вона заспівала драйвову пісню "Mamma knows best".

Настя Каменських сказала, що вона має дуже класний голос. Проте решта членів журі сказали, що їй ще треба підрости і ще рано йти до тренувального табору. Проте вони таки сказали їй три "так", лише Алессандро Сафіна віддав своє "ні".

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Марії Сур

Далі виступив Руслан Абільтаров з Сімферополя. Він розповів, як тяжко пережив анексію Криму у 2014 році. Чоловік щиро заспівав пісню USTINOVA та Burito "Разведи огонь".

Глядачі аплодували стоячи, а члени журі сказали, що вагаються з тим, чи брати Руслана в шоу. В результаті вони не дали йому шансу та проголосували двома "так" та двома "ні".

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Руслана Абільтарова

Пізніше вразити суддів спробувала артистична Анна Петровська з Черкас. Цікаво, що дівчина знялася у кліпі гурту KAZKA – "Плакала". На сцені "Х-фактору" вона зіграла на піаніно та емоційно виконала пісню Сергія Бабкіна – "ГГГ".

Члени журі попросили порадитися між собою, тому вимкнули мікрофони. Алессандро Сафіна відзначив її голос та сказав "так", ще двоє суддів погодилися з його думкою, лише Андрій Данилко сказав "ні". В результаті Аня пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Анни Петровської

Восьмим виступив грузин з Тбілісі Гіо Хабішвілі, який вже декілька років живе в Україні. Хлопець зворушливо заспівав грузинську пісню, але російською мовою про любов – "Хочу тебя видеть".

Судді були приємно вражені його голосом та піснею, тому вони віддали йому три "так", Ігор Кондратюк сказав "ні". Тому Гіо пройшов до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Гіо Хабішвілі

Потім вийшла на сцену епатажна Аеліта Аверман. Чарівна дівчина виконала пісню рок-гурту Vivienne Mort – "Камінсорі".

Членам журі сподобався голос дівчини, але вони відповіли, що пісня їй не підійшла. Тому за її артистичність троє суддів відали їй свої "так", а Ігор Кондратюк – "ні", тому Аеліта потрапила до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Аеліти Аверман

Наступним виступив Сергій Студенцев з Черкас. Хлопець дуже емоційно виконав попурі (пісня зроблена з уривків пісень "П’яного сонця", "А он тебя целует", "Я солдат").

Проте виступ Сергія не вразив членів журі, вони сказали, що йому ще зарано на сцену "Х-фактору" та віддали йому чотири "ні". Хлопець не пройшов до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Сергія Студенцева

Далі підкорювала членів журі Катерина Данілейко, яка нині працює в Шанхаї. Яскрава та красива дівчина заспівала пісню Леді Гаги – "I’ll never love again".

Її виступ дійсно заполонив серця суддів, вони схвально оцінили голос дівчини, а глядачі аплодували стоячи. В результаті Катерина отримала чотири "так" та пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Катерини Данілейко

Після цього вийшла впевнена в собі Владислава Кораблінова. Вона виконала запальну рок-пісню гурту The Pretty Reckless – "My medicine".

Члени журі відповіли, що це не зовсім її стиль і їм не вистачило роковості. Але їхні думки розділилися: Андрій Данилко та Ігор Кондратюк сказали "ні", а решти двоє суддів сказали "так".

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Владислави Кораблінової

Тринадцятим виступив екстраординарний хлопець Антон Краснов, який вже знайомий з Настьою Каменських. Виявилося, що він раніше працював асистентом співачки. Хлопець драйвово заспівав пісню "I’m a man".

Члени журі відзначили, що хлопець "взірвав" зал. Проте вони таки сказали Антону "ні", він не пройшов до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Антон Краснов

Далі вийшла мила 20-річна дівчина Анна Одинець, яка вже має музичний досвід та декілька кліпів. Учасниця на сцені "Х-фактору" заспівала пісню Ніни Сублаті – "Warrior".

Судді сказали, що пісня була стандартна та не харизматична для шоу. Анна отримала одне "так" від Насті Каменських та три "ні" від решти членів журі.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Анни Одинець

Після цього виступив Євген Пальтек, який є вуличним музикантом у Львові. Хлопець дуже схожий на Курта Кобейна та їздить на концерти до різних країн. У "Х-факторі" він щиро виконав пісню Arctic Monkeys – "Do I wanna know".

Його виступ сподобався суддям, тому вони віддали йому два "так" (Андрій Данилко та Ігор Кондратюк сказали "ні") та не дали шанс пройти до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Євгена Пальтека

Останньою вийшла на сцену Валерія Іванова, яка розповіла сумну історію: її доньку забрав колишній чоловік у Таїланд. Проте її це не зламало, вона продовжує боротися, а на "Х-фактор" прийшла, аби заспівати для доньки.

Вона емоційно виконала пісню "Rise up". Глядачі почали аплодувати стоячи, а члени журі сказали їй чотири "так", тому Валерія пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 2 випуск дивитись онлайн: виступ Валерії Іванової

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".