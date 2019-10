Х-фактор 10 сезон 4 випуск: хто вразив рідкісним голосом і виступом на четвертому кастингу

Цієї суботи на телеканалі СТБ вийшов 4 випуск неймовірного співочого шоу "Х-фактор". Зазначимо, що це вже 10 сезон популярного проєкту, який наразі відбирає найкращі голоси для боротьби в тренувальному таборі. Чим здивували учасники та які голоси знайшли судді на четвертому кастингу – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

5 жовтня пройшов 4 випуск популярного шоу "Х-фактор". Цього сезону зірковими тренерами стали: відома співачка Настя Каменських, скандальний за останні дні Олег Винник, популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко та епатажна артистка Оля Полякова.

Цікаво, що судді "Х-фактору" вже відправили 43 учасників до тренувального табору, де вони змагатимуться за участь у проєкті.

Першою на сцену вийшла 19-річна Валерія Кудрявець. Дівчина розповіла, що вже приходила на 6 сезон шоу "Х-фактор", коли їх було 15 років. Цього ж разу вона вирішила заполонити серця суддів піснею співачки Birdy – "Strange birds".

Учасниця виконала пісню дуже зворушливо і щиро. Члени журі відзначили, що в дівчини сильний голос і вона дуже гарно співала. В результаті Валерія отримала чотири "так" та пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Валерії Кудрявець

Наступним на сцену вийшов милий хлопець Антон Гвоздік із Дніпропетровська. Учасник поділився тим, що він в ранньому віці втратив батьків.

Хлопець зворушливо заспівав пісню Тамари Гвердцителі – "Очі на піску". Глядачі аплодували стоячи, а судді наголосили, що в хлопця красивий голос та тембр. Вони віддали Антону три "так", одне "ні" сказав Андрій Данилко. Хлопець пройшов до наступного туру.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Антона Гвоздіка

Після цього вражати суддів вирішив Віктор Лупасін, який вважає себе "сходженою зіркою білоруського року". Хлопець разом з друзями виконав веселу та "повчальну" пісню "Ніс і сумління".

Їх виступ розсмішив суддів, вони сказали йому "ні". Лише Андрій Данилко віддав їм своє "так" за творчу пісню. Проте Віктор не пройшов далі.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Віктора Лупасіна

Четвертим на сцену вийшов харизматичний Богдан Травінський із Вінниці. Хлопець заспівав пісню українського виконавця Монатіка – "Кружит".

Його виступ заполонив серця глядачів, йому підтанцьовував весь зал. Суддям Богдан також сподобався, адже був енергійним та веселим. Вони віддали йому чотири "так".

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Богдана Травінського

Далі підкорити суддів спробувала розкішна Анна Іваница із дуже неймовірним голосом. Вона виконала пісню "Always Remember Us This Way", якою дуже вразила суддів. А глядачі навіть аплодували стоячи.

Дівчина отримала від членів журі чотири "так", тому пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Анни Іваниці

Потім на сцену вийшов вибуховий рок-гурт "N.G.L". Хлопці неочікувано та оригінально виконали відому пісню "Незабудка".

Члени журі були приємно здивовані їх виступом та сказали, що це було дуже круто. В результаті гурт отримав чотири "так" та пройшов до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ гурту "N.G.L."

Сьомою показати свій талант прийшла на "Х-фактор" відома телеведуча та ревізорка магазинів Наталя Кудряшова. Вона заспівала пісню з оперети "Арія Пепіти".

Суддів заполонив її незвичний та артистичний виступ. Проте в результаті Наталя отримала від них два "так" і два "ні" та не пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Наталі Кудряшової

Наступним вийшов на сцену енергійний хлопець Артем Забєлін, який вже брав участь у музичних шоу. На сцені "Х-фактор" хлопець емоційно заспівав пісню "More Than You Know".

Його виступ судді назвали дуже оригінальним, крутим та дуже веселим. Вони віддали йому чотири "так", Артем пройшов до наступного етапу відбору.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Артема Забєліна

Після цього виступити на сцену "Х-фактору" вийшов відомий творець і соліст легендарної групи "Аква Віта", яка в 90-х роках давала багатотисячні концерти Ігор Балан. Він заспівав власну пісню, але яка відома завдяки іншому артисту Вікторові Павліку – "Город зеленого цвета".

Судді попросили паузу, аби порадитися щодо учасника. В результаті вони віддали йому два "так" – від Олі Полякової та Андрія Данилка та два "ні" – від Насті Каменських та Олега Винника. Ігор не пройшов далі.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Ігоря Балана

Десятою вирішила здивувати суддів 59-річна Галина Горан, яка завжди мріяла потрапити на велику сцену. Жінка принесла суддям подарунки та щиро заспівала пісню "Де ти милий ночував".

Виступ був дуже веселим, Настя Каменський навіть вийшла танцювати. Проте члени журі сказали, що їй там буде дуже тяжко та віддали їй три «ні», лише Винник – "так".

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Галини Горан

Повернутися на сцену за допомогою "Х-фактора" вирішила й інша артистка – Ірина Кульшенко. Дівчина була солісткою колективу Panivalkova, проте проєкт закрився. У дівчини почалася від цього депресія, але незабаром Ірина взяла себе в руки і вирішила почати власну кар’єру.

На кастингу шоу дівчина зіграла на піаніно та виконала власну пісню французькою мовою "L`amant de minuit". Оригінальний та зворушливий виступ Ірини заполонив серця суддів, вони віддали їй чотири "так", тому ми побачимо дівчину в наступному етапі.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Ірини Кульшенко

Здивувати членів журі захотів і дует Ilabeyl (Ілабейл) – подружня пара, яка зараз живе в Китаї. На кастинг шоу вони дуже емоційно виконали пісню Святослава Вакарчука – "Той день".

Судді відзначили, що пара дуже класна і цікава, а виступ був артистичним. Проте дует Ilabeyl отримали від них два "ні" та не пройшов до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Ilabeyl

Після цього на сцену вийшов Михайло Фіськович з Рівного. Чоловік розповів про своє життя та музичне минуле. Учасник зворушливо виконав пісню "You Raise Me Up".

Суддів вразив його красивий голос та чудову атмосферу виступу. Тому вони віддали Михайлові чотири "так", він пройшов далі.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Михайла Фіськовича

Чотирнадцятим вражав суддів шалений гурт "N.Z.K" ("Невичерпний запас креативу"). Один із учасників був бек-вокалістом гурту "Потап і Настя". Троє артистів здивували незвичним виступом та оригінальною піснею "На даху я".

Члени журі були вражені і сказали, що це було феєрично, а глядачі аплодували стоячи. В результаті гурт отримав від суддів чотири "так" та пройшов до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ гурту "N.Z.K"

Далі на сцену вийшов Євген Єрьомін, який вже є популярним артистом та має власний альбом. Хлопець щиро та артистично виконав пісню "I Just Want To Make Love To You".

Члени журі сказали, що він виступив дуже круто, проте Данилко сказав, що він такого не любить. Але за виступ судді віддали Євгену три "так", він пройшов до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Євгена Єрьоміна

Після цього заспівала 22-річна Анна Шатна, яка все життя мріяла про "Х-фактор". Дівчина весело та емоційно заспівала пісню "Хуторянка".

Судді сказали, що було круто, але вона не потрапляла в ноти. Тому вони сказали їй "ні" та не дали шанс пройти до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Анна Шатна

Останньою вийшла на сцену Вікторія Корженок, яка викладає естрадний вокал. Жінка зворшливо заспівала пісню "Ain’t No Sunshine", якою заполонила суддів.

В результаті вони сказали їй чотири "так", тому Вікторія позмагається за місце в шоу у тренувальному таборі.

Х-фактор 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн – виступ Вікторії Корженок

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".