Х-фактор 10 сезон 5 випуск: якими феєричними голосами та номерами вражали учасники суддів

У суботу на телеканалі СТБ відбувся 5 випуск популярного співочого шоу "Х-фактор". Це вже 10 сезон відомого на весь світ проєкту. Наразі в шоу проходить 5 кастинг, глядачі обирають найкращі голоси. Якими піснями учасники вразили на п'ятому кастингу – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

12 жовтня пройшов 5 випуск популярного шоу "Х-фактор". Цього сезону зірковими тренерами стали: відома співачка Настя Каменських, український музикант Дмитро Шуров, який відомий, як Pianoбой, телеведучий Ігор Кондратюк, епатажна артистка Оля Полякова, популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко та італійський співак Алессандро Сафіна.

Першим на сцену вийшов Bruno Maccarri, який є керівником великої автокомпанії в Італії. Вперше в Україні він побував два роки тому й дуже полюбив країну, тому вирішив показати свою творчість саме тут. Він виконав пісню, яка називається "Contatuore Interprete".

Судді активно його підтримували, а Настя Каменських навіть розмовляла з ним італійською мовою. Він отримав три "так", проте від Ігоря Кондратюка "ні". Учасник зміг потрапити до наступного етапу – тренувального табору.

Наступною на сцену вийшла Еліна Іващенко, яка є переможницею проекту "Голос. Діти". Дівчина виконала пісню Demi Lovato "Stone cold".

Судді були вражені неймовірним виконанням 17-річної дівчини, а Оля Полякова та Дмитро Шуров піднялися, щоб поаплодувати стоячи. Вона отримала чотири "так" й пройшла до тренувального табору.

Третім на сцену X-фактора вийшов Ян Ярош, який приїхав з Білорусії. Він виконав для суддів власну пісню, яка називається "Асфальт".

Судді довго сперечалися щодо учасника. В результаті він отримав три "так" й одне "ні" від Дмитра Шурова.

Потім на сцену вийшла Leonila Rosso, яка запам'яталася неймовірною постановкою власного виступу. Вона виконала "Попурі".

Судді відмітили харизму й вигадливість учасниці, тому вона отримала три "так", але одне "ні" від Ігоря Кондратюка. Це дало змогу їй потрапити до тренувального табору.

Після цього була учасниця Олександра Карягіна, яка вже не вперше виступає на Х-факторі. Дмитро Шуров та Настя Каменських одразу впізнали дівчину. Як з'ясувалося, Шуров вже має записану спільну авторську композицію із учасницею – "Цілуй мене". Співак піднявся на сцену, аби виконати в дуеті пісню разом з Олександрою.

Виконання дівчини сподобалася усім суддям, тому вона отримала чотири "так" й пройшла до наступного етапу.

Наступним на сцену Х-фактора вийшов Петро Дмитриченко, якого впізнав Ігор Кондратюк, бо він був переможником "Караоке на Майдані" та "Шанс". Учасник розповів, що зараз він створив дитячий садок сімейного типу.

Кондратюк заявив, що йому не сподобалося виконання Петра, проте він знає його потенціал, тому дав шанс й сказав "так". Для Дмитра Шурова цей виступ був "найдивнішим виконанням, яке відштовхує", тому він сказав "ні". Оля Полякова відповіла "так" й змогла переконати це зробити Настю Каменських. Це дало змогу учаснику пройти до тренувального табору.

Далі вийшов підкорювати сцену Денис Рудий, який заявив, що знає всю правду про українських зірок. Він виконав пісню Олі Полякової "Мадонна".

Співачка сказала, що їй сподобалося виконання її пісні, тому вона каже "так". Таку ж відповідь дали Ігор Кондратюк та Дмитро Шуров. Настя Каменських сказала "ні", проте це не завадило учаснику пройти до наступного етапу.

Восьмою була учасниця Віра Холодьон, яка розповіла, що працювала 9 років співачкою у Китаї. Вона виконала пісню "Rise".

Судді відмітили її щирість й привітали з поверненням до дому, проте заявили, що пісня, яку обрала учасниця була нудною. Дівчина отримала чотири "так" й пройшла до наступного етапу.

Наступним був сільський гурт "Розквітне веснянка", які в подарунок суддям Х-фактора привезли коровай. Вони виконали пісню співака Дмитра Монатіка "Выходной".

Андрій Данилко сказав їм "ні", проте решта суддів сказали три "так", тому учасниці потрапили до тренувального табору.

Вражати наступною вийшла 15-річна Настя. Дівчина розповіла, що ніхто не розуміє музику, яку вона слухає. Також учасниця повідомила, що їй не подобається її ім'я, тому представилася суддям, як Хельга. Вона виконала пісню під назвою "We drink your blood".

Оля Полякова, Алессандро Сафіна та Настя Каменських сказали дівчині "так", а Андрій Данилко "ні". Хельга пройшла до наступного етапу.

Далі на сцену вийшла 17-річна учасниця Анастасія Остапчук. Дівчина розповіла, що тато підтримує прагнення співати, але мама не розуміє її захоплення. Учасниця виконала пісню "Toy".

Андрій Данилко сказав, що він розуміє, наскільки ця пісня складна, тому каже "так". Його підтримали Оля Полякова та Алессандро Сафіна своїми "так". Настя Каменських заявила, що, на її думку, дівчині ще рано бути у 10 сезоні Х-фактора. До тренувального табору Анастасія таки змогла потрапити.

Після цього на сцену вийшов боксер Олександр, який назвав себе Чорним Джеком. Він вирішив продемонструвати суддям 10 сезону свої вміння, тому виконав авторську пісню під назвою "Целуй".

Суддів вразив виступ Олександра, проте це не допомогло учаснику й він отримав три "ні" й одне "так" від Олі Полякової. До наступного етапу Олександр не зміг потрапити.

Тринадцятою вийшла підкорювати сцену Олександра Столярова. Вона розповіла, що чоловік не розумів її захоплення музикою, тому зараз вона самостійно виховує двох дітей. Для жінки це спроба довести, що вона "ще може".

Вона хотіла виконати композицію гурту "Бумбокс", проте судді переконали її заспівати іншу пісню під назвою "Never Tears Us Apart" й не помилилися. Її тембер вразив, тому учасниця отримала чотири "так" й пройшла далі.

Наступним був гурт під назвою "Пан Карпо". Раніше вони виступали, використовуючи образ відомого виконавця "Дзідзьо", поки представники артиста не заборонили цього робити. На сцені Х-фактора виконали свою пісню "Пес десь".

Під їх запальний хіт піднялися танцювати Настя Каменських та Оля Полякова, а також уся глядацька зала. Судді, які були у гарному настрої після виступу гурту, сказали чотири "так".

Підкорювати сцену Х-фактору намагався і Ярослав Смаль. Одинадцять років тому учасник переміг у програмі "Караоке на Майдані". Чоловік сподівався побачити на шоу Ігоря Кондратюка, проте серед журі його не було. Ярослав виконав пісню "Per Te".

Судді зауважили, що він співає дуже легко й технічно. Оля Полякова та Алессандро Сафіна розгледіли в ньому потенціал, тому він отримав два "так". Настя Каменських не побачила, що він у форматі Х-фактора, тому від неї "ні". З нею погодився і Андрій Данилко, який сказав "ні", тому учасник не пройшов далі.

Останньою була учасниця Марія Стопник, яка знімалася в кліпі гурту "Ленинград". Вона не хотіла залишитися тільки "дівчинкою з кліпу", тому прийшла на кастинг. Учасниця виконала пісню "Boogie Shoes".

Марію охарактеризували, як готову артистку. Тому, отримавши чотири "так", дівчина пройшла до наступного етапу – тренувального табору.

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".