Х-фактор 10 сезон 6 випуск: на шостому кастингу суддів захоплювали блогери та військова ЗСУ

Вже цієї суботи на телеканалі СТБ пройшов очікуваний 6 випуск популярного співочого шоу "Х-фактор". Цікаво, що це вже 10 сезон відомого на весь світ проєкту. Наразі в шоу відбуваються кастинги, на яких судді обирають найкращі голоси та оригінальних виконавців. Якими піснями зачарували на шостому кастингу блогери, військова ЗСУ, ведучий та інші учасники – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

19 жовтня пройшов 6 випуск популярного шоу "Х-фактор". Цього сезону зірковими тренерами стали: відома співачка Ніно Катамадзе, український музикант Дмитро Шуров, який відомий, як Pianoбой, телеведучий Ігор Кондратюк, епатажна артистка Оля Полякова, популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко та італійський співак Алессандро Сафіна.

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Першою на сцену "Х-фактора" вийшла мила 16-річна дівчина Марія Боярко з Бердянська, яка все життя мріяла потрапити на це шоу. На кастингу вона заспівала іноземну пісню "Apres moi".

Судді похвалили її і сказали, що це було емоційно, чуттєво та дуже круто. А Ніно Катамадзе пожартувала, що вона б забрала Марію до Грузії та вдочерила. В результаті вони віддали учасниці чотири "так" а пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Марії Боярко

Наступним прийшов на кастинг шоу харизматичний Зіновій Карач. Він розповів історію, як на джазовому фестивалі в Рівному працював з Ніно Катамадзе та зізнався, що ніколи професійно не займався вокалом.

На 6 кастингу "Х-фактору" хлопець зворушливо виконав пісню "Я знов тобі", за що глядачі подякували йому оплесками. Натомість члени журі відзначили, що був дуже "смачний" та атмосферний виступ. Так, Зиновій отримав від них чотири "так" та пройшов до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Зиновія Карача

Далі вражати вийшли оптимістичні учасники з гурту "Furman trash polka band". Вони розповіли власні історії знайомства. Гурт оригінально та весело виконав пісню "Гуляй, славяне".

Судді шоу підтанцьовували, а після виступу сказали, що їм вдалося здивувати їх та що загалом було весело. Проте Ігорю Кондратюку цей жанр не близький, тому він відмовив учасникам. Так, гурт отримав три "так" та пройшов до наступного туру.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Furman trash polka band"

Після цього виступила епатажна Ілона Сіренко, яка зараз працює в стриптиз-клубі. Дівчина зізналася, що хоче довести собі, що вона може дійти до мрії. На сцені шоу "Х-фактора" щиро та емоційно заспівала пісню Леді Гаги "Shallow".

ЇЇ виступ викликав захват у глядачів, проте Ігор Кондратюк зупинив виступ через те, що йому було нудно. Натомість решта судді почали його критикувати, бо вони отримали задоволення. В результаті Ілона отримала три "так" і одне ні від Андрія Данилка та пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Ілони Сіренко

П’ятим вийшов на сцену популярного проєкту танцюрист Микола Кравчук, який розповів, що з дитинства співав пісні. На кастингу шоу хлопець виконав власну пісню "Де ти є", під яку станцював із однією суддею – Ніно Катамадзе.

Проте члени журі сказали, що Микола має ще розкрити себе і захотіли йому допомогти. Вони віддали йому три "так" і одне "ні" сказав Ігор Кондратюк, тому ми побачимо учасника в наступному етапі.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Миколи Кравчука

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Після цього зачарувати суддів своїм виступом вирішила мужня дівчина Юлія Бордунова, яка служить в Збройних силах України та захищає Україну на Донбасі. Вона розповіла, як воює та зізналася, що їй найбільше шкода дітей, які живуть поблизу лінії розмежування. Ірина додала, що на шоу "Х-фактора" її відправили побратими, які і подали за неї анкету на кастинг.

Військова красиво заспівала популярну пісню Світлани Тарабарової – "Фантастична жінка". Судді зачаровані нею аплодували стоячи, а глядачі кричали "Молодець". Вони подякували їй та всім військовим за мир, що зворушило дівчину до сліз.

А за виступ члени журі шоу похвалили Юлію, але сказали, що їм не вистачило драйву. В результаті вони віддали їй три "так", тому дівчина пройшла далі.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Юлії Бордунової

Наступним феєрично виступив хор "Каменярі", до складу якого входять 14 хлопців і чоловіків та їх наставниця. Учасники оригінально заспівали відому сучасну пісню гурту "Антитіла" – TDME ("Там, де ми є").

Оля Полякова зізналася, що вони вчилася на диригента хору, тому вирішила виконати це разом з учасниками. А за виступ члени журі сказали, що не все пройшло гладко, проте це було цікаво, тому вони віддали їм три "так".

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ "Каменярів"

Восьмою вражати вийшла неймовірна дівчина Крістіна Мутамбе, яка розповіла особисту історію та сказала, що вона – бек-вокалістка відомої співачки Ірини Білик. На сцені шоу "Х-фактор" дівчина ефектно заспівала популярну пісню співачки Бейонсе "Halo".

Судді запевнили, що почала Крістіна співати гарно, але до кінця це трохи зіпсувалося. Тому вони сказали їй заспівати пісню ще раз, проте без мелодії. Члени журі віддали їй чотири "так", чим дали шанс пройти далі.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Крістіни Мутамбе

Далі вийшла на сцену шоу симпатична 21-річна дівчина-блогерка Вікторія Кондуракцій. Вона незвично заспівала авторську пісню "Мама мала рацію", якою здивувала членів журі.

Вони сказали їй, що пісня "набридла за одну хвилину", хоча вона була яскрава та гарно виконана. В результаті Вікторія отримала три "так" та пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Вікторії Кондуракцій

Наступним прийшов на кастинг шоу відомий ексведучий на телеканалі "СТБ" Георгій Колдун. Чоловік драйвово виконав відому всьому світу пісню "Livin on a Player", під яку навіть почала підтанцьовувати Оля Полякова.

Члени журі запевнили, що Георгій круто виступив і є дуже перспективним для шоу "Х-фактор". Тому вони віддали йому чотири "так", учасник пройшов далі.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Георгія Колдуна

Після цього потрапити на проєкт вирішив щирий Олександр Коржов, який працює вуличним музикантом, але мріє про велике майбутнє в шоу. Хлопець поаплодував сам собі та заспівав зворушливу пісню "Хлопья летят наверх".

Судді відзначили, що хлопець поводив себе зверхньо під час виступу. Так, вони почали сперечатися щодо пісні та його виконання. В результаті вони сказали йому два "так", Олександр не пройшов до наступного туру.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Олександра Коржова

Далі в ефірі "Х-фактору" показали новий день відбору. Цього дня членами журі стали – Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко та Алессандро Сафіна.

Одинадцятим виступив сільський хлопець Владислав Качмарик, який розповів історію з життя, коли він "думав, що він Бог". На сцені сьогодні хлопець весело заспівав пісню "Беспризорник".

Члени журі відповіли, що Владиславу не потрібно співати, бо в нього це не виходить та відмовили йому в участі в шоу "Х-фактор".

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Владислава Качмарика

Наступною вразити суддів прийшла Вікторія Петрович з Білорусі, яка поділилася шокуючою історією – вона вбила людину, через що відсиділа у в'язниці 14 років. Тому тепер жінка мріє кардинально змінити своє життя.

На сцені Вікторія енергійно заспівала пісню "Я такая, как все". Судді наголосили, що посил пісні класний, а сам виступ здивував. Проте вони віддали їй лише два "так", вона не пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Вікторії Петрович

Далі на сцену вийшла активна 15-річна дівчина, яка любить співати та танцювати Анна Петраш. До того ж, дівчина веде свій блог в Instagram та YouTube.

Учасниця виконала власну пісню, яка називається "Offline", та вразила суддів своїм ефектним виступом. На кастингу члени журі зазначили, що пісня стане хітом, а її виконання було круте. Тому Анна отримала чотири "так" та пройшла до наступного туру.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Анни Петраш

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Чотирнадцятою прийшла на кастинг шоу Катерина Гончарук, яка співає пісні вже 14 років, проте стати популярною їй поки не вдалося. Дівчина розповіла власну історію з життя про несправедливість у шоу-бізнесі.

Учасниця сильно заспівала пісню "Goodbye", якою підкорила членів журі. Вони сказали, що Катерина має гарний голос та манеру співу, тому віддали їй чотири "так" – учасниця пройшла далі.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Катерини Гончарук

Після цього вийшов на сцену харизматичний 19-річний хлопець Олександр Дюмін. Учасник сказав, що він отримує кайф від співу, проте сьогодні дуже нервував перед виступом.

Олександр незвично та енергійно заспівав пісню "Танець пінгвіна", він зміг вразити суддів та заполонив глядачів в залі. Учасник отримав від них три "так", тому пройшов до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Олександра Дюміна

Наступною вийшла підкорювати суддів неординарна 51-річна Ілона Клешина, яка працювала хореографом у першому сезоні "Танцях з зірками". Жінка поділилася своїми секретами молодості: каже, найважливіше – спорт, здорове харчування, улюблені справи та любов до себе.

Ілона заспівала відому пісню "Женщина, которая поет". Члени журі відзначили, що це був мужній вчинок, але вона не має х-фактору в собі. Тому вони віддали їй два "так", жінка не пройшла до наступного туру.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ Ілони Клешиної

Останнім заспівав екстравагантний гурт "Фуджи" з Одеси. Хлопці з гурту розповіли свій шлях до успіху. На кастингу шоу гурт драйвово виконав пісню "Не забивай", якою зачарував глядачів в залі.

Судді сказали, що це було неймовірно та сонячно, а хлопцям потрібно йти в "Х-фактор". Тому вони віддали їм чотири "так", учасники пройшли до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 6 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Фуджи"

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".