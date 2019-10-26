Х-фактор 10 сезон 7 випуск: чим дивував Віктор Павлик та як учасники зізнавалися у коханні

На телеканалі СТБ щосуботи проходить популярне співоче шоу "Х-фактор". Цікаво, що це вже 10 сезон відомого проєкту. Наразі в шоу відбуваються лише кастинги, на яких судді обирають найкращі голоси. Чим вражали учасники у сьомому випуску – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

26 жовтня відбувся 7 кастинг популярного шоу "Х-фактор". Цього сезону зірковими тренерами стали: відома співачка Настя Каменських, італійський співак Алессандро Сафіна, епатажна артистка Оля Полякова та популярний в образі Вєрки Сердючки – Андрій Данилко.

Цікаво! Х-фактор 10 сезон 6 випуск: на шостому кастингу суддів захоплювали блогери та військова ЗСУ

Першим на сцену вийшов Олександр Яременко, який працює слюсарем-ремонтником. Проте чоловікові не подобається його робота, він купив собі апаратуру, щоб грати на весіллях. Він виконав пісню Олега Винника "Ты в курсе".

Оля Полякова попросила учасника розвеселити суддів, як на весіллі. Під час виступу вона з Настею Каменських активно підтримували його, танцюючи. Андрій Данилко зазначив, що учасник дуже добрий, тому він сказав йому "так". Алессандро зазначив, що за атмосферу "так", проте за вокал "ні". Від Олі Полякової отримав "так", але вирішальним було "ні" від Насті Каменських. Олександр не потрапив до 10 сезону "Х-фактора".

Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Олександра Яременка

Другим на сцену вийшов гурт "VINOK". Його солістка не українка, а переїхали сюди через свого чоловіка. Гурт презентував свою авторську пісню "Rules/House".

Ще під час їх виступу Алессандро коментував, яка класна пісня. Судді були вражені неймовірною піснею, тому віддали учасникам чотири "так". Гурт пройшов до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "VINOK"

Наступною вийшла учасниця Аліса Стрига, яка заявила, що починає все з початку. Вона вже мала досвід співачки, проте після завершення контракту її продюсер забрав її творче ім'я та пісні. Для суддів вона виконала пісню Miss Li "Aqualung".

Судді вирішили дати дівчині другий шанс в українському шоубізнесі й учасниця отримала чотири "так". Аліса потрапила до наступного етапу 10 сезону "Х-фактора"..

Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Аліси Стрига

Четвертим вийшов Петро Шевчук, який розповів, що люди вважають його диваком. Він заявив, що хоче миру в усьому світі та мріє, щоб всі дружили одне з одним.

Алессандро заявив, що учаснику потрібно навчатися й почати з основ вокалу, тому сказав "ні". Оля Полякова вважає, що хлопець зможе ще розвинутися, тому каже "так". Андрій Данилко заявив, що учасник співав з душею, а ноти можна підівчити, тому "так". Вирішальним був голос Насті Каменських, яка сказали "ні". Учасник не потрапив до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Петра Шевчука

Далі на сцену "Х-фактора" вийшов дует "Razsoyl", який виконав авторську пісню. Учасники розповіли, що раніше зустрічалися, проте зараз вони чудові друзі, які продовжують разом співати.

Настя Каменських зазначила, що вони оригінальні й сказала "так". Оля Полякова, що виконувати таку затужну авторську пісню – це ризиковано, але їй сподобалося, тому сказала "так". Алессандро сподобався виступ й від нього учасники отримали "так". Андрій Данилко зазначив, що в авторській композиції багато незрозумілих слів, проте йому цікаво, як дует буде розвиватися й від нього "так". Дует потрапляє до 10 сезону "Х-фактора".

Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Razsoyl"

Шостою підкорювати суддів "Х-фактора" вийшла Поліна Безносюк, яка виконала пісню Katy Perry "I Kissed A Girl". Дівчина розповіла, що в неї є страх сцени, а також в дитинстві вона соромилася своєї зовнішності. На сцені дівчина розповіла суддям, як складно їй було переступити через свій страх. Оля Полякова підтримала дівчину й сказала їй "так". Алессандро розповів, що бачив, як тремтіла дівчина, коли почала співати, тому від нього "так". Таку ж відповідь вона отримала від Андрія Данилка та Насті Каменських. Судді дали дівчині шанс перебороти свій страх, тому вона потрапила до тренувального табору. Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Поліни Безносюк Далі на сцену вийшов Святослав Гарасян. Він виконав пісню Філіппа Кіркорова "Цвет настроения синий". В анкеті він зазначив, що від його співу мліють всі жінки. Андрій Данилко порівняв, як спів в караоке десь в барі, тому "ні". Оля Полякова поцікавилася "Чому так захекався від двох хвилин?". Також вона зазначала, що харизма Святослава в неї не потрапила, тому "ні". Алессандро також сказав "ні", але Настя Каменських вирішила підтримати учасника, давши "так". Проте це не допомогло Святославу пройти далі. Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Святослава Гарасяна Наступною на сцену вийшла Мирина Тимофійчук. Вона розповіла, що після одруження потрапила до "золотої клітки". В день вона була з дітьми, а вночі сідала за рояль, писала пісні та пила. Після того, як чоловік підняв на неї руку, вона вирішила піти. Жінка виконала пісню "Татанці". Настя Каменських сказала, що в неї є жіноча солідарність, тому "так". Оля Полякова заявила, що нікому нічого не треба доводити, а йти до своєї мрії варто. Алессандро також віддав жінці "так". Жінка потрапила до 10 сезону "Х-фактора". Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Мирини Тимофійчук Далі підкорювати сцену "Х-фактора" вийшов дует під назвою "DASTAL". Вони виконали авторську пісню "OKOLO KOLOKOLNI". Для них це дебют, адже разом до того вони тільки записували пісні, проте жодного разу не виступали. Настя Каменських під час виступу звернула увагу, як рухаються хлопці. Андрій Данилко сказав, що не міг зрозуміти, що означає "около колокольни". Оля Полякова заявила, що вона та Настя Каменських впізнали одного з учасників гурту – Артема. Дует отримав чотири "так" й пройшов до наступного етапу. Також після виступу один з учасників покликав свою дівчину на сцену, щоб попросити її вийти за нього заміж. Дівчина сказала "так". Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ дуету "DASTAL" Десятою на сцену вийшла Джемма Мелікджанян. Вона розповіла, що все життя відкладала своє життя на потім, проте її коханий підтримує і змушує її втілювати мрії. Жінка виконала пісню Земфіри "Мы разбиваемся". На сцену вийшла з барабанними паличками її сина, які, за її словами, заряджені успіхом. Настя Каменських сказала "ні", адже, на її думку, жінці завадили нерви добре виконати пісню. Андрій Данилко розповів, що йому щось не сподобалося, але він не міг зрозуміти, що саме. Щоб це зрозуміти, дав своє "так". Олі Поляковій дуже сподобалося, тому від неї також "так". Вирішальним був голос Алессандро, який сказав "ні". Жінка не потрапила до проєкту "Х-фактор". Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Джемми Наступним вийшов Іван Филипенко, який любить тяжку музику, проте виконав пісню Валерія Ободзинського "Эти глаза напротив". У житті хлопець працює разом з дітками. Хлопець оголосив "білий танець", вважаючи, що судді засиділися вже. Під час його виступу Оля Полякова танцювала разом з Андрієм Данилко. Усі судді віддали йому своє "так", тому Іван пройшов до тренувального табору 10 сезону. Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Івана Филипенка Після цього на сцену "Х-фактора" вийшла Надія Боднарук. Вона виконала пісню "Весна" на вірші Лесі Українки. Суддям дуже сподобалася манера виконання композиції. Оля Полякова назвала солістку Надійку "соловейком" й віддала своє "так". Троє інших суддів також впевнено сказали "так". Гурт пройшов до наступного етапу – тренувального табору. Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Надії Боднарук Далі підкорювати суддів прийшов Аскар Майєр. В анкеті він зазначив, що приховує справжнє ім'я. Проте по секрету Насті Каменських він розповів на вушко. Чоловік виконав пісню Ed Sheeran "Shape of You". Алессандро розповів, що йому здалося ніби Аскар подумками був не на сцені, тому отримав "ні". Оля Полякова дала своє "так", проте порадила учаснику шукати себе. Андрій Данилко погодився, але сказав "ні". Таку ж відповідь дала Настя Каменських. Аскар не потрапив до 10 сезону "Х-фактора". Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Аскара Майєра Потім на сцену вийшов гурт "Ganna Baby", який виконав пісню Billie Eilish "Bad Guy". Учасники заявили, що люблять виклики й готові їх приймати. Настя Каменських заявила, що це "чорті шо", але їй сподобалося. Алессандро сказав, що вони дуже яскраві. Хоч він не любить такої музику, але йому сподобалося, тому "так". Усі судді віддали свої "так", то ж гурт потрапив до тренувального табору. Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ "Ganna Baby" Наступною співала Ксенія Царенко. Дівчина розповіла, що вона єдина донька у сім'ї. Вона із самого дитинства їздила по конкурсах, а зараз би хотіла зробити внесок у розвиток української культури. Ксенія виконала пісню Sia "Cheap Thrills". Андрій Данилко зазначив, що це було стандартно, тому учасниці варто зрозуміти, що це не школа. Від нього вона отримала "ні". Алессандро розповів, що не побачив у дівчині харизми та того "Х-фактора". Проте сказав "так", щоб подивитися чи зробить дівчина висновки. Настя Каменських не побачила драйву, тому від неї також "ні". Оля Полякова також дала "ні", тому дівчина не пройшла далі. Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Ксенії Царенко Потім вийшов учасник, який вже брав участь в "Х-факторі" – Рауль Хамза. Він виконав пісню Раніше він співав в гурті із братом та сестрою. Він виконав пісню Oscar Benton "Bensonhurst blues". Оля Полякова зазначила, що бачить артиста, але вважає, що він не розкрився до кінця, проте сказала "так". Андрій Данилко заявив, що хлопець може бути в тренувальному таборі. Від решти суддів Рауль також отримав "так" й потрапив до тренувального табору "Х-фактора" 10 сезону. Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Рауля Хамзи Ще однією учасницею, яка намагалася підкорити "Х-фактор", була Катерина Єрошкіна. Жінка розповіла, що її бабуся була оперною співачкою. Вона виконала пісню Фредерик Кемп "Голос". Алессандро під час виступу Катерини вигукував "Браво" і йому дуже сподобалося, тому "так". Настя Каменських вважала, що учасниці буде важко в проєкті. На захист Катерини стала Оля Полякова, тому отримала ще два "так". Андрій Данилко також сказав "так", то ж учасниця потрапила до проєкту "Х-фактор". Читайте також: Х-фактор 10 сезон 5 випуск: якими феєричними голосами та номерами вражали учасники суддів Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Катерини Єрошкіної Наступною була Світлана Лигун, яку називають в селі "доброю феєю". Для "Х-фактора" жінка у Фейсбуці знайшла підтанцьовку. Вона розповіла, що свій виступ бачила у вісні, тому хотіла втілити це в реальність у 10 сезоні. Світлана заспівала пісню Алла Пугачової "Делу время". Для свого виступу, окрім підтанцьовки, Світлана підготувала ще й спеціальний реквізит. Проте це не допомогло їй потрапити до "Х-фактора". Жінка отримала два "так" та два "ні". Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Світлани Лигун Останнім на сцену вийшов Віктор Павлик із сином Олександром. Співак розповів, що вважає школу "Х-фактора" дуже потужною. Вони у дуеті заспівали пісню "Що ти знаєш про жінок?". Судді та глядачі були в захваті від їх виконання. Оля Полякова після виступу просила Віктора Павлика проходити до 10 ювілейного сезону "Х-фактора" разом з сином. Вони отримали чотири беззаперечних "так" та пройшли до шоу. Х-фактор 10 сезон 7 випуск дивитись онлайн: виступ Віктора та Олександра Павликів

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".