Х-фактор 10 сезон 8 випуск: кому вдалося здивувати суддів на останньому кастингу

Цієї суботи на телеканалі СТБ вийшов завершальний кастинг популярного співочого шоу "Х-фактор". Судді відібрали найталановитіших та харизматичних учасників, які надалі продовжать боротися в тренувальному таборі і лише після цього частина з них потрапить на прямі ефіри. Тож, чим вражали учасники в останньому, восьмому, випуску – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Грандіозне шоу "Х-фактор" 26 жовтня завершило проводити кастинги учасників. Зіркові тренери – відома співачка Настя Каменських, продюсер Ігор Кондратюк, епатажна артистка Оля Полякова та популярний співак Дмитро Шуров – знайшли людей, в яких ховається "х-фактор".

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Першим на сцену вийшов гурт "Ромакс", які вже приходили на шоу "Х-фактора" в минулому сезоні в складі іншого гурту. Цього разу хлопці показали веселий виступ завдяки пісні Дзідзьо "Сара". Танцювала під пісню навіть Оля Полякова, адже гурту вдалося зарядити зал позитивною атмосферою.

Члени журі відзначили, що це було дуже енергійно, але не всім цього вистачило. Тому в результаті хлопці отримали три "так" та одне "ні" від Дмитра Шурова. Гурт "Ромакс" пройшов до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Ромакс"

Наступним вразити суддів намагався Назар Корняк з Франківської області. Хлопець розповів, що давно мав мрію виступити на сцені "Х-фактору". Назар дуже оригінально та круто заспівав пісню Alessandro Safina – "Luna Tu". Глядачі аплодували стоячи, а члени журі теж встали в кінці виступу та були просто в захваті.

Оля Полякова зізналася, що в неї вперше на шоу "пробігли мурашки". Судді віддали йому чотири "так", тому Назар пройшов до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Назара Корняка

Після цього на сцену вийшла красива дівчина Марія Москвітіна з Дніпропетровської області. Вона є бек-вокалісткою Наталі Могилевської. Марія заспівала пісню Миколи Носкова – "Ти просто повір". Члени журі сказали, що дівчина класно виконала, тому віддали їй чотири "так" та пропустили далі.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Марії Москвітіної

Потім потрапити до шоу спробував Євген Стеценко зі Львова. Хлопець розповів, що працює будівельником, але хоче співати. На сцені шоу він зворушливо виконав пісню гурту "Океан Ельзи" – "На небі".

Судді відповіли, що це було цікаво, круто і не скопійовано з відомого гурту. Проте вони віддали йому лише два "так", а Ігор Кондратюк та Настя Каменських сказали "ні", Євген не пройшов до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Євгена Стеценка

Шостою виступила щира дівчина Анна з Києва, донька оперної співачки Людмили Монастирської. Учасниця відверто розповіла, що їй не вистачає маминої уваги і вона вважає себе "пустим місцем". Дівчина зіграла на фортепіано і заспівала незвичну авторську пісню.

Члени журі прокоментували, що їм не вистачило таланту в Анни, тому віддали їй "ні", лише Дмитро Шуров підтримав дівчину і сказав "так".

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Анни Монастирської

Наступною прийшла на шоу Марина Одольська, яка була популярною в 90-ті роки, а знали її з "Території А". Дівчина пішла зі сцени через вагітність і пізніше стала бек-вокалісткою Таїсії Повалій. Сьогодні учасниця "Х-фактору" зворушливо заспівала авторську пісню "Тримай мене".

Судді сказали, що вона дійсно варта того, аби бути в шоу. Але вони віддали їй три "так", а Дмитро Шуров сказав "ні", але судді таки відпустили в тренувальний табір.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Марини Одольської

Далі вийшов харизматичний гурт "Season band". Вони виконали популярну пісню Jerry Heil "Охрана атмена", але з власним оранжуванням. Судді сказали, що пісня недороблена, але вони оригінальні і цікаві, проте думки членів журі розділилися: вони віддали гурту два "так" та два "ні".

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Season band"

Після цього на сцену шоу вийшла симпатична дівчина Shain Lee. Учасниця ефектно заспівала власну пісню "Under skin", якою здивувала суддів. Вони сказали, що це було цікаво та віддали дівчині чотири "так", вона пройшла до наступного туру.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Shain Lee

Десятим виступив 14-річний Єгор Усачов. Хлопець незвично та харизматично заспівав пісню гурту "The Hardkiss" – "Кораблі". Члени журі відзначили, що Єгор проникливо виступив, але йому ще рано йти далі. Тому вони віддали йому лише два "так" і два "ні". Учасник не пройшов до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Єгора Усачова

Наступною вийшла на сцену шоу "Х-фактор" неординарна Поліна К'юзі, яка живе в Лівані. Дівчина фантастично виконала хіп-хоп. Судді сказали, що це було дуже гармонійно та енергійно, тому дівчина отримала три "так" від суддів, своє "ні" віддав лише Ігор Кондратюк. Поліна пройшла далі.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Поліни К'юзі

Потім виступив Валентин Науменко, який працює концертним директором Олі Полякової. Він зворушливо виконав улюблену пісню Полякової "Пить с ней вино".

Глядачі аплодували стоячи, а судді сказали, що виступ був неймовірний. Чоловік отримав від них три "так" та одне "ні" від Дмитра Шурова. Валентин пройшов до наступного етапу відбору.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Валентина Науменка

Далі вийшла на сцену мила 17-річна Анастасія Марків, яка поділилася власними секретами щасливого життя. Учасниця шоу "Х-фактор" щиро та зворушливо заспівала пісню "Під хмаринкою".

Весь зал аплодував стоячи, а члени журі заявили, що вона наче мавка і в дівчині є щось особливе. Анастасія отримала від них чотири "так" та пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Анастасії Марків

Чотирнадцятим прийшов на "Х-фактор" Артем Топал, який брав участь у шоу минулого року. Хлопець зіграв на гітарі та цікаво виконав пісню гурту "Gorillaz" – "Feel Good". Судді сказали, що це було класно і віддали йому три "так", тільки Оля Полякова сказала "ні". Артем пройшов далі.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Артема Топала

Наступною виступила 18-річна Злата Май, яка поділилася особистою історією з життя. Дівчина своєрідно виконала власну пісню, якою зачепила журі.

Судді сказали, що їм чогось не вистачило, тому їх думки розділилися. В результаті дівчина отримала від них два "так" та два "ні", проте вона не розчарувалася.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Злати Май

Після цього на сцену вийшов неординарний гурт "Хмарно з проясненням". Хлопці вирішили вразити авторською піснею "Чого ти мовчиш".

Судді відповіли їм, що вони грають доволі цікаву музику і це круто. Тому гурт отримав від членів журі три "так", лише Настя Каменських сказала "ні".

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ гурту "Хмарно з проясненням"

Далі виступив милий хлопець Ернест Гогій, який розповів шкільні історії з життя. Учасник виконав на шоу "Х-фактор" пісню артиста Justin Bieber – "Life Is Worth Living", якою зумів зачарувати членів журі.

Судді відзначили, що хлопець має талант та неймовірний голос. Ернест отримає від них чотири "так" та пройшов до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Ернеста Гогія

Останньою вийшла на сцену 23-річна Аня Ва з Києва, яка вже була в шоу-бізнесі. Учасниця зворушливо заспівала авторську пісню "Flying away", якою заполонила серця суддів та глядачів.

Члени журі відповіли, що це було дуже сучасно та красиво. Аня отримала три "так" і одне "ні" від Ігоря Кондратюка та пройшла до тренувального табору.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Ані Ва

Після цього неочікувано вирішив виступити ще один учасник, який пробував себе на першому сезоні "Х-фактору" 10 років тому.

Юрій Каналош неймовірно заспівав пісню співака Ed Sheeran – "Thinking Out Loud" , якою зміг знову здивувати суддів. Хлопець беззаперечно отримав чотири "так" та пройшов до наступного етапу.

Х-фактор 10 сезон 8 випуск дивитись онлайн: виступ Юрія Каналоша

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".