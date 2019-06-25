Х-фактор 10 сезон: хто з українських зірок стане зірковими тренерами шоу

Невдовзі на телеекранах з'явиться ювілейний 10 сезон вокального шоу "Х-фактор". Організатори вже заявили, що проект буде особливим, та зізнались, хто із вітчизняних зірок займе суддівське крісло.

Згідно з офіційною заявою авторів проекту "Х-фактор", зірковими тренерами стали Настя Каменських, Андрій Данилко та Оля Полякова. Організатори підготували несподіваний сюрприз для прихильників: вперше крісло судді в українському шоу займе знаменитий італійський співак Алессандро Сафіна.

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Цей сезон буде особливим в історії проекту та збере на свій день народження рекордну кількість зірок! Суддями святкового сезону стали: Настя Каменських, Андрій Данилко, Оля Полякова та Алессандро Сафіна,

– йдеться у заяві.

Зйомки вокального шоу розпочались сьогодні, 25 червня. Відтак на офіційній сторінці "Х-фактору" в Instagram з'явилось фото, на якому видно всіх зіркових суддів проекту. Поряд із співаками красувалась і знаменитість, яка стане ведучою шоу – це акторка Даша Трегубова.

Судді 10 сезону "Х-фактор" в Україні

Настя Каменських – популярна українська співачка, яка виступає під торчим псевдонімом NK. До 2018 року була учасницею дуету "Потап і Настя", а у травні 2019-го вийшла заміж за екс-колегу Олексія Потапенка.

Окрім вокальної кар'єри, Настя Каменських активно займається власним блогом на YouTube та брендом спортивного одягу NKsport. Із прихильниками артистка часто ділиться секретами краси, показує свої тренування і закулісся життя артиста. Співачка вже більше 11 років є улюбленицею публіки, володаркою величезної кількості нагород, а також еталоном краси і успіху.

Суддівська робота в "Х-факторі" для Насті Каменських не є дебютною. Артистка у 2018 році вже брала участь у вокальному проекті та допомагала молодим артистам відкривати весь діапазон свого голосу.



Настя Каменських – суддя "Х-фактору" 10 сезон / Instagram / @kamenskux

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Андрій Данилко, мабуть, один із найуспішніших суддів "Х-фактору". Український артист бере участь у зйомках вокального проекту з 2016 року, тому його поява у ювілейному 10 сезоні була досить очікуваною.

Як відомо, Андрій Данилко – знаменитий артист, продюсер, композитор, режисер, сценарист, телеведучий, актор. Найбільшу славу йому приніс образ провідниці Вєрки Сердючки. Саме з ним співак підкорив шоу-бізнес та світ, зайнявши 2 місце на Євробаченні-2007. Авторитетне британське видання The Guardian назвало номер Сердючки "кращою піснею, яка не виграла Євробачення". І хоч Вєрка зникла з медійного простору, Андрій Данилко бере участь у низці вокальних проектів. Зокрема, Нацвідборі до Євробачення.



Андрій Данилко – суддя "Х-фактор" 10 сезон / СТБ

Оля Полякова – знаменита співачка, акторка і телеведуча. Вона вважається однією з найепатажніших артисток українського шоу-бізнесу завдяки звабливим сценічним костюмам та гострими коментарями. Водночас співачка з легкістю виконує оперні партії, що продемонструвала під час шоу "Дивовижні люди".

Артистка полюбляє долучатись до телепроектів. Так, Оля Полякова була переможницею шоу "Народна зірка", брала участь у "Танцях з зірками", "Зірка+зірка", "Парад порад", "Співай як зірка", "Хто проти білявок". Окрім цього, Оля Полякова займала суддівське крісло у гумористичному проекті "Ліга сміху". Наразі артистка планує балотуватись до Верховної Ради, створивши власну жіночу партію.



Оля Полякова – суддя "Х-фактор" 10 сезон / Instagram / @polyakovamusic

Алессандро Сафіна – знаменитий італійський тенор, яким захоплюється весь світ. Вокальну кар'єру артист розпочав ще у 9 років, тому наразі може похизуватись чималими досягненнями. Співак записав 8 альбомів, які відзначились популярністю. Поряд зі світовими нагородами, Алессандро Сафіна завоював і українську відзнаку: під час виступу на "Людина року-2010" йому вручили статуетку в номінації Solo Star.

Для Алессандро Сафіна участь у вітчизняному вокальному проекті є дебютною. Проте він, як і Дан Балан в "Голосі країни-9", може вибороти перемогу на шоу.



Алессандро Сафіна – суддя "Х-фактор" 10 сезон

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні відбулась прем'єра 9 сезону шоу "Х-фактор". Суддями проекту стали Дмитро Шуров, Олег Винник, Настя Каменських та Андрій Данилко. Тепер же до випуску готують 10 ювілейний сезон проекту.