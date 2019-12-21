Х-фактор 10 сезон 15 випуск: з якими відомими зірками виступали учасники

Вже цієї суботи, 15 грудня, пройшов довгоочікуваний фінал популярного шоу "Х-фактор" 10 сезон, де вся Україна дізналася імена суперфіналістів, які будуть змагатися за перемогу в шоу. Як талановиті учасники на 15 випуску доводили суддям та глядачам, що саме вони гідні стати фіналістами проєкту – дивіться у матеріалі LifeStyle24.

На 15 прямому ефірі "Х-фактору" четверо фіналістів шоу виступили в дуеті з відомими зірками шоу-бізнесу: популярним артистом Олегом Винником, віртуозним музикантом Сергієм Бабкіним та секс-символом поп-сцени Максом Барських та суддя "Х-фактор" Оля Полякова.

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Крім інтригуючих дуетів, учасники готують ще по дві пісні: одна з них – та, завдяки якій вони пройшли кастинг у суддівської четвірки, а інший трек – авторська пісня.

Пісня з кастингу

Першою відкривала 15 випуск 10 сезону "Х-фактору" категорія "Дівчата" – Марія Стопник. Дівчина вважала, що зараз їй потрібно повернути ту дівчину, яка приходила на кастинг телепроєкту. Конкурсантка виконала пісню Glee "Boogie Shoes".

Оля Полякова заявила, що Марія зробила "дуже класне відкриття" й дівчина була дуже енергійна. З яскравістю виступу учасниці погодилися й інші судді.

Х-фактор 10 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Марії Стопник

Другим підкорював сцену "Х-фактора" підопічний Насті Каменських – Антон Вельбой. Він зізнався, що не вірив у свої шанси потрапити в проєкт. Пригадав, що на кастингу він дуже перестрашився, спостерігаючи за іншими учасниками. Антон виконав пісню Monatik – "УВЛИУВТ".

Х-фактор 10 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Антона Вельбоя

Далі виступав Георгій Колдун, який є підопічним Олі Полякової та її категорії "Старші за 30". Учасник розповів, що став впевненим на сцені "Х-фактора", зокрема завдяки глядачам. У фіналі він дуже боїться розчарувати глядачів, які за нього вболівають. Георгій виконав пісню Bon Jovi – "Livin` on a Prayer". Х-фактор 10 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Георгія Колдуна Четвертою вийшла на сцену 10 сезону "Х-фактора" Еліна Іващенко, яка є підопічною Ігоря Кондратюка. Ігор Кондратюк заявив, що вона "всіх зробила". Оля Полякова зазначила, що, якщо вона таке виробляє в 17 років, то що вона зробить в 30. Еліна виконала пісню Demi Lovato – Stone Cold. Х-фактор 10 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Еліни Іващенко Виступ із зіркою Антон Вельбой вийшов на сцену із зірковим гостем – Сергієм Бабкіним, які заспівали пісню "Дихай повільно". Учасник заявив, що йому дуже подобається ідеологія співака і захоплюється, як багато артист зробив для досягнення успіху. Х-фактор 10 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Антона Вельбоя із Сергієм Бабкіним Георгій Колдун вийшов на сцену із секретною зіркою, якою інтригували глядачів цілий тиждень. Нею виявилася Оля Полякова, в команді якої перебуває учасник. Вони виконали пісню Lady Gaga & Bradley Cooper – "Shallow". Х-фактор 10 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Гергія Колдуна із Ольою Поляковою Підкорювати сцену "Х-фактора" наступними вийшла Еліна Іващенко разом з Олегом Винником. Дует виконав пісню "Мати каже правду". Х-фактор 10 сезон 15 випуск дивитись онлайн: виступ Еліни Іващенко із Олегом Винником Марія Стопник вийшла на сцену 10 сезону разом з Максом Барських. Учасниця "Х-фактора" заявила, що їй дуже пощастило із зіркою, з якою мала виступ. Вони виконали пісню "Февраль". Х-фактор 10 сезон 15 випуск дивитися онлайн: виступ Марії Стопник із Максом Барських Авторська пісня Першим представив власну композицію – Антон Вельбой з піснею "Вітер". Хлопець зізнався, що він бачить, як "вибиває" конкурентів, що він щоразу залишається у проєкті. Цікаво: Х-фактор 10 сезон 14 випуск: якими виступами учасники запалювали на третьому прямому ефірі Учасник не вважає, що його пісня не буде хітом й це дуже ризикована для нього композиція. Він запевнив, що це буде дещо неочікуване. Х-фактор 10 сезон 15 випуск дивитися онлайн: виступ Антона Вельбоя Еліна Іващенко виконала свою пісню "Get up". Дівчина заявила, що планує виконати цю композицію на національному відборі до Євробачення. Ігор Кондратюк прокоментував, що таких сильних пісень не було з моменту, від коли перемогла Джамала. Х-фактор 10 сезон 15 випуск дивитися онлайн: виступ Еліни Іващенко Оля Полякова була вимушена покинути прямий ефір раніше, тому представляли Георгія Колдуна судді та одночасно конкуренти. Учасник розповів, що репетицію з авторською піснею Оля теж не змогла відвідати через погане самопочуття. Проте одного дня вона таки прийшла на студію, аби підготувати "бомбу на "Х-фактор". Георгій Колдун виконав пісню "Досить". Х-фактор 10 сезон 15 випуск дивитися онлайн: виступ Георгія Колдуна Останньою на сцену "Х-фактора" вийшла Марія Стопник. Дівчина заявила, що пісня "одразу западає в голову". Учасниця виконала пісню під назвою "Не моя зима". Х-фактор 10 сезон 15 випуск дивитися онлайн: виступ Марії Стопник

Що таке Х-фактор?Це музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі учасники обираються шляхом публічних прослуховувань. 14 вересня 2019 року в Україні стартував 10 сезон шоу "Х-фактор".