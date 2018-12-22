Х-фактор 9 сезон 17 випуск: у п'ятому прямому ефірі шоу покинули Марк Савін та Ольга Жмуріна

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Х-фактор 9 сезон - хто пішов 22.12.2018 - дивитися онлайн
Х-фактор 9 сезон 17 випуск: у п'ятому прямому ефірі шоу покинули Марк Савін та Ольга Жмуріна / 24 канал

У п'ятому прямому ефірі дев'ятого сезону співочого шоу "Х-фактор", що вийшов на телеканалі СТБ 22 грудня 2018 року, шоу покинули ще два учасника – Ольга Жмуріна та Марк Савін. Таким чином у суперфінал вийшли 2 учасника, які розпочнуть боротьбу за звання "Х-фактора України".

У 17 випуску шоу "Х-фактор" 9 сезон два учасники не змогли здивувати глядачів своїм виконанням пісень, тому покинули шоу.

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У дев'ятому сезоні змінилися правила вибування в прямих ефірах. За результатами глядацького голосування, яке відкриється після виступу всіх учасників, в номінації потраплять відразу три артисти. Вони виконають пісню "за життя", після чого судді шоу зможуть врятувати від вибування лише одного. У глядачів на голосування буде не одну годину, як раніше, а звичайний рекламний блок.

Минулого ефіру грандіозне шоу покинули ще два учасники – Петро Гарасимів (тренер – Андрій Данилко) та гурт Duke Time (тренер – Настя Каменських).

Сьогодні, за результатами глядацького голосування, шоу довелося покинути за крок до суперфіналу Марку Савіну (тренер – Дмитро Волканов) та Ользі Жмуріній (тренер – Олег Винник).

Х-фактор 9 сезон 17 випуск дивитись онлайн: результати голосування глядачів (відео завантажиться пізніше)

Учаники заспівали свої прощальні пісні та покинули шоу.

Отож, до суперфіналу пройшли два учасника, які у суботу, 29 грудня, змагатимуться за перемогу, – гурт ZBSband (наставниця – Настя Каменських) та Дмитро Волканов (наставник – Андрій Данилко).

Х-ФакторЦе музичне талант-шоу, основною метою якого є пошук і розвиток пісенного таланту конкурсантів. Всі конкурсанти обираються шляхом публічних прослуховувань. 1 вересня 2018 року в Україні стартував 9 сезон шоу "Х-фактор".

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 канал
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