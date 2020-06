Норвезький скрипаль та співак білоруського походження Олександр Рибак зробив приголомшливе зізнання. Артист впродовж 11 років залежав від снодійних і антидепресантів, які ледь не позбавили його жаги до життя. Музикант розпочав реабілітаційний курс та прагне поділитися особистим досвідом.

Шокуюче зізнання артист опублікував на особистій сторінці в інстаграмі. 34-річний Олександр Рибак відверто розповів про свою залежність від снодійних і антидепресантів, яка тривала довгих 11 років. Лише у січні 2020 року він наважився розпочати курс реабілітації та поступово повертається до повноцінного життя.

Олександр Рибак оголосив, що невдовзі розкриє деталі особистого досвіду боротьби з залежністю від препаратів, щиро сподіваючись, що його приклад допоможе іншим. Скрипаль та співак не став приховувати, що його життя ледь не зруйнували снодійні та психотропні речовини.

"В останні роки залежності таблетки зробили мене слабким і невпевненим. Це позначилося не лише на моєму мозку, а вплинуло й на м'язи, шлунок і загальний стан організму. Ця залежність псувала мої стосунки з людьми, але найголовніше, вона майже знищила моє прагнення до життя", – написав Олександр Рибак.

Менше ніж за три години допис викликав справжній резонанс в мережі. Прихильники не скупилися на слова підтримки в коментарях та навіть наважилися на відверті зізнання, що страждають від подібної залежності. Фоловери вірять у швидке повернення кумира до повноцінного життя.

Що відомо про Олександра Рибака?

Норвезький скрипаль та співак білоруського походження здобув світову популярність завдяки перемозі на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2009 року. Він виступив з піснею Fairytale, зігравши на скрипці перед багатомільйонною аудиторією телеглядачів, та встановив абсолютний рекорд в історії конкурсу – набрав 387 балів.

Олександр Рибак вдруге представляв Норвегію на Євробаченні-2018. Він пройшов у фінал з піснею That's how you write a song і посів лише 15 місце.