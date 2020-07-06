Знаменита співачка тримає у секреті своїх бойфрендів, проте неодноразово розкривала деталі минулих стосунків. Злата Огнєвіч зізналась, що розчарувалась у чоловіках неспроста. Екскоханий ображав зірку, а вона досі бореться з комплексами, котрі з'явилися під час розставання.

Злата Огнєвіч належить до числа тих знаменитостей, які тримають особисте життя подалі від камер. Для програми "Світське життя" вона вперше наважилась оголосити, що її колишній обранець був аб'юзером, а від його психологічного тиску вона оговтується досі.

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Співачка зізналась, що під час розставання ексбойфренд не стримував своєї люті та ображав її. Злата Огнєвіч після його слів вважала себе невдахою та навіть нарікала на зовнішність.

Казав, що я невдаха, у мене низький зріст і нічого не вийде, і взагалі: "Ти себе бачила, хто на тебе може звернути увагу, крім мене",

– пригадала зірка.

Саме ці судження колись близької людини глибоко ранили знаменитість, яка розвинула у собі безліч комплексів. Зараз вона усвідомлює, що необхідно приймати себе справжньою. Саме тому артистка наважилась на сміливий крок та позувала перед камерою у білизні.

Крім того, Катерина Осадча поцікавилась, чи правдиві чутки про роман співачки з впливовим політиком, коли вона була депутаткою Верховної Ради. Проте Злата Огнєвіч не стала коментувати ці припущеня й зазначила, що якби її коханим був заможний чиновник, то вона давно мала б омріяний будинок під Києвом та дороге авто.

Що відомо про насильницькі стосунки Злати Огнєвіч?

Попри те, що виконавиця не розсекречує колишнього хлопця, якого називає аб'юзером, вона відверто розкриває, як позначились на ній останні стосунки. Зірка переконана, що їй щастить на покидьків, а сама дуже часто страждає через свою довірливість: "Коли я відкриваю йому своє серце, розумію, що потрібна була лише для колекції і це дуже боляче".

Зараз Злата Огнєвіч не довіряє хлопцям та розчарувалася у чоловічій статі. Саме тому вона вирішила зробити перерву від романтичних стосунків, а всі пропозиції залицяльників відхиляє.