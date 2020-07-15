Британський вуличний художник Бенксі підготував свою нову роботу про коронавірус. Цього разу він у вагонах метро Лондона нагадав пасажирам про необхідність носити маски.

Відео своєї нової роботи Бенксі опублікував у власному інстаграмі.

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На опублікованих кадрах художник зображений у костюмі чоловіка, що проводить дезинфекцію вагонів метро. Втім натомість на відео він розписує стіни вагонів новими графіті.

Художник зобразив щурів, які чхають, літають на масках, використовуючи їх як парашути, тримають мило в руках. Ті щури, що чхають, залишають щось схоже на слиз на стінах вагонів.

Імовірно, саме щурів Бенксі обрав для своєї роботи не випадково. Саме ці грузину асоціюються з пандемією чуми, бо мовляв, вони привезли її в Європу. Щоправда, науковці вважають, що винними все ж є саме люди.

У кінці відео показано напис на стіні станції, де пише: "я ізольований". Кадр знято з вагона метро, а коли двері зачиняються, з'являється новий напис: "але я підіймаюся знову".