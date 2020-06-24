На особистій сторінці Павла у фейсбуці в п'ятницю, 19 червня, з'явилася публікація, у якій він заявив, що припиняє лікування. Тепер Павлік зазначив, що його слова не всі трактували правильно.

До теми Віктор Павлік звернувся до онкохворого сина, який вирішив припинити боротьбу з раком

Павло заявив, що він не здався, як багато хто подумав, прочитавши його попередній допис, він попрощався із нескінченними курсами лікування, проте не з життям.

"Я не здався! Можливо, справді випадково написав так, що це виглядало як останні слова. Та це не так! Цитую: "Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых сколько смогу." Написано, що мені залишилося тільки чекати. Та де написано, що так я і буду робити? Сидіти і чекати? Не для того я пішов на військову службу, щоб чекати, поки щось станется. Я пішов туди, щоб знаходити шляхи вирішення проблем навіть там, де їх зовсім неможливо побачити. Тому просто чекати я ніколи не буду. Я й надалі боротимуся та житиму з вірою в свою перемогу над моїм новим ворогом", – написав у дописі Павло.



Віктор та Павло Павліки / Facebook / @Віктор Павлік Віктор та Павло Павліки / Facebook / @Віктор Павлік

Хлопець зазначив, що відмова від лікування – це не його відчайдуше рішення, а логічний та добре обдуманий висновок. За час боротьби з хворобою він пройшов 18 курсів хіміотерапії, яка вражала як хворі клітини, так і здорові. Це дуже пригнічувало імунітет Павла, проте не давало бажаного результату.

Саме тому ми з лікарями та батьками вирішили дати імунітету можливість відновитися та почати самому брати участь у знищенні хвороби,

– зазначив Павло.

Також Павлік звернув увагу на пропозиції альтернативного лікування, які йому надсилали у повідомленнях: "Ви справді вважаєте, що якби якийсь дідо виліковував грибами та травами 4-ту стадію раку, про це б знали два десятки людей, а він би жив десь в селі на краю світу? А різні чарівні таблетки та настоянки на природній основі поставлять на ноги будь-кого? А говорячи про різні клініки, які "вигадують" найновіші ліки, що якось стимулюють організм та виліковують ту ж 4-ту стадію… Та вже б давно увесь світ знав би про ті ліки, і ви побачили б у головних новинах фразу "Людство перемогло онкозахворювання, більше ніхто ніколи не буде від них страждати."



Павло Павлік з батьком / Facebook / @Віктор Павлік

Хлопець наголосив на тому, що не хоче нікого образити. Мета таких висловлювань – донести до людей, що альтернативна медицина є лише способом заробити гроші на стражданнях інших. Людство бореться з онкологією вже тисячоліття, проте за цей час науковці у різних куточках світу так і не змогли винайти ліки для знищення цієї агресивної мутації клітин.

Також багато людей звертають мою увагу на те, що потрібно звернутися до Бога і почати молитися йому, тоді він допоможе. Зазначу, що я віруюча людина ще з малого віку і ніколи не відвертався від цього,

– написав Павло.

Він подякував усім за підтримку, теплі слова та молитви. Павло каже, що повідомлення, які йому невпинно надсилають, додають сил та налаштовують на боротьбу.