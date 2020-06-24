Я не здався: син Віктор Павліка заявив, що продовжує боротися з раком
21-річний співака Віктора Павліка Павло, який хворіє на онкологію, днями опублікував допис, у якому зазначив, що подальше лікування є безглуздим. Тепер хлопець пояснив, що не збирається припиняти боротьбу з раком та вірить, що зможе його подолати.
На особистій сторінці Павла у фейсбуці в п'ятницю, 19 червня, з'явилася публікація, у якій він заявив, що припиняє лікування. Тепер Павлік зазначив, що його слова не всі трактували правильно.
До теми Віктор Павлік звернувся до онкохворого сина, який вирішив припинити боротьбу з раком
Павло заявив, що він не здався, як багато хто подумав, прочитавши його попередній допис, він попрощався із нескінченними курсами лікування, проте не з життям.
Віктор та Павло Павліки / Facebook / @Віктор Павлік
Саме тому ми з лікарями та батьками вирішили дати імунітету можливість відновитися та почати самому брати участь у знищенні хвороби,
– зазначив Павло.
Також Павлік звернув увагу на пропозиції альтернативного лікування, які йому надсилали у повідомленнях: "Ви справді вважаєте, що якби якийсь дідо виліковував грибами та травами 4-ту стадію раку, про це б знали два десятки людей, а він би жив десь в селі на краю світу? А різні чарівні таблетки та настоянки на природній основі поставлять на ноги будь-кого? А говорячи про різні клініки, які "вигадують" найновіші ліки, що якось стимулюють організм та виліковують ту ж 4-ту стадію… Та вже б давно увесь світ знав би про ті ліки, і ви побачили б у головних новинах фразу "Людство перемогло онкозахворювання, більше ніхто ніколи не буде від них страждати."
Павло Павлік з батьком / Facebook / @Віктор Павлік
Хлопець наголосив на тому, що не хоче нікого образити. Мета таких висловлювань – донести до людей, що альтернативна медицина є лише способом заробити гроші на стражданнях інших. Людство бореться з онкологією вже тисячоліття, проте за цей час науковці у різних куточках світу так і не змогли винайти ліки для знищення цієї агресивної мутації клітин.
Також багато людей звертають мою увагу на те, що потрібно звернутися до Бога і почати молитися йому, тоді він допоможе. Зазначу, що я віруюча людина ще з малого віку і ніколи не відвертався від цього,
– написав Павло.
Він подякував усім за підтримку, теплі слова та молитви. Павло каже, що повідомлення, які йому невпинно надсилають, додають сил та налаштовують на боротьбу.
Особливо дякую всім моїм друзям. Ви нагадуєте мені заради чого варто боротися та жити. Знаходячи ваші повідомлення та коментарі серед сотень інших, в організмі щось ніби злітає в небо,
– зазначив у дописі Павлік.