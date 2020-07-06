Відомий український кухар Євген Клопотенко та переможець 5 сезону програми "Мастер Шеф" завжди популяризує українське – національну кухню, мову та туристичні місця. Останні він "протестував" сам минулими вихідними і залишився у захваті від побаченого.

33-річний кухар Клопотенко на своїй інстаграм-сторінці, яку віднедавна почав вести виключно українською мовою, розповів про мандри Україною. За його словами, досліджував він Вінничину та Житомирщину, які йому нагадали Італію, але в декілька разів красивішу.

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"Мій план був простим: поїхати на Вінниччину, вимкнути телефон і спати. Я по своїй схємкі прибув у заміську базу для відпочинку. Перший день спав та їв. На другий вирішив дослідити місцевість, поїхав у місто Бар (назва – окремий зачотік) і все зламалося. Я охрінів від тієї краси. Був схожий на щасливого бовдура: чотири години з відвислою щелепою їздив навкруги. Купа озер, якась електростанція, яблуні, сусідні села, що активно розвивають фермерство. Неначе я розсікав на авто по Емілії-Романьї. То був топчик", – поділився Клопотенко.

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Окрім пейзажів, які захопили кухаря, Євген мав змогу порибалити з місцевими, які дали йому кращу наживку. "Спінінг зносило кожної хвилини", – так прокоментував свій улов ресторатор. Також чоловік випив з місцевими самогонки та дізнався потаємні місця, де зібрати смачних і свіжих грибів.

"А ще порадили поїхати у село Гармаки. Я слухняний, тому наступного дня сидів та вибудовував у навігаторі шлях. По дорозі заїхав у монастир ордену босих кармелітів в Бердичеві. Знов охрінів. Там, бляха, як в Мілані. А дорога так ващє. Я їхав посеред полів. Вау. Вау. Вау", – не стримав емоцій Євген.

За ці три дні я нібито покатався по Італії, але у нас природа гарніша. Шок. Повернувся додому, а у мене щелепу звело від того, що я постійно охав. Зараз трохи відійду від вражень та увірвуся у роботу. Цьом, – прокоментував свою шалену поїздку Клопотенко.