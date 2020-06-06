Переможницею реаліті-шоу "Холостяк" стала гімнастка Даша Ульянова. Проте дівчині не судилося побудувати стосунки після проєкту через інтим Максима Михайлюка з іншою учасницею. Вона відверто зізналася, що після зради пілота довго страждала, проте вже відпустила ситуацію, а продовження роману її більше не цікавить.

Про свої почуття до Максима Даша Ульянова розповіла в інтерв'ю для програми "Холостяк", яке з'явилося в інстаграм-профілі реаліті-шоу. Дівчина оголосила, що після закінчення проєкту будувала плани на серйозні стосунки з героєм, якому зізналася в коханні.

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Даша розповіла, що після хепі-енду у фіналі та завершення зйомок вона бачила спільне майбутнє з Максимом Михайлюком. Дівчина планувала повернутися до України, щоб побачитися з батьками, а після цього хотіла влаштувати романтичну закордонну поїздку разом з коханим. Вона відверто зізналася, що була готова до сімейного життя.

Проте плани Даші на спільне майбутнє перекреслило зізнання Максима про секс на проєкті "Холостяк" з іншою учасницею. Його обраниця розцінила такий вчинок як зраду, яку пробачити не змогла. Даша пригадала, що перші два місяці страждала, була морально виснажена, а ситуацію лише погіршував карантин в Україні. Проте зараз вона відпустила почуття, а стосунки з Максом її більше не цікавлять.

Зараз я видихнула, я перехворіла. Мені зараз цілком зрозуміло, чому все склалося саме так,

– наголосила Даша Ульянова.

Нагадаємо, що незадовго після виходу в ефір пост-шоу Максим Михайлюк звернувся до Даші в мережі. Він публічно подякував дівчині за всі спільні моменти та зазначив, що їхня love story була незабутня навіть попри те, що не завершилася щасливо. Це зворушливе зізнання могло б свідчити про те, що пілот намагався повернути кохану, проте сама Даша Ульянова зізналася, що подібних спроб не було.