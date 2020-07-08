Українська співачка Наталка Карпа виховує донечку Злату, яка народилася в грудні минулого року. Нещодавно вона опублікувала фото, на якому показала, як годує дівчинку грудьми у громадському місці. Така публікація артистки викликала хвилю критики серед користувачів мережі.

Тепер Наталка відреагувала на резонанс і вирішила поділитися думками щодо теми, яку порушила, та донести до шанувальників важливий меседж. Відповідний допис виконавиця зробила на особистій сторінці в інстаграмі.

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Карпа зазначала, що не очікувала такої бурхливої реакції на світлину, яку поширила. Вона наголосила, що є прихильницею грудного вигодовування і наполягає на тому, щоб жінки, натрапляючи на першу перешкоду при вигодовуванні, не опускали рук і не відмовлялися від цього процесу.

Із материнським молоком дитина отримує не лише імунітет, але й особливий емоційний зв'язок, який існує лише між матусею та малюком,

– зазначила знаменитість.

Наталка вважає, що зараз більш популярним є годування сумішами. Вона зізналася, що захоплюється позицією європейських країн щодо грудного годування, адже там справді велику увагу приділяють саме йому. Матері у цих країнах ніколи не стикаються з осудом оточуючих, коли годують дитину в публічних місцях. А у нашому суспільстві залишилася певна заангажованість у цьому питанні.

Мене надихають світові зірки – Ешлі Грем, Міла Йовович та багато інших, які активно пропагують тему материнства та все, що з цим пов'язано. Серед моїх колег, подруг теж є мамочки, що виступають за цей напрямок,

– зізналася Наталка Карпа.