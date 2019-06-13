Я – це море: сміливий фотопроект, для якого роздяглись 3 тисячі людей

Фотограф Спенсер Тунік прославився знімками тисяч голих людей, яких знімав по всьому світу. Один з найяскравіших та найчисельніших перформансів відбувся в англійському місті Кінгстон-апон-Галл.

У ньому взяли участь 3200 оголених людей, тіло яких було повністю вкрито синьою фарбою. Фотопроект отримав назву "Море Галла", передає Cameralabs.

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У перформансі взяли участь 3200 людей

"Інсталяція "Море Галла" – один з найбільш фантастичних проектів, які я створював. Мене надихнула ідея об'єднати морську спадщину міста і його пейзажі", – розповідав Тунік.



Процесом керував особисто Тунік

Різні відтінки синього на шкірі та вигини людського тіла мали створити ефект повені у місті. Варто визнати, що виглядало це більш ніж переконливо.



Зйомка відбувалась рано вранці

Оскільки перформанс був присвячений морській історії міста, то зйомку проводили в історично важливих та пам'ятних частинах міста.



Люди імітували собою море



Всі люди намастилися синьою фарбою різних відтінків

"Стояти голою в центрі Галла на світанку – не те, що я планувала коли-небудь зробити. Але ось де я опинилася одного разу в суботу, одягнена в чому мати народила і розфарбована в синій колір. А зі мною ще 3200 однодумців, злегка змерзлих на ранковому повітрі", – згадує одна з учасниць фотопроекту Ханна Томз.



Фотопроект-перформанс "Море Галла"



Фотопроект-перформанс "Море Галла"

Зазначимо, що Спенсер Тунік є прихильником "живого мистецтва", яке практикує з 1992 року. Про свої оголені перфоманси він повідомляє заздалегідь. Аби взяти у них участь, необхідно зареєструватися.



Фотопроект-перформанс "Море Галла"



Фотопроект-перформанс "Море Галла"

Успішні фотопроекти Тунік реалізував у Нью-Йорку, Барселоні, Амстердамі, Відні, Лос-Анджелесі, Базелі, Мехіко. В останньому відбувся наймасштабніший перформанс ню, який зібрав аж 18 тисяч людей.

Фотограф не проводить парелені між оголеністю та сексуальністю. Автора цікавить взаємодія людини і мегаполісу.

Всі фото – Spencer Tunick