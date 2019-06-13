Я – це море: сміливий фотопроект, для якого роздяглись 3 тисячі людей

27
Перформанс "Море Халла"
Перформанс "Море Халла" / spencertunick.com

Фотограф Спенсер Тунік прославився знімками тисяч голих людей, яких знімав по всьому світу. Один з найяскравіших та найчисельніших перформансів відбувся в англійському місті Кінгстон-апон-Галл.

У ньому взяли участь 3200 оголених людей, тіло яких було повністю вкрито синьою фарбою. Фотопроект отримав назву "Море Галла", передає Cameralabs.

Читайте також: Тіла, схожі на пустелю: естетичний фотопроект ню


У перформансі взяли участь 3200 людей

"Інсталяція "Море Галла" – один з найбільш фантастичних проектів, які я створював. Мене надихнула ідея об'єднати морську спадщину міста і його пейзажі", – розповідав Тунік.


Процесом керував особисто Тунік

Різні відтінки синього на шкірі та вигини людського тіла мали створити ефект повені у місті. Варто визнати, що виглядало це більш ніж переконливо. 


Зйомка відбувалась рано вранці

Оскільки перформанс був присвячений морській історії міста, то зйомку проводили в історично важливих та пам'ятних частинах міста.


Люди імітували собою море


Всі люди намастилися синьою фарбою різних відтінків

"Стояти голою в центрі Галла на світанку – не те, що я планувала коли-небудь зробити. Але ось де я опинилася одного разу в суботу, одягнена в чому мати народила і розфарбована в синій колір. А зі мною ще 3200 однодумців, злегка змерзлих на ранковому повітрі", – згадує одна з учасниць фотопроекту Ханна Томз. 


Фотопроект-перформанс "Море Галла"


Фотопроект-перформанс "Море Галла"

Зазначимо, що Спенсер Тунік є прихильником "живого мистецтва", яке практикує з 1992 року. Про свої оголені перфоманси він повідомляє заздалегідь. Аби взяти у них участь, необхідно зареєструватися. 


Фотопроект-перформанс "Море Галла"


Фотопроект-перформанс "Море Галла"

Успішні фотопроекти Тунік реалізував у Нью-Йорку, Барселоні, Амстердамі, Відні, Лос-Анджелесі, Базелі, Мехіко. В останньому відбувся наймасштабніший перформанс ню, який зібрав аж 18 тисяч людей. 

Фотограф не проводить парелені між оголеністю та сексуальністю. Автора цікавить взаємодія людини і мегаполісу. 

Всі фото – Spencer Tunick

blog_ava
"Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі йде на парламентські вибори: хто увійшов до списку
сьогодні
9921
Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
сьогодні 15:58 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
192
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
сьогодні 12:39 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
343
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 13-16 червня
сьогодні 09:32 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 13-16 червня
201
Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику
12 червня 16:00 Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику
Юлія Михайлова 935
"Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
12 червня 13:04 "Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
Юлія Ліпенцева 251
Новини
Більше новин
Залиште відгук