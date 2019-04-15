Я бачу чесні вибори, – Сергій Притула прокоментував президентські вибори в Україні

Український телеведучий і шоумен Сергій Притула попри насичене турне з "Вар'яти-шоу" знаходить час і для прихильників. У мережі він опублікував черговий допис, в якому прокоментував вибори президента України, другий тур яких відбудеться у неділю, 21 квітня.

Наразі знамениті "Вар'яти-шоу" гастролюють містами України. Тому Сергій Притула зізнався, що буде голосувати не за місцем прописки. Під час другого туру президентських виборів шоумен перебуватиме на Закарпатті, де й відвідає одну з виборчих дільниць.

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Доводжу до відома, що в другому турі, як і в першому, голосуватиму не за місцем реєстрації. Заїхав на півдня до мами в Збараж, зайшов у райдержадміністрацію і тимчасово змінив місце голосування на Закарпаття, де буду у службовому відрядженні в день виборів. Знаю, що десятки тисяч наших громадян зробили так само. І це правильно!

– зізнався Сергій Притула.

Шоумен переконує: українці не мають згаяти своє право голосу, тому закликав кожного українця зробити свій вибір. При цьому Сергій Притула додав, що нарешті не бачить впливу "адмінресурсу", відтак спостерігає за чесними виборами.

"На відміну від наших північних сусідів, ми маємо право голосу і вибору. І ми нарешті живемо в країні, де є хоч і квола, але демократія, і я радий, що дожив до того часу, коли не бачу на виборах впливу адмінресурсу. А бачу чесні вибори. Незалежно від того, за кого ви хочете проголосувати, прошу усіх прийти на виборчі дільниці 21 числа! Як мінімум тому, що, принаймні, поки у нас є така можливість", – наголосив Сергій Притула.



Сергій Притула буде голосувати у Закарпатській області / Facebook / @serhiyprytula

Президентські вибори в Україні відбудуться 21 квітня. За результатами голосування, у другий тур ввійшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко.