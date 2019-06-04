Я більше не холостяк, – Нікіта Добринін приголомшив заявою та розповів про залаштунки шоу

Телеведучий Нікіта Добринін, який брав участь у романтичному шоу "Холостяк-9", став чи не єдиним героєм проекту, хто продовжив стосунки із переможницею. Наразі Даша та Нікіта активно публікують спільні фото, а телеведучий днями заявив, що більше не холостяк.

Про це він розповів у відвертому інтерв'ю СТБ. Нікіта Добринін зізнався, що після побачення у Єгипті відчув, що до Дарії Квіткової у нього з'явились особливі почуття.

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"Якісь особливі почуття стали зароджуватись після побачення в Єгипті. Воно було неймовірно теплим, близьким і чуттєвим. У той момент вона мені довірилась, розповіла свою сімейну історію. І тоді я зрозумів, яка вона для мене рідна і близька. З того побачення наші стосунки почали зміцнюватись та розвиватись", – розповів Нікіта Добринін.

Після завершення шоу телеведучий продовжив таємно зустрічатись із Дашою Квітковою, адже на той час проект тільки почали транслювати на телебаченні. Тому пара всіляко уникала спільних виходів, а у спільну квартиру приїжджали з різницею у 10 – 15 хвилин. Тепер, коли відгримів фінал "Холостяка-9", Нікіта Добринін не приховує свого щастя. Ба більше, він заявив, що більше не є холостяком.

На проект я прийшов за коханням, його там і знайшов... Так! Я більше не холостяк. Шалено щасливий, що поряд зі мною неймовірна і кохана дівчина,

– заявив Нікіта Добринін.

Не оминув телеведучий і питання про зйомки романтичного шоу. За його словами, дуже складно було бачитись із дівчатами тільки в присутності камер. Тому Нікіта Добринін інколи намагався порушити правила та хотів поспілкуватись з учасницями проекту поза кадром. Водночас у Києві йому вдавалось поєднати участь у шоу із заняттям спортом, телепроектами та зустрічами з друзями.

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Прокоментував телеведучий і часті поцілунки на шоу "Холостяк-9". Нікіта Добринін заявив, що так хотів перевірити, чи є у нього до дівчини якісь особливі почуття.

Ніхто нікого не змушував. Проект знімається три місяці, і весь цей час я спілкувався виключно з учасницями. Тому єдиною можливістю близькості були поцілунки. І як ти можеш визначити: підходить тобі людина, чи ні? Треба відчути партнера та хімію між вами. Комусь допомагають екстрасенсорні здібності, а мені – поцілунки,

– із гумором пояснив Нікіта Добринін.

Дивіться відео, як склались стосунки Нікіти Добриніна та Даші Квіткової після проекту: