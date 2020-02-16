Я більше не можу співати, – Елтон Джон зупинив концерт через погане самопочуття

Легендарний співак Елтон Джон змушений був припинити свій виступ в новозеландському Окленді. Артист пояснив, що більше не може продовжувати концерт через пневмонію.

Як повідомляє місцеве видання New Zealand Herald, квитки на виступ Елтона Джона у Новій Зеландії розкупили за лічені дні. Тому концерт на багатотисячному стадіоні Маун Смарт відзначився аншлагом. Та у перші хвилини перформансу Елтон Джон зізнався, що незадовго до виходу на сцену йому поставили діагноз пневмонія.

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"Мій голос зламаний. Я не знаю, скільки ще зможу співати. У мене просто нічого не залишилося. Я постараюся, але я просто не можу вам нічого обіцяти", – пояснив Елтон Джон перед виступом.

Пробувши на сцені близько години артист таки здався. 72-річний Елтон Джон пояснив, що почувається погано та більше не може продовжувати концерт.

Я щойно втратив голос. Більше не можу співати. Мені варто йти,

– зазначив Елтон Джон.

На сцену одразу ж вибігли помічники співака та медики, які спостерігали за виступом. У їхньому супроводі Елтон Джон попрощався з прихильниками та поїхав до місцевого шпиталю. За словами журналістів, він покидав сцену під бурхливі овації глядачів та сльози занепокоєних прихильників. Вже після інциденту Елтон Джон звернувся до фанатів.

"Хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні на мій концерт в Окленді. За кілька годин до нього мені діагностували пневмонію в легкій формі, але я був налаштований влаштувати для вас найкраще шоу. Я співав і грав, віддаючи всього себе, поки мій голос просто не пропав. Я дуже розчарований, засмучений і прошу у вас пробачення", – написав Елтон Джон.

Як відомо, у вересні 2018 року Елтон Джон розпочав останнє турне у своїй кар'єрі. Концертний тур з назвою Farewell yellow brick road ("Прощай, дорога, вимощена жовтою цеглою") охопив чимало країн світу. Елтон Джон запланував майже 300 концертів, які викликали справжній ажіотаж серед його прихильників. Невдале шоу дещо змінило графік легендарного поп-артиста: він вніс додаткові концерти в Окленгді 18 та 20 лютого. Тому власники квитків таки побачать дивовижне шоу у виконанні Елтона Джона.