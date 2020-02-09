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Я була чорною конячкою, – Марина Круть відреагувала на результати першого пів фіналу

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Марина Круть / Instagram / @bandura_krut

Чуттєва та ніжна Марина Круть стала фавориткою першого пів фіналу Нацвідбору на Євробачення 2020. Дівчина виступила з двомовною піснею "99" та отримала найвищі бали за результатами суддівського та глядацького голосування.

Марина виступила з композицією про те, що коден із нас може впасти, проте ми всі маємо 99 причин для того, щоб піднятися і продовжити свій життєвий шлях. Після відбору артистка на своїй сторінці в інстаграмі відреагувала на результати пів фіналу і подякувала всім за підтримку та віру.

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Спершу Марина висловила подяку і зазначила, що це був неповоротний день для її життя. Потім зізналася, що може виступати краще і зробить це у фіналі.

Я за чесність. Заспівати можу краще. І це планую зробити у фіналі . Хвилювання спочатку трошки потрясло голос, і я це визнаю. Я маю два тижні, щоб виправити ситуацію. Для того, аби бачити контраст – скидаю вам відео із ген прогону,
– розповідає співачка.

Марина розповіла, що вважає вокальні дані лише частиною професіоналізму, окрім них є ще багато важливих деталей.

Глядача не обдуриш і енергію, яка йде від артиста, не купиш. І світло в очах музиканта є найпотужнішим світлом на сцені,
– каже артистка.

Вкінці посту Марина подякувала своїй команді та глядачам, без яких нічого б не вийшло.

Я була чорною конячкою, на яку ніхто не ставив і в яку ніхто не вірив. До останнього. З іншого боку, у мене був потужний супорт – від вас, люди, яких знаю і ні .Уся моя команда, яка розганяла пил сумніву і завжди стояла за спиною. Попереду у нас стрибок вище голови. Спасибі вам,
– пише Марина.

KRUTЬ – 99 на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Євробачення 2020
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