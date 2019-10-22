"Я була дуже наївна, американка": друзі Меган Маркл відмовляли її від шлюбу з принцом Гаррі

У Великобританії відбулася прем'єра документального фільму про принца Гаррі і його дружину Меган Маркл під назвою "Гаррі і Меган: африканська подорож" (Harry & Meghan: An African Journey). У стрічці подружжя вперше прокоментувало, як проходить їхнє життя під тиском британських таблоїдів.

У документальному фільмі ITV Меган Маркл заявила, що жила під час вагітності і перших місяцях вагітності у постійній напрузі через тиск британських ЗМІ, які писали чимало скандальних новин про її сім'ю.

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Також герцогиня Сассекська зізналася, що її друзі відмовляли від шлюбу з принцом Гаррі. Оточення Маркл переконувало, що британські видання зруйнують її життя, однак Меган не вірила у це, пише CNBC.

Коли я вперше зустріла свого теперішнього чоловіка, мої друзі були дуже щасливі, бо я була щаслива. Та мої британські друзі сказали: "Ми впевнені, що він (принц Гаррі, – LifeStyle 24) чудовий, але ти не повинна цього робити, оскільки британські таблоїди зруйнують твоє життя". Але я дуже наївна, американка, і у нас такого немає, тому я відповіла: "Про що ви говорите? В цьому немає ніякого сенсу! Про мене не пишуть в таблоїдах,

– згадала ексакторка.

Цікаво те, що після інтерв'ю стало відомо, що Меган Маркл коротко називає свого чоловіка "Ейч" (перше буква імена Гаррі англійською), а сина Буббою.

"Чесно кажучи, я давно говорила "Ейч" – саме так я його називаю – що недостатньо просто пережити щось, сенс життя не в цьому. Треба процвітати", – наголосила Меган Маркл.

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Принц Гаррі, у якого у 1997 році мама принцеса Діана померла під час переслідування репортерів її машини, почав публічно захищати дружину від прискіпливої уваги ЗМІ.

У перші дні жовтня принц Гаррі подав судовий позов проти власників таблоїдів Тhe Sun і Daily Mirror. Герцог Сассекський звинуватив журналістів у незаконному прослуховуванні його телефону та доступі до голосових повідомлень. Букінгемський палац підтвердив інформацію про майбутню судову тяганину, приховуючи деталі справи. Інсайдери стверджують, що ані королева Єлизавета ІІ, ані її представники не підтримують такого рішення принца Гаррі.