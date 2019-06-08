"Я була на червоній доріжці з Бредом Піттом": Саша Чистова про перемогу в Каннах, цілі та мрії

У Львові, у Pizza Celentano Ristorante, відбувся прес-ланч із Сашею Чистовою – львів'янкою, яка стала переможницею World Bloggers Awards 2019 – "Оскара для блогерів", що відбувся наприкінці травня у Каннах (Франція).

Її перше відео було зняте на веб-камеру ноутбука. Коли почала трохи більше знімати – спрацював ефект "сарафанного радіо". Всі одне одному розповідали про влоги Саші, адже тоді такі відео були далеко не популярними.

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"Коли я починала, то навіть не знала, що це призведе мене до таких великих цифр (1,6 мільйона підписників в Instagram, – LifeStyle 24)", – ділиться враженнями Саша.

Саша перемогла у номінації Best Youth Influencer, тобто та, хто найкраще впливає на молодь. Першим критерієм, за яким обирали переможця – взаємодія з підписниками, що у молодої блогерки виходить якнайкраще. Їй лише 21 рік, а у неї вже 1,6 мільйона підписників в Instagram та стільки ж на YouTube, де вона відверто розповідає про своє життя.

Що Ви відчули, коли дізналися про те, що номіновані на премію? Кому першому розповіли цю радісну звістку?

Коли я дізналася, що мене номінуватимуть на премію World Bloggers Awards, я була шокована, адже ця подія для мене є наймасшабнішою за всю історію мого блогерства. Те, що зі мною відбулося у Каннах – це чарівно, адже ми стояли в декількох метрах від відомих зірок. На червоній доріжці за 30 секунд до мого виходу був Бред Пітт. Побачити його – це було щось незабутнє,

– ділиться емоціями Саша.

Правило червоної доріжки – не можна робити селфі та знімати на телефон. Фотографувати своїми фотоапаратами також суворо заборонено!

В чому секрет блогера?

"Мені подобається знімати відео. Я це роблю не заради грошей. Мені подобається утримувати певний фідбек від підписників та їхню увагу. У нас з підписниками обмін любов'ю. Я знімаю влоги 2,5 роки. І моя аудиторія переживає зі мною усі моменти – від сумних до веселих. Вони – моя сім'я. Вони підтримують мене, а я їх. Їм погано – я записую Stories з меседжами про те, що все буде добре, аби вони не переживали. Якщо я допоможу сьогодні одній людині – це вже класно", – каже дівчина.

В яких країнах ви вже побували?

"Їх 23, якщо не помиляюся. Найулюбленіша країна – Франція. Я обожнюю Париж. В Італії обожнюю Венецію. Я була в Іспанії, Туреччині, Єгипті, у Великобританії. Увесь список не продовжу, це буде дуже довго (сміється). Дуже хочу в найближчий час відвідати Ісландію, Австралію і Мексику – це моя мрія", – розповідає блогерка.

Саша закінчила балетну школу. Все її дитинство було пов'язане зі спортом. Вона 5 років ходила на художню гімнастику, 8 років на балет. Тож, звісно, без спорту не уявляє своє життя. У її списку обов'язкових справ – відвідування залу тричі на тиждень. А от нещодавно Саша вирішила змінити свою зону комфорту і записалася на вокал. Дівчина зізнається, що це для неї щось дуже цікаве та незвичне, адже раніше вона ніколи не співала.

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Хто Вас надихає? Хто є Вашим ментором чи наставником?

"У мене давно такого не було, аби для мене хтось був ментором. Але я дуже люблю Соню Єсьман. Вона дуже класна, цікава і багато подорожує. На жаль, зараз вона не знімає відео, але те, що вона робила колись – вартує вашої уваги", – зізнається Саша.

Як зробити Instagram привабливішим?

Я підбираю фото по кольорах. У мене немає такого, аби всі фото були однієї кольорової гами. Якщо у мене одна фотографія червона, то інша повинна мати хоча б трішки червоного кольору. Фотографії краще постити зранку чи ввечері, але не в обід. Найголовніше – ви маєте бути цікавими. Вам завжди треба знати, про що розповісти людям,

– ділиться секретом переможниця.

У вас безліч різноманітних фотосесій. Яка з них Вам найбільше запам’яталася?

"(Сміється). Я згадала фотосесію в Києві, де я фотографувалася з величезним котом Кіларісом, який важив 15 кілограмів. На наступний день після зйомки у мене з'явилася кріпатура. Він дуже шипів мені в лице, але я не боялася його, бо дуже люблю тварин", – каже Саша.

Які у вас подальші плани на життя? Які ставите перед собою цілі?

"Мені прийшла пропозиція знятися в кіно у головній ролі. Поки не можу нічого конкретно сказати, адже це ще не дійшло до остаточного рішення. Але я знаю, що не буду сидіти на місці, адже за мною слідкує величезна кількість людей, і я не дозволю собі просто сидіти вдома", – зазначила Саша Чистова.